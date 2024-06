USA und Ukraine unterzeichnen zehnjähriges Sicherheitsabkommen

US-Präsident Joe Biden sowie sein Amtskollege Wolodymyr Selenskyj haben am Rande des G7-Gipfels in Italien ein zehnjähriges Sicherheitsabkommen geschlossen. Gemeinsam unterzeichneten sie am Donnerstag ein entsprechendes Dokument.

14.06.2024