Grounding mit Ansage Neun Swiss-Maschinen müssen länger als ein Jahr am Boden bleiben

Samuel Walder

30.10.2025

Ein Airbus A220-300 der Swiss am Flughafen Zürich. (Archivbild)
sda
sda

Als erste Airline weltweit setzte Swiss 2016 auf den modernen A220-Jet – nun wird aus technologischem Vorsprung ein operatives Problem: Alle neun Maschinen des Typs A220-100 werden wegen Triebwerksproblemen langfristig stillgelegt.

Samuel Walder

30.10.2025, 12:27

30.10.2025, 12:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swiss nimmt alle neun Regionaljets vom Typ A220-100 wegen gravierender Triebwerksprobleme mit Pratt-&-Whitney-Antrieben vorerst aus dem Verkehr.
  • Die betroffenen Triebwerke werden auf die grösseren A220-300 übertragen, um die Einsatzfähigkeit der Flotte zu sichern und Komplexität zu reduzieren.
  • Die Stilllegung der A220-100 soll rund 1,5 Jahre dauern; ein Verkauf ist nicht geplant, während Helvetic Airways deren bisherige Rolle im Flugplan übernimmt.
Mehr anzeigen

Die einstige Vorreiterrolle der Airline bei einem der modernsten Regionaljets der Welt wird zur Belastungsprobe. Am 30. Juni 2016 übernahm die Swiss neue Flugzeuge: Sie übernahm als weltweit erste Kundin die C-Series von Bombardier – heute bekannt als Airbus A220. Doch aus Stolz wird Frust.

Inzwischen betreibt Swiss 30 Maschinen des Typs: neun kleinere A220-100 und 21 grössere A220-300. Doch jetzt steht fest: Alle A220-100 werden ab sofort aus dem Verkehr gezogen. Das berichtet das Flugfahrtportal «aerotelegraph».

Der Grund? Massive Probleme mit den Triebwerken. Schon länger kämpfen Airlines weltweit mit den Pratt-&-Whitney-Antrieben – betroffen sind neben der A220 auch Maschinen vom Typ A320 Neo. Bei Swiss stehen derzeit mehr als zehn Flugzeuge still, bestätigte Finanzchef Dennis Weber am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Motorentausch statt Grounding-Chaos

Besonders die kleineren A220-100 zeigen laut Weber «frühzeitige Verschleisserscheinungen». Anstatt reihenweise Flieger ausser Betrieb zu nehmen, geht Swiss nun einen radikalen Weg: Die Triebwerke der ausgemusterten A220-100 werden auf die grösseren A220-300 übertragen.

Ein technischer Trick, der funktioniert, da beide Modelle baugleiche Antriebe nutzen (PW1524G bzw. PW1524G-3). «Wir reduzieren dadurch auch die Komplexität in der Flotte», so Weber.

A220-100 bleibt in der Familie – aber am Boden

Die Entscheidung bedeutet jedoch kein endgültiges Aus für die A220-100. Ein Verkauf oder Tausch steht laut Swiss nicht zur Debatte. Der Jet hatte vor allem wegen seiner Steilanflug-Zulassung eine wichtige Rolle beim Anflug auf London City gespielt. Doch diese Lücke schliesst mittlerweile Helvetic Airways – Swiss' Wet-Lease-Partnerin – mit modernen Embraer-Jets.

Und wie lange bleiben die neun Jets am Boden? Rund anderthalb Jahre, schätzt Weber. Ein kurzer Zwischenstopp ist das nicht – sondern ein Langzeit-Grounding mit Ansage. Doch Swiss zeigt sich kämpferisch: Die Airline will handlungsfähig bleiben und ihre Flotte langfristig stabilisieren.

Neue Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich: «Früher haben wir Koffer geröntgt, heute machen wir ein MRI»

Neue Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich: «Früher haben wir Koffer geröntgt, heute machen wir ein MRI»

Der Flughafen Zürich hat seine neue Gepäcksortieranlage in Betrieb genommen. Was dir die 450-Millionen Schweizer Franken teure Investition als Fluggast bringt, hat blue News für dich herausgefunden.

19.06.2024

