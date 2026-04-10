  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Plus von 7 Prozent Neuwagenverkäufe legen im März markant zu

SDA

10.4.2026 - 09:53

In der Schweiz sind im März wieder mehr Fahrzeuge zugelassen worden. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Personenwagen um 7 Prozent. (Archivbild)
In der Schweiz sind im März wieder mehr Fahrzeuge zugelassen worden. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Personenwagen um 7 Prozent. (Archivbild)
Keystone

In der Schweiz sind im März wieder mehr Fahrzeuge zugelassen worden. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Personenwagen um 7 Prozent.

Keystone-SDA

10.04.2026, 09:53

10.04.2026, 09:55

Insgesamt wurden im März schweizweit 34'761 (+9 Prozent) neue Strassenmotorfahrzeuge zugelassen, darunter 23'165 Autos, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Besonders stark war die Nachfrage nach E-Autos und Plug-in-Hybriden.

Die Zahl der Neuzulassungen rein elektrischer Fahrzeuge stieg um satte 20 Prozent auf 5350 Fahrzeuge, bei Plug-in-Hybriden schnellten die Neuzulassungen sogar um 39 Prozent auf 2842 Autos nach oben.

Bei den Dieselfahrzeugen (inklusive Normal-Hybrid) sanken die Neuzulassungen derweil um 14 Prozent auf 2237 Fahrzeuge, Benziner inklusivde Normal-Hybrid blieben mit plus einem Prozent auf 12'736 Autos nahezu stabil.

Meistgelesen

«Es war nicht schön, ich hatte Angst vor Urs»
Warum jetzt? Melania Trumps rätselhafter Epstein-Auftritt
Velofahrer kollidiert mit Spritzgestänge und stirbt

Videos aus dem Ressort

Trump: «Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen»

Trump: «Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen»

Donald Trump schimpft am 8. April 2026 bitterlich über Spanien, das sich gegen seinen Iran-Krieg stellt.

09.04.2026

Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich

Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich

Einigung in letzter Minute: Die USA und der Iran verständigen sich auf eine zweiwöchige Feuerpause. Zuvor drohte US-Präsident Donald Trump noch mit weiteren Angriffen. Seine Bedingung: Der Iran muss die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus öffnen. Teheran lenkt in der Nacht zum Mittwoch ein und legt einen Zehn-Punkte-Plan vor. Laut der «New York Times» geht es bei den zehn Punkten darum, sämtliche gegen den Iran verhängten Sanktionen für den Iran aufzuheben.

08.04.2026

Iran spottet über Trump – Dramatische Eskalation im Iran-Krieg?

Iran spottet über Trump – Dramatische Eskalation im Iran-Krieg?

Eskalation befürchtet: Im Krieg zwischen den USA und dem Iran rückt der Ablauf eines Ultimatums näher. US-Präsident Donald Trump fordert, dass Teheran die Strasse von Hormus bis Mittwochnacht öffnet. Andernfalls droht er mit der Zerstörung iranischer Kraftwerke. Irans Militärführung verspottet die Warnung und bezeichnet Trump als «wahnhaft».

07.04.2026

Trump: «Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen»

Trump: «Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen»

Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich

Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich

Iran spottet über Trump – Dramatische Eskalation im Iran-Krieg?

Iran spottet über Trump – Dramatische Eskalation im Iran-Krieg?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Trotz geplanter Gespräche. Wieder gegenseitige Angriffe zwischen Hisbollah und Israel

Trotz geplanter GesprächeWieder gegenseitige Angriffe zwischen Hisbollah und Israel

Iran-Gespräche. Mehr als 10'000 Sicherheitskräfte in Islamabad

Iran-GesprächeMehr als 10'000 Sicherheitskräfte in Islamabad

Erstmals seit 10 Jahren. Taiwans Oppositionsführerin trifft Chinas Staatschef Xi

Erstmals seit 10 JahrenTaiwans Oppositionsführerin trifft Chinas Staatschef Xi