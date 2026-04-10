In der Schweiz sind im März wieder mehr Fahrzeuge zugelassen worden. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Personenwagen um 7 Prozent. (Archivbild) Keystone

In der Schweiz sind im März wieder mehr Fahrzeuge zugelassen worden. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Personenwagen um 7 Prozent.

Keystone-SDA SDA

Insgesamt wurden im März schweizweit 34'761 (+9 Prozent) neue Strassenmotorfahrzeuge zugelassen, darunter 23'165 Autos, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Besonders stark war die Nachfrage nach E-Autos und Plug-in-Hybriden.

Die Zahl der Neuzulassungen rein elektrischer Fahrzeuge stieg um satte 20 Prozent auf 5350 Fahrzeuge, bei Plug-in-Hybriden schnellten die Neuzulassungen sogar um 39 Prozent auf 2842 Autos nach oben.

Bei den Dieselfahrzeugen (inklusive Normal-Hybrid) sanken die Neuzulassungen derweil um 14 Prozent auf 2237 Fahrzeuge, Benziner inklusivde Normal-Hybrid blieben mit plus einem Prozent auf 12'736 Autos nahezu stabil.