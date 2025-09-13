Swatch-Chef Hayek äussert sich erstmals zu Zoll-Uhr

Swatch-Chef Nick Hayek äussert sich zu Zoll-Uhr. sda

Während Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour Donald Trump zum Tennisturnier einlädt, kontert Nick Hayek die US-Strafzölle mit einer ironischen Swatch-Sonderedition. Im Zollstreit wählen die Schweizer Uhrenriesen sehr unterschiedliche Taktiken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swatch-Chef Nick Hayek reagiert auf die US-Strafzölle mit einer provokativen Sonderedition «What if…Tariffs?», während Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour den Kontakt zu Trump sucht.

Hayek kritisiert Bundesrat und Parteien scharf, weil die Schweiz den USA aus seiner Sicht zu nachgiebig gegenübertritt, und fordert ein stärkeres Auftreten.

Trotz Zöllen steigerten Schweizer Uhrenhersteller ihre Verkäufe in den USA, während Maschinen- und Metallbetriebe unter Druck geraten und über Produktionsverlagerungen ins Ausland nachdenken. Mehr anzeigen

Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour sucht den Kontakt zu Trump: Er hat den US-Präsidenten zum Finale der US Open eingeladen. Nick Hayek von der Swatch Group geht anders vor. Statt auf Schmeichelei setzt er im Zollstreit auf Ironie. Laut «Schweiz am Wochenende» stammt die Spezialuhr, mit der Swatch gegen die Trump-Zölle stichelt, direkt von Hayek.

Das neue Modell heisst «What if…Tariffs?». Tariff, englisch für Zoll, ist eines von Trumps Lieblingswörtern. Auffällig ist das vertauschte Ziffernpaar 3 und 9 – ein Hinweis auf die Höhe der US-Zölle von 39 Prozent. Auf der Rückseite steht ein Prozentzeichen. Der Preis: 139 Franken – wohl kaum Zufall. Verkauft wird die Uhr nur in der Schweiz, in elf Läden und online. In der Werbung heisst es: «Hoffentlich ist es nur eine limitierte Edition.» Gemeint ist: Die US-Zölle sollen bald verschwinden.

«Die Schweiz ist schwach und sie gibt sofort nach»

Gegenüber der «Schweiz am Wochenende» erklärt Hayek: «Es liegt in der Tradition von Swatch, Kollektionen mit einer gewissen Botschaft oder einer positiven Provokation zu lancieren.» Es gehe auch darum, «dass unsere Leute nicht einschlafen», so Hayek.

Damit kritisiert er die politische Führung – «den Bundesrat und auch die Parteien», die es zugelassen hätten, dass die Schweiz weltweit schlecht dastehe. «Wir senden die Message: Die Schweiz ist schwach, und sie gibt sofort nach. Wir sind leicht in Panik zu versetzen.» Ein «katastrophales Signal», so Hayek. Swatch wolle mit Augenzwinkern ein anderes Bild vermitteln.

Laut Hayek hätten sich Leute aus dem Ausland gemeldet. Sie wunderten sich, dass ein starkes, unabhängiges Land wie die Schweiz den USA nicht Paroli biete. «Kämpft doch!», habe er gehört. In der Schweiz hingegen gehe es nur darum, Investitionen aufzurechnen und Trump möglichst hohe Zahlen zu präsentieren.

Bund sucht mehr US-Investitionen

Das Seco fragt derzeit grosse Schweizer Firmen, wie viel sie in den nächsten Jahren in den USA investieren wollen – in der Hoffnung, diese Zahlen nach oben zu treiben.

Bei einem Telefonat mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hatte Trump geprahlt, die EU zahle ihm riesige Summen: «They pay me 600 billion, what do you pay me?» Übersetzt: «Die zahlen mir 600 Milliarden, was zahlen Sie mir?» Laut Gesprächsprotokoll, auf das sich CH Media beruft, antwortete Keller-Sutter: Die Schweiz sei kleiner, aber: «Unsere Unternehmen werden mindestens 150, eventuell sogar 200 Milliarden investieren.» Nun sucht das Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Guy Parmelin weitere Zusagen – auch bei Swatch.

Ob das sinnvoll sei? Hayek sagt nichts dazu, doch er deutet an: Er würde eher zeigen, dass die Schweiz nicht mehr, sondern im Zweifel weniger investieren könnte – zumal sie ohnehin zu den grössten US-Investoren gehört.

20 Prozent mehr Verkäufe in den USA

Die Schweizer Uhrenindustrie steht aktuell gut da. Die Zölle haben ihr weniger geschadet als gedacht. Swatch erhöhte nach den ersten Zöllen im April die Preise in den USA um 5 Prozent – die Verkäufe stiegen trotzdem um 20 Prozent. Nun plant der Konzern weitere Preiserhöhungen, rechnet aber mit weiterhin starken Verkäufen. Rolex gibt keine Details preis, doch auch dort scheinen die Strafzölle keine Folgen gehabt zu haben.

Anders sieht es in der Maschinen- und Metallindustrie aus. Laut Swissmem denkt jedes dritte Unternehmen darüber nach, Teile der Produktion ins Ausland zu verlegen. In der Schweiz könnten Tausende Jobs verloren gehen. Besonders betroffen sind Firmen mit grossem US-Exportanteil, darunter Victorinox (Sackmesser) und Thermoplan (Kaffeemaschinen).