Swatch-Chef Hayek äussert sich erstmals zu Zoll-Uhr

Ironie statt SchmeicheleiSwatch-Chef Hayek äussert sich erstmals zu Zoll-Uhr
Samuel Walder
13.9.2025
Während Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour Donald Trump zum Tennisturnier einlädt, kontert Nick Hayek die US-Strafzölle mit einer ironischen Swatch-Sonderedition. Im Zollstreit wählen die Schweizer Uhrenriesen sehr unterschiedliche Taktiken.
Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour sucht den Kontakt zu Trump: Er hat den US-Präsidenten zum Finale der US Open eingeladen. Nick Hayek von der Swatch Group geht anders vor. Statt auf Schmeichelei setzt er im Zollstreit auf Ironie. Laut «Schweiz am Wochenende» stammt die Spezialuhr, mit der Swatch gegen die Trump-Zölle stichelt, direkt von Hayek.
Das neue Modell heisst «What if…Tariffs?». Tariff, englisch für Zoll, ist eines von Trumps Lieblingswörtern. Auffällig ist das vertauschte Ziffernpaar 3 und 9 – ein Hinweis auf die Höhe der US-Zölle von 39 Prozent. Auf der Rückseite steht ein Prozentzeichen. Der Preis: 139 Franken – wohl kaum Zufall. Verkauft wird die Uhr nur in der Schweiz, in elf Läden und online. In der Werbung heisst es: «Hoffentlich ist es nur eine limitierte Edition.» Gemeint ist: Die US-Zölle sollen bald verschwinden.
«Die Schweiz ist schwach und sie gibt sofort nach»
Gegenüber der «Schweiz am Wochenende» erklärt Hayek: «Es liegt in der Tradition von Swatch, Kollektionen mit einer gewissen Botschaft oder einer positiven Provokation zu lancieren.» Es gehe auch darum, «dass unsere Leute nicht einschlafen», so Hayek.
Damit kritisiert er die politische Führung – «den Bundesrat und auch die Parteien», die es zugelassen hätten, dass die Schweiz weltweit schlecht dastehe. «Wir senden die Message: Die Schweiz ist schwach, und sie gibt sofort nach. Wir sind leicht in Panik zu versetzen.» Ein «katastrophales Signal», so Hayek. Swatch wolle mit Augenzwinkern ein anderes Bild vermitteln.
Laut Hayek hätten sich Leute aus dem Ausland gemeldet. Sie wunderten sich, dass ein starkes, unabhängiges Land wie die Schweiz den USA nicht Paroli biete. «Kämpft doch!», habe er gehört. In der Schweiz hingegen gehe es nur darum, Investitionen aufzurechnen und Trump möglichst hohe Zahlen zu präsentieren.
Bund sucht mehr US-Investitionen
Das Seco fragt derzeit grosse Schweizer Firmen, wie viel sie in den nächsten Jahren in den USA investieren wollen – in der Hoffnung, diese Zahlen nach oben zu treiben.
Bei einem Telefonat mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hatte Trump geprahlt, die EU zahle ihm riesige Summen: «They pay me 600 billion, what do you pay me?» Übersetzt: «Die zahlen mir 600 Milliarden, was zahlen Sie mir?» Laut Gesprächsprotokoll, auf das sich CH Media beruft, antwortete Keller-Sutter: Die Schweiz sei kleiner, aber: «Unsere Unternehmen werden mindestens 150, eventuell sogar 200 Milliarden investieren.» Nun sucht das Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Guy Parmelin weitere Zusagen – auch bei Swatch.
Ob das sinnvoll sei? Hayek sagt nichts dazu, doch er deutet an: Er würde eher zeigen, dass die Schweiz nicht mehr, sondern im Zweifel weniger investieren könnte – zumal sie ohnehin zu den grössten US-Investoren gehört.
20 Prozent mehr Verkäufe in den USA
Die Schweizer Uhrenindustrie steht aktuell gut da. Die Zölle haben ihr weniger geschadet als gedacht. Swatch erhöhte nach den ersten Zöllen im April die Preise in den USA um 5 Prozent – die Verkäufe stiegen trotzdem um 20 Prozent. Nun plant der Konzern weitere Preiserhöhungen, rechnet aber mit weiterhin starken Verkäufen. Rolex gibt keine Details preis, doch auch dort scheinen die Strafzölle keine Folgen gehabt zu haben.
Anders sieht es in der Maschinen- und Metallindustrie aus. Laut Swissmem denkt jedes dritte Unternehmen darüber nach, Teile der Produktion ins Ausland zu verlegen. In der Schweiz könnten Tausende Jobs verloren gehen. Besonders betroffen sind Firmen mit grossem US-Exportanteil, darunter Victorinox (Sackmesser) und Thermoplan (Kaffeemaschinen).
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik: Dem US-Präsidenten gefallen die Arbeitsmarktzahlen nicht. Also entlässt er die Chefin der zuständigen Behörde.
05.09.2025
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
STORY: Die Konjunkturschwäche treibt die deutsche Arbeitslosenzahl erstmals seit über zehn Jahren über die Drei-Millionen-Marke. Die Zahl der Erwerbslosen kletterte im August um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Eine Drei vor dem Komma in dieser Statistik hatte es zuletzt im Februar 2015 mit damals 3,017 Millionen Arbeitslosen gegeben. Andrea Nahles, BA-Chefin «Im August ist das eingetreten, was wir auch erwartet haben. Aufgrund der Sommerpause ist die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen gestiegen. Die Unternehmen sind weiter zurückhaltend bei der Meldung neuer Stellen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt leicht zu. Bei der Inanspruchnahme von Kurzarbeit setzt sich der leichte Rückgang der vergangenen Monate fort. Der Arbeitsmarkt ist also nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. Es gibt allerdings auch erste, wenn auch zarte Anzeichen einer Stabilisierung.» Als positive Überraschung erwies sich, dass die Zahl der Arbeitslosen um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt im August um 9.000 niedriger ausfiel als im Juli. Analysten hatten hier ein Plus von 10.000 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Menschen ohne Job im August allerdings um 153.000. Im September dürfte die übliche Herbstbelebung einsetzen und für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit sorgen, sagte Nahles. «Ob die Arbeitslosigkeit allerdings langfristig unterhalb der drei Millionen bleibt ab nächstem Monat, das ist davon abhängig, wie sich die Konjunktur in den nächsten Monaten entwickelt. Es kann durchaus sein, dass wir die Marke von drei Millionen im Winter dann nochmal überschreiten werden.» Insbesondere die Industrie steckt in der Krise. Die Firmen ächzen unter hohen Energiekosten, zugleich macht dem Aussenhandel die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu schaffen.
29.08.2025
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen
Frankfurt/Washington, 26.08.2025: Donald Trump greift in Personalpolitik der US-Notenbank ein: Der sich zuspitzende Machtkampf zwischen dem US-Präsidenten und der Fed sorgt an den Finanzmärkten für Turbulenzen.
Investoren bangen um die Unabhängigkeit der Zentralbank rund um Präsident Jerome Powell, die Trump seit Monaten attackiert. Nach Trumps Ankündigung, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen, geben die Aktienmärkte am Dienstag nach, während Investoren sichere Häfen wie Gold suchen.
Seit Monaten fordert Trump von Fed-Präsident Jerome Powell sinkende Leitzinsen – bisher vergeblich. Als Reaktion auf die verwehrten Zinssenkungen forderte er wiederholt den Rücktritt von Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Ob ein US-Präsident den Chef der Fed überhaupt absetzen kann, ist juristisch allerdings nicht abschliessend geklärt.
27.08.2025
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen