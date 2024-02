blue News testet den Avocado-Scanner: «Nie wieder stundenlang herumdrücken» Guacamole, Avocado im Salat oder auf dem Toast: Wer die perfekt gereifte Avocado suchte, hat oft lange gesucht und Flops erlebt. Ein Grossverteiler testet nun einen Avocado-Scanner. blue News hat das Gerät ausprobiert. 06.02.2024

Die Avocado zählt zu den drei Lieblingsfürchten der Schweizer*innen.

Die Frucht ist trendy und bei Ernährungsbewussten äusserst beliebt.

Im Jahr 2000 wurden 3'700 Tonnen Avocados in die Schweiz importiert. 2010 waren es 6'000 Tonnen. Im Jahr 2021 mehr als 19'000 Tonnen, schreibt Migros auf der Homepage.

Die Migros testet momentan einen Avocado-Scanner, um die perfekte Superfrucht im Nu zu finden. blue News hat das Gerät getestet und weiss: Ist der Scanner Top oder Flop? Mehr anzeigen

Guacamole, Avocado im Salat oder auf dem Toast: Die Avocado ist beliebt. Dabei die perfekte Superfrucht zu finden, war bisher eher Glückssache.

Das könnte sich in Zukunft ändern.

Migros hat neuerdings zwei Avocado-Scanner im Einsatz in Zürich. Einer steht in der Filiale am Limmatplatz und einer am Kreuzplatz. Rund zwölf Wochen wird das Gerät getestet.

«Wenn man vor den Avocados steht, hat man die Qual der Wahl. Die richtige Avocado zu finden, ist bekanntlich nicht so einfach», sagt Migros-Sprecherin Carmen Hefti über den Anschaffungsgrund des Geräts.

Der Scanner ist als Kundendienst gedacht. Carmen Hefti: «Der Avocado-Scanner unterstützt das Fingerspitzengefühl der Kund*innen. Bisher musste man den Fingern abtasten und schauen. Oder auf gut Glück zugreifen. Der Avocado-Tester bietet eine zusätzliche Hilfe an.»

Schluss mit Rumdrücken und Werweissen! Wir testen zurzeit an zwei Standorten einen Avocado-Scanner, der dir verrät, wie reif deine Avocado ist. Würdest du den Scanner ausprobieren?🥑🤔 pic.twitter.com/YN6sx8PHje — Migros (@migros) February 1, 2024

blue News hat den Avocado-Scanner unter die Lupe genommen und getestet. Erspart die Maschine stundenlanges herumdrücken? Top oder Flop? Das siehst du im obigen Video.