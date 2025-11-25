  1. Privatkunden
Kahlschlag Novartis baut im Aargau 550 Stellen ab

SDA

25.11.2025 - 08:59

Novartis hat einen grossen Stellenabbau verkündet.
Novartis hat einen grossen Stellenabbau verkündet.
sda

Novartis stellt die Produktion von Tabletten in Stein AG bis Ende 2027 ein. In der Folge fallen 550 Jobs weg, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte.

,

Keystone-SDA, Petar Marjanović

25.11.2025, 08:59

25.11.2025, 09:12

Novartis streicht im Aargau bis Ende 2027 rund 550 Stellen. Das teilte der Konzern am Dienstagmorgen mit. Der Konzern stellt in Stein AG die Produktion von Tabletten, Kapseln und die Verpackung steriler Medikamente ein. Grund dafür sind Effizienzprogramme und mehr Automatisierung. Die Ankündigung steht unter dem Vorbehalt des Informations- und Konsultationsprozesses.

Gleichzeitig investiert Novartis laut Mitteilung rund 100 Millionen US-Dollar in seine Schweizer Standorte. In Schweizerhalle fliessen 80 Millionen US-Dollar in den Ausbau der siRNA-Produktion, wo bis 2028 etwa 80 neue Stellen entstehen sollen. In Stein AG investiert das Unternehmen weitere USD 26 Mio. in die Produktion steriler Arzneiformen.

Steffen Lang, President Operations, sagt laut Mitteilung, dass Novartis die Produktion stärker automatisieren und die Standorte neu ausrichten müsse, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für betroffene Mitarbeitende verspricht der Konzern Unterstützung, etwa über ein Jobcenter, Frühpensionierungen und einen bis 2028 verlängerten Sozialplan.

