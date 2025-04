Novartis schickt Riesenflieger mit Medikamenten in die USA

UBS-Chef Sergio Ermotti kritisiert US-Zölle scharf

UBS-Chef Sergio Ermotti hat am Dienstag die neuen US-Zölle scharf kritisiert. «Ich hätte nie gedacht, dass das so ausser Kontrolle gerät», sagte er an einer Versammlung der Zürcher FDP. Er glaubt nicht, dass es eine rasche Lösung gibt.

08.04.2025