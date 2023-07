Ihn dürfte es freuen: Novartis-Chef Vas Narasimhan kann bereits zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr den Konzernausblick erhöhen. (Archivbild) Keystone

Novartis ist im zweiten Quartal weiter gewachsen. Wie schon nach den ersten drei Monaten wird deshalb der Ausblick für das gesamte Jahr angehoben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zuammen Der Schweizer Pharmakonzern Novarits hat im zweiten Quartal den Nettoumsatz um 7 Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar gesteigert.

Die Umsätze sind in den Sparten «Innovative Medicines» und «Generika» gestiegen.

Den, unter dem Strich 37 Prozent höhere Konzerngewinn, begründet das Pharmaunternehmen mit geringeren Restrukturierungskosten. Mehr anzeigen

Der Nettoumsatz stieg zwischen April und Juni um 7 Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 9 Prozent, wie Novartis am Dienstag mitteilte.

Dabei legten die Umsätze in der gewichtigeren Pharmasparte Innovative Medicines auf 11,2 Milliarden Franken (+7%) zu. Die Generika-Sparte, die Novartis zu Beginn des vierten Quartals abspalten will, setzte im zweiten Quartal 2,4 Milliarden (+5%) um.

Der operative Betriebsgewinn stieg um 31 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich blieb ein um 37 Prozent höherer Konzerngewinn von 2,3 Milliarden übrig. Novartis begründet dies unter anderem mit geringeren Restrukturierungskosten.

Der für Anleger und Analysten im Zentrum stehende und um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn verbesserte sich im zweiten Quartal um 9 Prozent.

Insgesamt fiel der Quartalsabschluss über dem AWP-Konsens der Analysten-Schätzungen aus.

Für das Gesamtjahr erhöht das Novartis-Management die bisherigen Zielsetzungen für den Gesamtkonzern abermals. So peilt Novartis beim Umsatz ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an. Zuvor lautete die Prognose ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das operative Kernergebnis soll im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen (zuvor: Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich).

tv