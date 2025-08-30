Nvidia-CEO Jensen Huang gilt als «Taylor Swift des Techs». KEYSTONE

Nvidia ist dank des KI-Booms an die Spitze der Weltwirtschaft aufgestiegen – und mit dem Aufstieg des Konzerns wächst auch der Hype um CEO Jensen Huang, der sich längst als Rockstar der Tech-Szene inszeniert.

CEO Jensen Huang wird als «Rockstar» der Tech-Szene gefeiert, sein Werdegang zum Nvidia-Chef gilt als American-Dream-Story.

Mit seinem Markenzeichen, der Lederjacke, hat Huang den Personenkult um sich weiter verstärkt. Mehr anzeigen

Vom anhaltenden KI-Boom profitieren nicht nur KI-Firmen selbst, sondern auch das Unternehmen Nvidia, das die Hochleistungs-Chips liefert, mit denen Künstliche Intelligenz trainiert wird. Im Sommer 2024 überholte der Konzern beim Börsenwert Microsoft und Apple und wurde zum wertvollsten Unternehmen der Welt.

Seitdem geht es steil bergauf: Am Donnerstagmorgen meldete Nvidia für das vergangene Quartal einen Umsatzsprung von 56 Prozent auf 46,74 Milliarden Dollar.

Hinter dem Erfolg steht CEO Jensen Huang. Die Karriere des 62-Jährigen liest sich wie eine Variante des American Dream.

Huang wurde 1963 in Taiwan geboren, zog mit fünf Jahren nach Thailand und mit neun in die USA. Dort lebte er zunächst bei seinem Onkel, später auf einem Internat, wo er gemobbt wurde. Diese Zeit habe ihn widerstandsfähig gemacht, erzählte er später dem «New Yorker». «Damals musste man einfach die Zähne zusammenbeissen und weitermachen.»

Huang gründete Nvidia in einer «Denny's»-Filiale

Nach einigen Jahren kamen auch Huangs Eltern in die USA. Huang besuchte mittlerweile die Highschool, wo er zwei Klassen übersprang und im Alter von sechzehn Jahren abschloss.

Dann ging er ans College und studierte Elektrotechnik. In einem Kurs lernte er seine spätere Frau kennen. Nach dem Studium arbeitete er als Mikrochip-Designer. 1993 gründete er zusammen mit zwei Freunden das Unternehmen Nvidia – in einer Filiale der Fast-Food-Kette Denny’s, in der er als Teenager selbst gejobbt hatte. Seitdem steht er an der Spitze des Konzerns.

Das Unternehmen entwickelte zunächst Grafikarten für Gamer, seit 2016 fokussiert es verstärkt auf Künstliche Intelligenz. Seither ist Huang in der Tech-Szene gewissermassen ein Rockstar. Meta-CEO Mark Zuckerberg hat Huang gar mal als «Taylor Swift des Techs» bezeichnet.

Der Hype um seine Person – von Fans als «Jensanity» bezeichnet – ist unübersehbar. Reporter und Fans umringen ihn bei jedem seiner Auftritte in der Öffentlichkeit. Das Rockstar-Image unterstreicht Huang mit seinem Signature-Look: Einer Lederjacke. Auf jedem Foto, bei jedem Auftritt trägt er sie. Angeblich waren es seine Frau und seine Tochter, die ihm zu diesem Look rieten.

Jensen Huang im Juli an einer Konferenz in China, umringt von Medien und Fans. IMAGO/VCG

Huang besitzt rund drei Prozent von Nvidia. So ist mit dem Höhenflug der Firma auch sein Vermögen explodiert. «Forbes» schätzt es auf rund 157 Milliarden Dollar (rund 126 Milliarden Franken).

Offen bleibt jedoch das Geschäft in China. Nach US-Exportsperren und Gegenwind aus Peking ist der Markt schwierig – und unklar, wie Nvidia dort künftig Fuss fassen kann. Auch Anlegerinnen und Anleger fragen sich, wie lange der Höhenflug noch anhält und wann der richtige Moment zum Ausstieg kommt. Nach Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen gab die Aktie im nachbörslichen Handel jedenfalls rund drei Prozent nach.

