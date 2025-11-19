  1. Privatkunden
Erwartungen übertroffen Nvidia steigert Umsatz um mehr als 60 Prozent

dpa

19.11.2025 - 23:23

KI-Chips von Nvidia sind weiter gefragt. 
KI-Chips von Nvidia sind weiter gefragt. 
dpa (Archivbild)

Vor dem Quartalsbericht von Nvidia machten sich Sorgen breit, dass die KI-Euphorie die Tech-Aktienkurse zu hoch getrieben haben könnte. Doch das Geschäft beim Chip-Riesen läuft weiter ungebremst.

,

DPA, Redaktion blue News

19.11.2025, 23:23

19.11.2025, 23:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Des Chipkonzerns Nvidia, laut Marktkapitalisierung das wertvollste Unternehmen der Welt, wächst durch den KI-Boom weiter rasant.
  • Im vergangenen Quartal sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 57 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 46 Milliarden Franken.
  • Die Zahlen übertreffen die Erwartungen von Analysten an der Wall Street.
  • Chipsysteme von Nvidia wurden zu einer Schlüsseltechnologie für die Entwicklung von Software mit Künstlicher Intelligenz.
  • Zuletzt sind die Sorgen vor einer KI-Blase grösser geworden.
Mehr anzeigen

Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia weiterhin explosiv wachsen. Im vergangenen Quartal sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 57 Milliarden Dollar (rund 46 Milliarden Franken) hoch. Nvidia übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Selbst im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von 22 Prozent.

Die Nvidia-Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als drei Prozent zu. Auch Kurse anderer Chipkonzerne lagen im Plus. Für Aktien der grossen Nvidia-Kunden Google, Microsoft, Amazon und Meta ging es ebenfalls aufwärts.

Angst vor KI-Blase

Chipsysteme von Nvidia wurden zu einer Schlüsseltechnologie für die Entwicklung von Software mit Künstlicher Intelligenz. Sie werden sowohl für das aufwendige Training von KI-Modellen zum Beispiel für den Chatbot ChatGPT eingesetzt – als auch beim Betrieb der Software. Die Nvidia-Ergebnisse sind damit zu einem Gradmesser für den Zustand der KI-Industrie geworden.

In den vergangenen Wochen wurden an den Börsen die Sorgen grösser, dass die grossen Erwartungen an das zukünftige Geschäft mit Künstlicher Intelligenz zu einer Blase bei den Aktienkursen von Tech-Unternehmen geführt haben könnten. Entsprechend liessen Anleger etwas Luft raus. So sank der Börsenwert von Nvidia binnen weniger Wochen von 5 auf rund 4,5 Billionen Dollar. Der Chipkonzern ist damit weiterhin das wertvollste Unternehmen an der Börse.

Nvidia-Chef auf der Erfolgsspur. Jensen Huang führt wichtigste Firma der Welt – wer ist der Tech-Rockstar?

Nvidia-Chef auf der ErfolgsspurJensen Huang führt wichtigste Firma der Welt – wer ist der Tech-Rockstar?

Wachstum auch ohne Geschäft in China

Unter dem Strich steigerte Nvidia den Quartalsgewinn im Jahresvergleich um 65 Prozent auf 31,9 Milliarden Dollar. Beim Ergebnis pro Aktie lag der Konzern über den Schätzungen der Analysten. Deren Erwartungen übertraf Nvidia auch mit der Prognose von 65 Milliarden Dollar Umsatz im laufenden Vierteljahr sehr deutlich.

Die Marktexperten hatten im Schnitt mit einer Vorhersage von gut 61,5 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Das Wachstum schafft Nvidia weiterhin ohne den einst wichtigen chinesischen Markt, in dem der Konzern nach US-Ausfuhrbeschränkungen und Gegenmassnahmen der Regierung in China derzeit kein Geschäft mehr hat.

«Neue Ära der Intelligenz». Google greift mit Gemini 3 nach der KI-Krone

«Neue Ära der Intelligenz»Google greift mit Gemini 3 nach der KI-Krone

Der digitale Eiserne Vorhang. Hat Europa im KI-Wettrennen überhaupt noch eine Chance?

Der digitale Eiserne VorhangHat Europa im KI-Wettrennen überhaupt noch eine Chance?

97 Prozent liegen falsch. Kaum jemand erkennt KI-generierte Musik

97 Prozent liegen falschKaum jemand erkennt KI-generierte Musik

