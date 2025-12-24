Heute noch schnell einkaufen?Migros, Coop, Lidl – diese Öffnungszeiten gelten an Weihnachten
Sven Ziegler
24.12.2025
Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch, danach sind vielerorts gleich zwei Tage «zu». Wer nicht im Gedränge enden will, braucht einen Plan – und muss wissen, welche Läden und Standorte trotzdem offen haben.
Viele Geschäfte machen am 24. Dezember früher dicht. Danach sind Donnerstag (25.) und Freitag (26.) je nach Region und Standort oft komplett zu – oder nur punktuell offen.
blue News liefert dir die Übersicht, wo du jetzt noch einkaufen kannst – und wo du aufpassen musst. Denn: Wer bis nach Feierabend wartet, riskiert verschlossene Türen. Heiligabend ist definitiv kein Last-Minute-Tag.
Migros: Um 16 oder 17 Uhr ist Schluss
An Heiligabend und Silvester schliessen die meisten Migros-Filialen früher als gewohnt – entweder um 16 oder 17 Uhr. Die Migros betont, man wolle den Mitarbeitenden an Feiertagen möglichst viel Zeit mit ihren Liebsten ermöglichen. Deshalb werde auch darauf geachtet, dass sich die Angestellten an den verschiedenen Festtagen abwechseln können, damit alle einmal frei haben.
Coop: Teilweise an Weihnachten länger geöffnet
Bei Coop gibt es etwas mehr Spielraum. Die meisten Supermärkte schliessen an Heiligabend und Silvester zwischen 16 und 18 Uhr, je nach Region und Standort. Begründet wird das damit, dass nicht alle Mitarbeitenden Weihnachten feiern und deshalb grundsätzlich genügend Personal zur Verfügung stehe. So könnten die Wünsche der Kundinnen und Kunden grösstenteils erfüllt werden.
Volg und Spar: Früher Schluss, vor allem in kleineren Filialen
Bei Volg schliessen die meisten Läden an Heiligabend und Silvester um 16 Uhr, einzelne Filialen erst um 17 Uhr. Auch bei Spar bleiben viele Standorte bis 17 Uhr geöffnet, vereinzelt sogar bis 18 Uhr. Gerade auf dem Land lohnt sich ein genauer Blick auf die lokale Filiale.
Lidl, Aldi und Denner schliessen an Heiligabend früher
Auch bei den Discountern gilt: früher Feierabend fürs Personal. Lidl schliesst an Heiligabend und Silvester meist um 17 Uhr, einige Standorte – je nach kantonalen Vorgaben – bereits um 16 Uhr. Aldi Suisse beendet den Verkauf ebenfalls in der Regel um 17 Uhr, um den Mitarbeitenden mehr Zeit für die Familie zu ermöglichen. Bei Denner variieren die Ladenschlusszeiten je nach Standort zwischen 16 und 18 Uhr.
Diese Shoppingcenter bleiben an beiden Weihnachtstagen zu
Nach Heiligabend ist in vielen grossen Einkaufszentren für zwei Tage Pause. Geschlossen bleiben unter anderem:
Ein Blick auf die lokalen Öffnungszeiten lohnt sich.
Ausserdem haben in manchen Kantonen am 26. Dezember die Läden geöffnet, da dort kein gesetzlicher Feiertag ist. Das gilt zum Beispiel in den Kantonen Waadt, Neuenburg, Genf und Wallis.
Öffnungszeiten über Weihnachten auf dem Land
Während in Städten meist nur Bahnhof- oder Tankstellenshops bleiben, sieht es auf dem Land oft entspannter aus. Einige Dorfläden und Ferienorte öffnen sogar am 25. Dezember – wenn auch mit eingeschränkten Zeiten. Gerade in Bergregionen lohnt sich ein Blick auf die Filiale vor Ort.
Bahnhöfe und Flughäfen haben an Feiertagen geöffnet
Wenn sonst alles zu ist, bleiben sie oft offen: Filialen an stark frequentierten Standorten wie Zürich HB, Flughafen Zürich, Basel SBB oder Bahnhof Luzern haben auch an Weihnachten und Neujahr geöffnet – meist bis 20 Uhr. Ideal für vergessene Zutaten oder Notkäufe.