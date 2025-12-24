Achtung: An Heiligabend sollte man mit dem Einkaufen nicht zu lange warten. KEYSTONE

Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch, danach sind vielerorts gleich zwei Tage «zu». Wer nicht im Gedränge enden will, braucht einen Plan – und muss wissen, welche Läden und Standorte trotzdem offen haben.

Die meisten Migros-Filialen schliessen um 16 oder 17 Uhr. Bei Coop liegt der Ladenschluss je nach Standort zwischen 16 und 18 Uhr.

In der Regel sind die meisten Geschäfte am 25. Dezember geschlossen. Ausnahmen gibt es bei Bahnhöfen, Flughäfen und einzelnen Tourismus-Standorten.

Viele Shoppingcenter bleiben auch am 26. Dezember geschlossen. Einzelne Zentren und Outlets öffnen jedoch wieder, abhängig von Region und Standort.

Viele Geschäfte machen am 24. Dezember früher dicht. Danach sind Donnerstag (25.) und Freitag (26.) je nach Region und Standort oft komplett zu – oder nur punktuell offen.

blue News liefert dir die Übersicht, wo du jetzt noch einkaufen kannst – und wo du aufpassen musst. Denn: Wer bis nach Feierabend wartet, riskiert verschlossene Türen. Heiligabend ist definitiv kein Last-Minute-Tag.

Migros: Um 16 oder 17 Uhr ist Schluss

Die Migros schliesst vielerorts bereits um 16 oder 17 Uhr. KEYSTONE

An Heiligabend und Silvester schliessen die meisten Migros-Filialen früher als gewohnt – entweder um 16 oder 17 Uhr. Die Migros betont, man wolle den Mitarbeitenden an Feiertagen möglichst viel Zeit mit ihren Liebsten ermöglichen. Deshalb werde auch darauf geachtet, dass sich die Angestellten an den verschiedenen Festtagen abwechseln können, damit alle einmal frei haben.

Coop: Teilweise an Weihnachten länger geöffnet

Bei Coop ist meist zwischen 16 und 18 Uhr Feierabend. Noe Flum

Bei Coop gibt es etwas mehr Spielraum. Die meisten Supermärkte schliessen an Heiligabend und Silvester zwischen 16 und 18 Uhr, je nach Region und Standort. Begründet wird das damit, dass nicht alle Mitarbeitenden Weihnachten feiern und deshalb grundsätzlich genügend Personal zur Verfügung stehe. So könnten die Wünsche der Kundinnen und Kunden grösstenteils erfüllt werden.

Volg und Spar: Früher Schluss, vor allem in kleineren Filialen

Volg schliesst an Heiligabend früher. (Symbolbild) sda

Bei Volg schliessen die meisten Läden an Heiligabend und Silvester um 16 Uhr, einzelne Filialen erst um 17 Uhr. Auch bei Spar bleiben viele Standorte bis 17 Uhr geöffnet, vereinzelt sogar bis 18 Uhr. Gerade auf dem Land lohnt sich ein genauer Blick auf die lokale Filiale.

Lidl, Aldi und Denner schliessen an Heiligabend früher

Lidl, Aldi und Co. schliessen ebenfalls früher. KEYSTONE

Auch bei den Discountern gilt: früher Feierabend fürs Personal. Lidl schliesst an Heiligabend und Silvester meist um 17 Uhr, einige Standorte – je nach kantonalen Vorgaben – bereits um 16 Uhr. Aldi Suisse beendet den Verkauf ebenfalls in der Regel um 17 Uhr, um den Mitarbeitenden mehr Zeit für die Familie zu ermöglichen. Bei Denner variieren die Ladenschlusszeiten je nach Standort zwischen 16 und 18 Uhr.

Diese Shoppingcenter bleiben an beiden Weihnachtstagen zu

Das Glattzentrum bleibt nach Heiligabend zwei Tage geschlossen. Keystone

Nach Heiligabend ist in vielen grossen Einkaufszentren für zwei Tage Pause. Geschlossen bleiben unter anderem:

Sihlcity (Zürich)

Glattzentrum

Shoppi Tivoli

Mall of Switzerland

Emmen Center

St. Jakob-Park Shopping

Shoppyland Schönbühl

Westside Bern

Wer dort am 25. oder 26. Dezember einkaufen will, steht vor verschlossenen Türen.

Diese Shoppingcenter haben am 26. Dezember geöffnet

Landquart Shopping Outlet öffnet bereits am 26. Dezember wieder. sda

Der 26. Dezember ist kein genereller Shopping-Tag, bietet aber Ausnahmen. Einzelne Einkaufszentren und Outlets öffnen wieder – ideal für Nachschub oder Umtausch:

Gäupark

Oberland Shopping

Fashion-Outlets wie Fashion Fish oder Landquart Mehr anzeigen

Ein Blick auf die lokalen Öffnungszeiten lohnt sich.

Ausserdem haben in manchen Kantonen am 26. Dezember die Läden geöffnet, da dort kein gesetzlicher Feiertag ist. Das gilt zum Beispiel in den Kantonen Waadt, Neuenburg, Genf und Wallis.

Öffnungszeiten über Weihnachten auf dem Land

Viele Dorflädeli haben abweichende Öffnungszeiten. KEYSTONE

Während in Städten meist nur Bahnhof- oder Tankstellenshops bleiben, sieht es auf dem Land oft entspannter aus. Einige Dorfläden und Ferienorte öffnen sogar am 25. Dezember – wenn auch mit eingeschränkten Zeiten. Gerade in Bergregionen lohnt sich ein Blick auf die Filiale vor Ort.

Bahnhöfe und Flughäfen haben an Feiertagen geöffnet

Die Migros am Flughafen gehört zu den Läden, die 365 Tage im Jahr offen haben. KEYSTONE

Wenn sonst alles zu ist, bleiben sie oft offen: Filialen an stark frequentierten Standorten wie Zürich HB, Flughafen Zürich, Basel SBB oder Bahnhof Luzern haben auch an Weihnachten und Neujahr geöffnet – meist bis 20 Uhr. Ideal für vergessene Zutaten oder Notkäufe.