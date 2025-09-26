  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zahlen zeigen nach unten ETH-Forscher schlagen Alarm für Schweizer Wirtschaft

SDA

26.9.2025 - 09:40

Die Schweizer Ausfuhren dürften in den kommenden Monaten sinken.
Die Schweizer Ausfuhren dürften in den kommenden Monaten sinken.
sda

Die Konjunkturaussichten für die Schweiz haben sich eingetrübt. Das KOF der ETH Zürich rechnet neu für 2026 mit schwächerem Wachstum – vor allem wegen sinkender Investitionen und Exporte.

Keystone-SDA

26.09.2025, 09:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das KOF erwartet 2026 nur noch ein BIP-Wachstum von 1,0 Prozent.
  • Besonders Investitionen und Exporte wurden deutlich tiefer eingeschätzt.
  • Inflation und Arbeitsmarkt bleiben in der Prognose weitgehend stabil.
Mehr anzeigen

Konjunkturexpertinnen und -experten erwarten vor allem für 2026 eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz als noch vor drei Monaten. Hintergrund sind insbesondere sinkende Investitions- und Exporterwartungen.

Die im Rahmen des sogenannten KOF Consensus Forecast befragten Ökonomen rechnen neu im Durchschnitt für 2025 und 2026 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP, sportbereinigt) um 1,2, respektive 1,0 Prozent. In der Juni-Umfrage wurden noch jeweils 1,3 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt.

Die Prognose für das unbereinigte BIP-Wachstum liegt neu bei 1,1 Prozent für dieses bzw. 1,3 Prozent für das kommende Jahr, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Vor drei Monaten wurde der Schweizer Wirtschaft noch ein deutlich stärkeres Wachstum von 1,6 Prozent zugetraut.

Exporte dürften einbrechen

Dabei wurden die Erwartungen zu den Ausrüstungsinvestitionen und den Exporten merklich gesenkt, erklärte das KOF Institut. Bei den Exporten etwa erwarteten die Teilnehmenden für das Jahr 2026 im Durchschnitt noch eine Wachstumsrate von 0,7 Prozent, nach zuvor 2,8 Prozent.

Die Aussichten für die Inflation und den Arbeitsmarkt bleiben hingegen nahezu unverändert, hiess es weiter.

Am Consensus Forecast der KOF nahmen 15 Ökonominnen und Ökonomen teil. Die Umfrage wurde vom 28. August bis 24. September 2025 durchgeführt.

Meistgelesen

Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich
Trump stellt Erdogan vor laufenden Kameras bloss
Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen
Nato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab
Trump verhängt Pharma-Zölle von 100 Prozent

Mehr aus dem Ressort

Wohnen. Bundesrat will mehr Geld für bezahlbare Wohnungen freigeben

WohnenBundesrat will mehr Geld für bezahlbare Wohnungen freigeben

Treibstoff. 937 Millionen Euro Strafe gegen Tankstellen in Italien

Treibstoff937 Millionen Euro Strafe gegen Tankstellen in Italien

Konjunktur. Ökonomen senken Wachstumsprognose für 2026 deutlich

KonjunkturÖkonomen senken Wachstumsprognose für 2026 deutlich