  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fass kostet über 109 Dollar Märkte ignorieren Trumps Signal – Ölpreis steigt weiter an

SDA

27.3.2026 - 09:22

Die Ölpreise sind am Freitag trotz der Verlängerung eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran weiter gestiegen. Derzeit kostet ein Fass Rohöl (159 Liter) der Sorte Brent 109,46 Dollar. Das sind 1,4 Prozent mehr als am Vorabend.
Die Ölpreise sind am Freitag trotz der Verlängerung eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran weiter gestiegen. Derzeit kostet ein Fass Rohöl (159 Liter) der Sorte Brent 109,46 Dollar. Das sind 1,4 Prozent mehr als am Vorabend.
Keystone

Die Ölpreise kennen weiter nur eine Richtung: nach oben. Selbst versöhnliche Töne von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran können die Märkte derzeit nicht beruhigen.

Keystone-SDA

27.03.2026, 09:22

27.03.2026, 09:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Ölpreis ist trotz diplomatischer Signale aus Washington weiter gestiegen und liegt bei über 109 Dollar pro Fass.
  • Die Lage im Persischen Golf bleibt angespannt, da Iran wiederholt Schiffe in der Strasse von Hormus ins Visier nimmt.
  • Experten gehen davon aus, dass die Unsicherheit am Markt vorerst bestehen bleibt.
Mehr anzeigen

Die Ölpreise sind am Freitag trotz der Verlängerung eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran weiter gestiegen. Im frühen Handel kostet ein Fass Rohöl (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 109,46 Dollar. Das sind 1,4 Prozent mehr als am Vorabend.

Die Ankündigung, bis zum Ostermontag keine Angriffe auf iranische Kraftwerke durchzuführen, hat bisher keinen grösseren Einfluss auf die Preisentwicklung am Ölmarkt. Trump hatte zudem mitgeteilt, dass es «sehr gute» Gespräche mit dem Iran gebe.

Der von den USA und Israel angegriffene Iran hatte seit Kriegsbeginn wiederholt Schiffe in der Strasse von Hormus per Funk dazu aufgerufen, diese nicht zu passieren. Teheran griff in der Region seither wiederholt auch Schiffe an – mit gravierenden Auswirkungen auf den weltweiten Handel von Gas und Öl. Zeitweise war der Preis für Rohöl aus der Nordsee bis knapp 120 Dollar gestiegen.

Die jüngsten Aussagen von Trumps nehmen «dem Markt kurzfristig etwas die Spannung», kommentierte Ewa Manthey, Rohstoffstrategin bei ING Bank. Allerdings seien nach ihrer Einschätzung bereits rund 8 Millionen Fass pro Tag an Fördermengen ausgefallen und ein deutlich grösseres Volumen an Ölströmen durch den Persischen Golf weiterhin gefährdet. Durch die jüngste Entwicklung werde die Sorge am Markt «voraussichtlich nicht wesentlich abnehmen», sagte die Expertin.

Meistgelesen

Rückschlag im Wal-Drama – Tier kehrt Richtung Strand zurück
Stillstand auf der A1 – Unfall legt Verkehr lahm
«Noch nie gesehene» Betrugsmasche trifft jetzt die Schweiz
Dieser Trump-Versprecher sorgt sogar bei Hegseth für Stirnrunzeln
Trump hat im Iran jetzt schon mehrere grosse Probleme

Mehr aus dem Ressort

Neues Ranking erschienen. Zwei CEOs kassierten letztes Jahr mehr als 20 Millionen

Neues Ranking erschienenZwei CEOs kassierten letztes Jahr mehr als 20 Millionen

Luftverkehr. Lufthansa einigt sich mit Bodenpersonal – Streiks abgewendet

LuftverkehrLufthansa einigt sich mit Bodenpersonal – Streiks abgewendet

«10-Millionen-Schweiz». Gewerkschaften und linke Parteien warnen vor Zuwanderungsinitiative

«10-Millionen-Schweiz»Gewerkschaften und linke Parteien warnen vor Zuwanderungsinitiative