Die Ölpreise sind zum Wochenstart deutlich gestiegen, mit Brent bei rund 105 Dollar pro Fass. Auslöser sind neue Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie festgefahrene Verhandlungen im Nahost-Konflikt.
Scharfe Kritik von US-Präsident Trump an iranischen Vorschlägen dämpft die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung.
Im Fokus steht die strategisch wichtige Strasse von Hormus, durch die ein Fünftel des globalen Öls transportiert wird.
Die Ölpreise haben zum Wochenstart kräftig angezogen. Hintergrund sind neue Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie die stockenden Verhandlungen über ein Ende des Nahost-Kriegs.
Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg am Montag im frühen Handel um mehr als drei Prozent auf rund 105 Dollar. Auch die US-Sorte WTI verteuerte sich deutlich. Damit machten die Ölpreise ihre Verluste vom vergangenen Donnerstag mehr als wett, als Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung die Kurse zwischenzeitlich gedrückt hatten.
Auslöser für den neuerlichen Preisanstieg waren scharfe Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Er bezeichnete die jüngste Antwort des Iran auf amerikanische Vorschläge zur Beendigung des Kriegs als «völlig inakzeptabel». Die Gespräche zwischen beiden Seiten stecken damit laut Beobachtern weiter fest.
Im Fokus der Märkte bleibt die Strasse von Hormus. Durch die Meerenge zwischen Iran und Oman wird normalerweise rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls transportiert. Seit Beginn der Kampfhandlungen Ende Februar ist der Schiffsverkehr dort stark eingeschränkt.
Analysten der japanischen Bank MUFG warnten vor anhaltenden Risiken für die Energieversorgung. Zwar scheine derzeit keine Seite an einer weiteren Eskalation interessiert zu sein. Eine dauerhafte Lösung und die vollständige Wiederöffnung der Handelsroute blieben aber schwierig. Entsprechend hoch bleibe die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt.
Benjamin Netanyahu: «Man geht hinein und holt das angereicherte Uran heraus.»
Israels Premier Benjamin Netanyahu macht klar: Für ihn ist der Konflikt mit Iran erst beendet, wenn das angereicherte Uran ausser Landes geschafft und Atomanlagen demontiert sind. In einem TV-Interview kündigt er ein hartes Vorgehen an.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
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