  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ausblick aufs Jahr bestätigt Oerlikon im 1. Quartal mit mehr Aufträgen und tieferem Umsatz

SDA

30.4.2026 - 09:16

Der Industriekonzern Oerlikon hat im ersten Quartal 2026 klar mehr Aufträge erhalten als im Vorjahr. Der Umsatz ging hingegen wegen des Währungseinflusses zurück. (Archivbild)
Der Industriekonzern Oerlikon hat im ersten Quartal 2026 klar mehr Aufträge erhalten als im Vorjahr. Der Umsatz ging hingegen wegen des Währungseinflusses zurück. (Archivbild)
Keystone

Der Industriekonzern Oerlikon hat im ersten Quartal 2026 klar mehr Aufträge erhalten als im Vorjahr. Der Umsatz ging hingegen wegen des Währungseinflusses zurück. Der Ausblick für das Gesamtjahr wird bestätigt.

Keystone-SDA

30.04.2026, 09:16

30.04.2026, 09:20

Der Auftragseingang legte um 7,9 Prozent auf 455 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um die negativen Währungseffekte ergab sich gar ein Plus von knapp 18 Prozent.

Der Umsatz sank wegen des Einflusses der Wechselkurse um 3,3 Prozent auf 378 Millionen Franken. Währungsbereinigt ergab sich hingegen auch hier ein Plus von 5,3 Prozent. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen, beim Bestellungseingang sogar sehr deutlich.

Die Entwicklung sei vom Bereich Materialien getragen worden, aber auch der Verkauf von Anlagen habe ein positive Momentum gezeigt, heisst es zum Geschäftsgang im Startquartal. Dabei hätten höhere Preise geholfen, aber auch eine stärkere Nachfrage insbesondere aus der Luftfahrt und der allgemeinen Industrie.

Die Kunden aus diesen Bereichen würden sich weiterhin darauf fokussieren, die Versorgung mit bestimmten kritischen Materialien wie Yttrium und Wolfram sicherzustellen. Diese erhöhte Nachfrage habe zu einem Mengenwachstum im Bereich Materialien geführt und gemeinsam mit den gestiegenen Rohstoffpreisen massgeblich zur Zunahme von Bestellungseingang und Umsatz geführt.

____ Stabilisierung in Europa

Andere Endmärkte, darunter Automobil, Werkzeuge und Luxusgüter, hätten indes erwartungsgemäss weiterhin Gegenwind verspürt.

Regional gesehen setzte die Region Asien und Pazific die starke Entwicklung fort, während auch Nord- und Südamerika eine positive Entwicklung gezeigt haben. In Europa sah Oerlikon Stabilisierungstendenzen.

Ausblick bestätigt

Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2026 werden basierend auf dem ersten Quartal sowie dem aktuellen Bestellungsbestand bestätigt. Demnach rechnet Oerlikon mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einer operativen EBITDA-Marge im Bereich von rund 17,5 Prozent. Die geopolitischen Unsicherheiten und ein gedämpftes wirtschaftliches Umfeld dürften die globale Wirtschaft weiterhin belasten, so die im Februar formulierten Erwartungen.

Meistgelesen

Trumps Iran-Krieg am Kipppunkt – diese Optionen hat der US-Präsident noch
Trump schwärmt von Astronauten – dann hat er plötzlich eine irre Idee
Bahn stellt Betrieb ein – jetzt kommst du nur noch zu Fuss auf den Säntis

Mehr aus dem Ressort

Anstieg von 3,9 Prozent. Schweizer Hotellerie steigert Umsatz im vergangenen Jahr

Anstieg von 3,9 ProzentSchweizer Hotellerie steigert Umsatz im vergangenen Jahr

Verwirrung an der Ikea-Kasse. Konsumentenschutz warnt vor irreführenden Preisschildern

Verwirrung an der Ikea-KasseKonsumentenschutz warnt vor irreführenden Preisschildern

Mehr Wettbewerbsdruck. BASF setzt im ersten Quartal weniger um

Mehr WettbewerbsdruckBASF setzt im ersten Quartal weniger um