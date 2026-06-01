Nach einem Jahr übernimmt in Oetwil am See ZH eine traditionelle Beck-Kette. (Symbolbild) KEYSTONE

Nach nur einem Jahr schliesst Stadt Land Brot seine Filiale in Oetwil am See ZH wieder. Das vegetarische Konzept konnte sich laut Betreiber wirtschaftlich nicht durchsetzen. Ende Juli übernimmt die Bäckerei Voland den Standort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stadt Land Brot schliesst seine Filiale in Oetwil am See Ende Juni.

Laut Betreiber brachte das fleischlose Konzept zu wenig Umsatz.

Die Bäckerei Voland eröffnet Ende Juli am gleichen Standort ihre 14. Filiale. Mehr anzeigen

Die Bäckerei Stadt Land Brot gibt ihren Standort in Oetwil am See nach nur einem Jahr wieder auf. Ende Juni schliesst die Filiale ihre Türen. Damit endet das Kapitel der Nachfolgerin der langjährigen Bäckerei Peter deutlich früher als geplant.

Mehrheitsaktionär Fabian von Rechenberg begründet den Schritt gegenüber dem «Tages-Anzeiger» mit wirtschaftlichen Gründen. Der Standort habe sich nicht rentiert. Besonders das konsequent fleischlose Angebot sei bei der Kundschaft in Oetwil auf zu wenig Nachfrage gestossen. Zudem seien die Produkte für die Region tendenziell zu teuer gewesen.

Fleischloses Konzept sorgte für Skepsis

Stadt Land Brot setzt bewusst auf ein kleines Sortiment und verzichtet aus Gründen des Tierwohls auf Fleischprodukte. Dieses Konzept funktioniere an anderen Standorten durchaus, etwa in Egg, wo das Unternehmen eine Bäckerei mit Café betreibt. Auch die Belieferung von Hotels, Restaurants und Cafés laufe erfolgreich. In Oetwil habe sich das Angebot jedoch nicht genügend durchsetzen können.

Lange leer bleiben die Räumlichkeiten beim Sternenkreisel nicht. Bereits am 30. Juli eröffnet die Bäckerei Voland dort ihre 14. Filiale. Für die ersten 500 Kundinnen und Kunden ist zur Eröffnung ein kleines Geschenk vorgesehen. Vorher wird das Geschäft noch im typischen Erscheinungsbild des Unternehmens umgestaltet.

Voland produziert sämtliche Brote, Torten und Pralinen in Steg im Tösstal und beliefert von dort aus seine Filialen. Im Sortiment werden künftig auch wieder Fleischsandwiches angeboten. Verwendet werde ausschliesslich Fleisch aus der Schweiz.

Geheimrezept liegt im Safe

Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens zählt der mehrfach ausgezeichnete «Baumerfladen». Das traditionelle Gebäck wird nach einem streng gehüteten Rezept hergestellt. Laut Inhaber René Schweizer liegt dieses Rezept in einem Safe in Zürich. Die Gewürzmischung und den Teig bereite ausschliesslich er selbst zu.

Die neue Filiale soll an 363 Tagen pro Jahr geöffnet sein. Ein Café ist derzeit nicht geplant.