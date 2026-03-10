45 Stellen betroffenOffice World schliesst alle Filialen bis 2027
10.3.2026 - 09:46
Die Büroartikelkette Office World zieht sich aus dem stationären Handel zurück. Bis Frühjahr 2027 sollen alle Filialen in der Schweiz geschlossen werden. Betroffen sind 45 Vollzeitstellen – künftig will sich das Unternehmen ganz auf den Onlinehandel konzentrieren.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Die Büroartikelkette Office World schliesst alle Filialen und baut damit 45 Vollzeitstellen in zehn Geschäften ab.
Grund für den Schritt ist das schwache stationäre Geschäft, da immer mehr Kundinnen und Kunden Bürobedarf online kaufen.
Die Filialschliessungen erfolgen schrittweise von Juni 2026 (St. Gallen) bis April 2027 (Genf), während sich das Unternehmen künftig vollständig auf den Online-Handel konzentriert.
Die auf Büromaterial spezialisierten Filialen von Office World schliessen ihre Türen. Davon betroffen sind 45 Vollzeitstellen in zehn Filialen, wie das Unternehmen Medienberichte vom Vortag bestätigt.
Die hinter den Läden stehende Gruppe will sich zukünftig auf den Online-Handel beschränken und stellt das Filialgeschäft schrittweise bis Frühjahr 2027 ein, wie die Office World Group mitteilte.
Längerfristig sei das schlechte Verhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen im stationären Geschäft nicht mehr aufrecht zu erhalten, heisst es zur Begründung. Die Kundschaft kaufe Büroartikel immer öfter im Internet und gehe immer weniger in den Laden.
Die Schliessung der Filialen erfolge schrittweise und beginne im Juni 2026 in St. Gallen und ende im April 2027 in Genf. Bereits Ende Januar und Februar 2026 seien die Filialen in Suhr, Bern und Winterthur geschlossen worden.
Die Office World Group ist ein Joint Venture der Office World Holding AG und der PEG Papeteristen-Einkaufsgenossenschaft (früher Offix Holding AG). Die gesamte Office World Group zählt den Angaben nach rund 500 Mitarbeitende.
