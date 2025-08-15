  1. Privatkunden
Heimische Produkte gefordert Offiziere kritisieren Bundesrat wegen Waffenbeschaffung

ai-scrape

15.8.2025 - 07:54

Eine Sig-Sauer-Pistole vom Typ P320: Schweizer Offiziere pochen auf die Beschaffung von mehr heimischen Waffen.
Eine Sig-Sauer-Pistole vom Typ P320: Schweizer Offiziere pochen auf die Beschaffung von mehr heimischen Waffen.
Commons/Digitallymade

Die Beschaffung neuer Armeepistolen steht im Zentrum der Kritik an der Rüstungsstrategie des Bundesrats. Schweizer Offiziere fordern eine klare Ausrichtung auf heimische Produkte.

15.08.2025, 07:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Offiziersgesellschaft der Schweiz kritisiert die Beschaffungsstrategie des Bundesrats.
  • Verteidigungsminister Martin Pfister will mehr Waffen aus den USA beziehen.
  • Bei dem geplanten Kauf von 100'000 neuen Armeepistolen müsse Sig Sauer zum Zuge kommen, um Abhängigkeiten zu vermeiden.
Mehr anzeigen

Die Offiziersgesellschaft der Schweiz äussert scharfe Kritik an der unbeständigen Rüstungsstrategie des Bundesrats. Präsident Erich Muff bemängelt die mangelnde Verlässlichkeit der aktuellen Politik, berichtet der «Blick».

Erst kürzlich hatte die Regierung angekündigt, einen Grossteil der Rüstungsgüter im Inland zu beschaffen, um die heimische Industrie zu stärken und die Verteidigungsfähigkeit zu sichern. Doch nun scheint diese Strategie aufgrund internationaler Spannungen, insbesondere mit den USA, wieder infrage gestellt zu werden.

Verteidigungsminister Martin Pfister erwägt, trotz der ursprünglichen Pläne, mehr Rüstungsgüter aus den USA zu beziehen. Dies stösst bei der Offiziersgesellschaft auf Unverständnis. Sie plädiert dafür, die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren und auf Schweizer Produkte zu setzen.

Ein aktuelles Beispiel ist die geplante Beschaffung von bis zu 100'000 neuen Armeepistolen für 90 Millionen Franken. Im Rennen um den Auftrag sind drei Anbieter: Glock aus Österreich, Heckler & Koch aus Deutschland und SIG Sauer, ein ehemaliger Schweizer Konzern.

Langfristig auf den heimischen Werkplatz konzentrieren

SIG Sauer produziert derzeit in den USA, plant jedoch, die Produktion bei einem Zuschlag in die Schweiz zu verlagern. Dies würde nicht nur Arbeitsplätze in Neuhausen schaffen, sondern auch die Wertschöpfung im Land halten.

Die Offiziersgesellschaft betont die Bedeutung einer Schweizer Lösung. Sie verweist auf die positiven Erfahrungen mit SIG Sauer und kritisiert Versuche, den Beschaffungsprozess durch unbestätigte Informationen zu beeinflussen.

Die Abhängigkeit von ausländischen Partnern habe sich bereits während der Covid-Pandemie als problematisch erwiesen, als die Versorgung mit Schutzmasken ins Stocken geriet.

Für die Offiziere ist klar: Die Schweiz muss sich langfristig auf den heimischen Werkplatz konzentrieren. Ein ständiges Hin und Her in der Rüstungsstrategie sei nicht zielführend. Die Regierung müsse klare Entscheidungen treffen und diese konsequent umsetzen, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten.

Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima

Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima

Mehr als 100 Feuer fressen sich derzeit durch Wälder, Felder und Dörfer in Griechenland: Menschen fliehen, Olivenhaine verglühen. Doch hinter den Flammen steckt selten der Klimawandel – sondern fast immer der Mensch.

13.08.2025

