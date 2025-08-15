Die Offiziersgesellschaft der Schweiz äussert scharfe Kritik an der unbeständigen Rüstungsstrategie des Bundesrats. Präsident Erich Muff bemängelt die mangelnde Verlässlichkeit der aktuellen Politik, berichtet der «Blick».
Erst kürzlich hatte die Regierung angekündigt, einen Grossteil der Rüstungsgüter im Inland zu beschaffen, um die heimische Industrie zu stärken und die Verteidigungsfähigkeit zu sichern. Doch nun scheint diese Strategie aufgrund internationaler Spannungen, insbesondere mit den USA, wieder infrage gestellt zu werden.
Verteidigungsminister Martin Pfister erwägt, trotz der ursprünglichen Pläne, mehr Rüstungsgüter aus den USA zu beziehen. Dies stösst bei der Offiziersgesellschaft auf Unverständnis. Sie plädiert dafür, die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren und auf Schweizer Produkte zu setzen.
Ein aktuelles Beispiel ist die geplante Beschaffung von bis zu 100'000 neuen Armeepistolen für 90 Millionen Franken. Im Rennen um den Auftrag sind drei Anbieter: Glock aus Österreich, Heckler & Koch aus Deutschland und SIG Sauer, ein ehemaliger Schweizer Konzern.
Langfristig auf den heimischen Werkplatz konzentrieren
SIG Sauer produziert derzeit in den USA, plant jedoch, die Produktion bei einem Zuschlag in die Schweiz zu verlagern. Dies würde nicht nur Arbeitsplätze in Neuhausen schaffen, sondern auch die Wertschöpfung im Land halten.
Die Offiziersgesellschaft betont die Bedeutung einer Schweizer Lösung. Sie verweist auf die positiven Erfahrungen mit SIG Sauer und kritisiert Versuche, den Beschaffungsprozess durch unbestätigte Informationen zu beeinflussen.
Die Abhängigkeit von ausländischen Partnern habe sich bereits während der Covid-Pandemie als problematisch erwiesen, als die Versorgung mit Schutzmasken ins Stocken geriet.
Für die Offiziere ist klar: Die Schweiz muss sich langfristig auf den heimischen Werkplatz konzentrieren. Ein ständiges Hin und Her in der Rüstungsstrategie sei nicht zielführend. Die Regierung müsse klare Entscheidungen treffen und diese konsequent umsetzen, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten.
Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima
Mehr als 100 Feuer fressen sich derzeit durch Wälder, Felder und Dörfer in Griechenland: Menschen fliehen, Olivenhaine verglühen. Doch hinter den Flammen steckt selten der Klimawandel – sondern fast immer der Mensch.
Aserbaidschan und Armenien unterzeichnen Abkommen im Weissen Haus
STORY: Zeremonie im Weissen Haus am Freitag. Aserbaidschan und Armenien haben unter Vermittlung der USA ein Friedensabkommen unterzeichnet, das die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern nach Jahrzehnten des Konflikts stärken soll. An der Seite des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan sagte US-Präsident Donald Trump, die beiden verfeindeten Staaten hätten sich verpflichtet, die Kämpfe einzustellen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und die territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren. «Das ist wirklich eine grosse Freude für mich», so Trump. Alijew und Paschinjan würdigten Trumps Rolle und kündigten an, ihn für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Das Abkommen sichert den USA exklusive Rechte für einen strategischen Transitkorridor durch den Südkaukasus. Dieser soll nach US-Angaben den Export von Energie und anderen Rohstoffen erleichtern. Die USA hätten zudem mit beiden Ländern separate Vereinbarungen zur Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Handel und Technologie unterzeichnet, sagte Trump. Beschränkungen für die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Aserbaidschan seien aufgehoben worden. Sollte das Abkommen Bestand haben, wäre das ein Erfolg für die Trump-Regierung und dürfte Russland, das die Region als Teil seiner Einflusssphäre betrachtet, verärgern. Schon in der kommenden Woche sollen der russische Präsident Wladimir Putin und Trump zu Gesprächen in Alaska zusammenkommen. Dabei soll es um die Beendigung von Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine gehen.
09.08.2025
Preisrutsch bei E-Autos: Abstand zu Verbrennern schrumpft
Der Abstand zwischen E-Auto und Verbrenner schrumpft: Der Preisunterschied der beliebtesten Modelle liegt aktuell unter 3.000 Euro – halb so viel wie noch vor einem Jahr. Das zeigt eine Analyse von Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer.
Grund sind sinkende Listenpreise und steigende Rabatte bei E-Autos, während Verbrenner teurer werden und weniger Rabatt bieten. Konkret liegen die durchschnittlichen Rabattniveaus bei Verbrennern und Stromern derzeit praktisch gleichauf bei gut 17 Prozent.
08.08.2025
Keller-Sutter: «Bundesrat wird sich um eine Verbesserung bemühen»
Laut Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter kann der Bundesrat nicht sagen, wie lange die Situation mit den US-Zöllen anhalten wird. Die Regierung werde sich bemühen, in vernünftiger Zeit eine Verbesserung zu erzielen.
07.08.2025
