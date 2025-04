Ohne 270’000 Franken Jahreslohn wird das Eigenheim zum Wunschtraum

Bluenews-Leser_26

Die beste "Bank" ist ein Sparsäuli, obwohl nicht rentabel. Man spart in

der Zeit und hat dann in der Not. Keine anderen Kredite, ausser für eine

notwendige Hypothek. Alle anderen "Schulden", kleinere wie grössere,

werfen alles über den Haufen. Landesregierungen sind in dieser Beziehung leider kein gutes Vorbild für den Einzelnen, der seine

Einkünfte nicht einfach erhöhen kann.