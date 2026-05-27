Oil & Vinegar / Assisi B.V.

Die Feinkostkette Oil & Vinegar ist insolvent. Rund 80 Mitarbeitende sind betroffen. Trotz der finanziellen Probleme sollen die Geschäfte vorerst geöffnet bleiben, während nach Investoren und Lösungen gesucht wird.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Feinkostkette Oil & Vinegar hat Insolvenz angemeldet.

Rund 80 Mitarbeitende in Deutschland sind betroffen.

Die Filialen bleiben vorerst geöffnet, der Online-Shop ist jedoch deaktiviert. Mehr anzeigen

Die bekannte Feinkostkette Oil & Vinegar kämpft ums Überleben. Demnach hat die deutsche Betreibergesellschaft Insolvenz angemeldet.

Betroffen ist die Francisco Deutschland GmbH mit Sitz im deutschen Cochem an der Mosel. Das Unternehmen betreibt 19 eigene Filialen und arbeitet zusätzlich mit drei Franchise-Partnern zusammen. Rund 80 Mitarbeitende sind angestellt.

Trotz der finanziellen Schwierigkeiten sollen die Geschäfte vorerst geöffnet bleiben. Kundinnen und Kunden können weiterhin einkaufen. Der Online-Shop ist derzeit allerdings nicht verfügbar.

Muttergesellschaft ebenfalls pleite

Als Hauptgrund für die Insolvenz nennt das Unternehmen den Zusammenbruch der niederländischen Muttergesellschaft Assisi BV.

Diese hatte bereits im April in den Niederlanden Insolvenz angemeldet. Laut Insolvenzverwalter brachte dies die deutsche Tochtergesellschaft direkt in wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Zusätzlich leidet das Unternehmen laut Bericht unter der schwachen Konsumstimmung. Hohe Lebenshaltungskosten, steigende Energiepreise und Inflation hätten viele Kunden beim Einkauf zurückhaltender werden lassen.

Mitarbeitende zunächst abgesichert

Das Amtsgericht Cochem ordnete bereits am 21. Mai ein vorläufiges Insolvenzverfahren an. Die Mitarbeitenden wurden laut Bericht inzwischen über die Situation informiert.

Die Löhne und Gehälter sollen vorerst gesichert sein. Für die Monate Mai bis Juli greift das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit.

Suche nach Investoren läuft

In den kommenden Wochen will Insolvenzverwalter Jens Lieser Gespräche mit Vermietern, Lieferanten, Banken und möglichen Investoren führen.

Ziel sei es, den Betrieb zu stabilisieren und möglichst viele Filialen weiterzuführen. Laut Bericht gibt es bereits erste Interessenten.

Oil & Vinegar wurde 1999 in den Niederlanden gegründet und verkauft unter anderem Öle, Essige, Gewürze, Pasta, Saucen und weitere Feinkostprodukte. Die Marke ist auch in der Schweiz präsent.