  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Geschäfte bleiben offen Feinkostkette ist insolvent – 80 Jobs betroffen

Sven Ziegler

27.5.2026

Oil & Vinegar / Assisi B.V.

Die Feinkostkette Oil & Vinegar ist insolvent. Rund 80 Mitarbeitende sind betroffen. Trotz der finanziellen Probleme sollen die Geschäfte vorerst geöffnet bleiben, während nach Investoren und Lösungen gesucht wird.

DPA

27.05.2026, 13:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Feinkostkette Oil & Vinegar hat Insolvenz angemeldet.
  • Rund 80 Mitarbeitende in Deutschland sind betroffen.
  • Die Filialen bleiben vorerst geöffnet, der Online-Shop ist jedoch deaktiviert.
Mehr anzeigen

Die bekannte Feinkostkette Oil & Vinegar kämpft ums Überleben. Demnach hat die deutsche Betreibergesellschaft Insolvenz angemeldet.

Betroffen ist die Francisco Deutschland GmbH mit Sitz im deutschen Cochem an der Mosel. Das Unternehmen betreibt 19 eigene Filialen und arbeitet zusätzlich mit drei Franchise-Partnern zusammen. Rund 80 Mitarbeitende sind angestellt.

Trotz der finanziellen Schwierigkeiten sollen die Geschäfte vorerst geöffnet bleiben. Kundinnen und Kunden können weiterhin einkaufen. Der Online-Shop ist derzeit allerdings nicht verfügbar.

Muttergesellschaft ebenfalls pleite

Als Hauptgrund für die Insolvenz nennt das Unternehmen den Zusammenbruch der niederländischen Muttergesellschaft Assisi BV.

Diese hatte bereits im April in den Niederlanden Insolvenz angemeldet. Laut Insolvenzverwalter brachte dies die deutsche Tochtergesellschaft direkt in wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Zusätzlich leidet das Unternehmen laut Bericht unter der schwachen Konsumstimmung. Hohe Lebenshaltungskosten, steigende Energiepreise und Inflation hätten viele Kunden beim Einkauf zurückhaltender werden lassen.

Mitarbeitende zunächst abgesichert

Das Amtsgericht Cochem ordnete bereits am 21. Mai ein vorläufiges Insolvenzverfahren an. Die Mitarbeitenden wurden laut Bericht inzwischen über die Situation informiert.

Die Löhne und Gehälter sollen vorerst gesichert sein. Für die Monate Mai bis Juli greift das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit.

Suche nach Investoren läuft

In den kommenden Wochen will Insolvenzverwalter Jens Lieser Gespräche mit Vermietern, Lieferanten, Banken und möglichen Investoren führen.

Ziel sei es, den Betrieb zu stabilisieren und möglichst viele Filialen weiterzuführen. Laut Bericht gibt es bereits erste Interessenten.

Oil & Vinegar wurde 1999 in den Niederlanden gegründet und verkauft unter anderem Öle, Essige, Gewürze, Pasta, Saucen und weitere Feinkostprodukte. Die Marke ist auch in der Schweiz präsent. 

Mehr aus der Wirtschaft

Wegen Ewigkeitschemikalien. PFAS-Krise trifft Bauern – Bundesrat plant Sonderregelung

Wegen EwigkeitschemikalienPFAS-Krise trifft Bauern – Bundesrat plant Sonderregelung

Wegen UBS. Stellenangebot in Bankenbranche auf Tiefststand

Wegen UBSStellenangebot in Bankenbranche auf Tiefststand

Aussichten durchzogen. Bau legt guten Jahresstart hin

Aussichten durchzogenBau legt guten Jahresstart hin

Meistgelesen

Hüppi: «Es geht nicht um mich – ich bin kein Alleinherrscher»
Der Flamingo-Test verrät, wie fit dein Körper wirklich ist
Oberaargauer Altersheim verlangt über 700 Franken für täglich zwei Glas Wasser
Luxushotel verweigert Leitungswasser – Gast zieht vor Gericht
Bub (11) mit Handtuch getötet – jetzt werden schockierende Details bekannt