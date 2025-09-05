  1. Privatkunden
Kritik an Swissness Streit um Schweizerkreuz – jetzt zieht On vor Bundesgericht

SDA

5.9.2025 - 10:50

Darf On das Schweizerkreuz verwenden? Um diese Frage tobt ein heftiger Streit. 
Keystone/Peter Klaunzer 
Keystone/Peter Klaunzer

Der Streit um das Schweizerkreuz auf den Schuhen von On spitzt sich zu. Nach jahrelangem Hin und Her fordert das Unternehmen nun eine Klärung durch das Bundesgericht – mit möglichem Präzedenzcharakter.

Keystone-SDA

05.09.2025, 10:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • On steht wegen der Nutzung des Schweizerkreuzes auf im Ausland produzierten Schuhen seit Jahren in der Kritik
  • Die Swissness Enforcement Association und das IGE sehen darin einen Verstoss gegen das Swissness-Gesetz
  • On fordert nun ein Urteil des Bundesgerichts und wirft den Organisationen destruktives Vorgehen in China vor
Mehr anzeigen

Der Streit zwischen dem Schuhhersteller On und der Swissness Enforcement Association (SEA) sowie dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) über die Verwendung des Schweizerkreuzes auf den On-Schuhen im Ausland geht in die nächste Phase.

Nach einem Treffen der beiden Seiten am Mittwoch soll nun das Bundesgericht entscheiden, wofür das Schweizerkreuz stehen darf, fordert On in einem AWP vorliegenden Statement. Dabei könnte ein Präzedenzfall entstehen, der es On erlauben würde, das Kreuz auch in der Schweiz zu verwenden, folgert die «NZZ».

Briefwechsel ohne Ergebnis

Seit Jahren steht On wegen der Verwendung des Symbols in der Kritik. Die Schuhe werden in Vietnam und Indonesien hergestellt. SEA sieht darin einen Verstoss gegen Swissness-Regeln. On verweist dagegen auf den Zusatz «Swiss Engineering» und auf Forschung und Design am Standort Zürich mit über 300 Mitarbeitenden.

Zuletzt berichtete der «Blick», SEA und IGE hätten die chinesische Marktaufsicht eingeschaltet. Die Organisationen bestreiten die Anzeige: Sie hätten lediglich Abklärungen ausgelöst und die chinesischen Behörden seien von Amtes wegen aktiv geworden.

Ein AWP vorliegender Briefwechsel zwischen On und SEA, bei dem auch Bundesräte ins CC genommen wurden, brachte keine Klärung.

Bundesgericht soll entscheiden

On bot am Mittwoch erneut an, die Frage in der Schweiz gerichtlich zu klären, und forderte, dass SEA und IGE ihre Eingabe in China zurückziehen. «Das Vorgehen von SEA und IGE in China ist destruktiv», erklärte On gegenüber AWP. Ihr Handeln setze auch andere Schweizer Unternehmen Risiken aus.

Laut On haben SEA und IGE das Angebot positiv aufgenommen und wollen intern über den Vorschlag entscheiden. «Lassen wir das Bundesgericht entscheiden, wofür das Schweizerkreuz stehen darf», heisst es im Statement weiter.

Ausgang bleibt ungewiss

Bemerkenswert ist allerdings, dass On hierzulande das Kreuz gar nicht nutzt – ein Urteil zugunsten des Unternehmens könnte deshalb auch bedeuten, dass On das Symbol künftig auch wieder in der Schweiz einsetzen dürfte.

Ob es tatsächlich zu einem Prozess kommt, ist offen. Unklar bleibt zudem, ob SEA und IGE ihre Eingabe in China zurückziehen und wie die dortigen Behörden weiter vorgehen.

