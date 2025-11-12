Der Schweizer Hersteller On erfreut sich in Asien wachsender Belibtheit. Keystone

Während Schuhe weiterhin den Löwenanteil am Umsatz von On ausmachen, holen Bekleidung und Accessoires rasant auf. Besonders in Asien zieht das Geschäft kräftig an.

Schuhe machten mit 731,3 Millionen Franken rund 92 % des Gesamtumsatzes aus und bleiben damit das Hauptstandbein von On.

Regional dominiert weiterhin der US-Markt, während Asien-Pazifik mit einem Plus von 94 % am dynamischsten wuchs. Mehr anzeigen

On ist vor allem für seine Schuhe bekannt. Im dritten Quartal waren diese allerdings nicht die Produktkategorie mit der grössten Wachstumsrate. So legten «Bekleidung» (+87%) und «Accessoires» wie Taschen (+145%) deutlich stärker zu als «Schuhe» (+21%).

Allerdings sind diese beiden Kategorien trotz der imposanten Wachstumraten noch klein. «Bekleidung» steuerte 50,1 Millionen Franken zum Umsatz bei, «Accessoires» sogar nur 13,0 Millionen. «Schuhe» blieben mit 731,3 Millionen und einem Anteil von 92 Prozent an den Gesamtverkäufen noch immer die tragende Säule des Unternehmens.

Regional erzielt On das Gros der Umsätze in Nord- und Südamerika (Americas) mit dem Hauptmarkt USA. Für die Region wies On einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 436,2 Millionen Franken aus.

In der zweitgrössten Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) setzte der Laufschuhkonzern derweil 213,3 Millionen (+29%) um. Am dynamischsten wuchs allerdings weiterhin mit Abstand Asien-Pazifik (APAC): +94 Prozent auf 144,9 Millionen. Der Umsatzbeitrag aus Asien gewinnt damit zunehmend an Bedeutung.