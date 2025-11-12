On ist vor allem für seine Schuhe bekannt. Im dritten Quartal waren diese allerdings nicht die Produktkategorie mit der grössten Wachstumsrate. So legten «Bekleidung» (+87%) und «Accessoires» wie Taschen (+145%) deutlich stärker zu als «Schuhe» (+21%).
Allerdings sind diese beiden Kategorien trotz der imposanten Wachstumraten noch klein. «Bekleidung» steuerte 50,1 Millionen Franken zum Umsatz bei, «Accessoires» sogar nur 13,0 Millionen. «Schuhe» blieben mit 731,3 Millionen und einem Anteil von 92 Prozent an den Gesamtverkäufen noch immer die tragende Säule des Unternehmens.
Regional erzielt On das Gros der Umsätze in Nord- und Südamerika (Americas) mit dem Hauptmarkt USA. Für die Region wies On einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 436,2 Millionen Franken aus.
In der zweitgrössten Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) setzte der Laufschuhkonzern derweil 213,3 Millionen (+29%) um. Am dynamischsten wuchs allerdings weiterhin mit Abstand Asien-Pazifik (APAC): +94 Prozent auf 144,9 Millionen. Der Umsatzbeitrag aus Asien gewinnt damit zunehmend an Bedeutung.
Mit Bus oder Bahn unterwegs zu sein wird teurer. Egal, ob Deutschlandticket, Einzel-, Mehrfahrten- oder Zeitkarten: Bei vielen Verkehrsbünden steigen die Preise ab Anfang nächsten Jahres im Schnitt um fünf bis sechs Prozent. Andern Orts wurden die Tickets schon teurer, zum Beispiel im Grossraum Leipzig-Halle.
Die Gründe dafür sind überall gleich: gestiegene Kosten bei Personal, Energie und Infrastruktur. Aber auch das Deutschlandticket spielt eine Rolle in der Preiserhöhung. Seit seiner Einführung führte das Ticket bundesweit zu weniger Einnahmen – oft kostet es nämlich weniger als die regionalen Monatskarten der Verkehrsunternehmen und -bünde. Bund und Länder wollen eigentlich für diese Einnahmeausfälle aufkommen, doch die Finanzierung ist weiterhin umstritten.
06.11.2025
Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU
Der Schweizerische Gewerbeverband erwartet für die KMU in den kommenden zwölf Monaten eine wirtschaftliche Verschlechterung oder eine Stagnation. Das zeigte das KMU-Barometer des Verbands.
Besonders belastend seien die Bürokratie, der Fachkräftemangel und die immer restriktivere Raumplanung, sagten Vertreter des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) am Dienstag in Bern an einem Medienanlass. Eine weitere Sorge für das Gewerbe sei der fehlende Nachwuchs.
Der SGV stützte seine Erkenntnisse auf eine Umfrage, an welcher seine Kantonalsektionen teilnahmen.
04.11.2025
Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?
Klimawandel und Wanzenbefall: Im Heimatland des Nuss-Nougat-Aufstrichs ist die Ernte so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Experten erwarten noch höhere Preise. Kommt die Rettung aus China?
01.11.2025
