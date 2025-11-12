  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Boom in Asien On wächst schnell – aber nicht nur dank der Schuhe

SDA

12.11.2025 - 11:26

Der Schweizer Hersteller On erfreut sich in Asien wachsender Belibtheit. 
Der Schweizer Hersteller On erfreut sich in Asien wachsender Belibtheit. 
Keystone

Während Schuhe weiterhin den Löwenanteil am Umsatz von On ausmachen, holen Bekleidung und Accessoires rasant auf. Besonders in Asien zieht das Geschäft kräftig an.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

12.11.2025, 11:26

12.11.2025, 12:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kleidung und Accessoires verzeichneten bei On im dritten Quartal das stärkste Wachstum, bleiben aber gemessen am Umsatz deutlich hinter den Schuhen zurück.
  • Schuhe machten mit 731,3 Millionen Franken rund 92 % des Gesamtumsatzes aus und bleiben damit das Hauptstandbein von On.
  • Regional dominiert weiterhin der US-Markt, während Asien-Pazifik mit einem Plus von 94 % am dynamischsten wuchs.
Mehr anzeigen

On ist vor allem für seine Schuhe bekannt. Im dritten Quartal waren diese allerdings nicht die Produktkategorie mit der grössten Wachstumsrate. So legten «Bekleidung» (+87%) und «Accessoires» wie Taschen (+145%) deutlich stärker zu als «Schuhe» (+21%).

Allerdings sind diese beiden Kategorien trotz der imposanten Wachstumraten noch klein. «Bekleidung» steuerte 50,1 Millionen Franken zum Umsatz bei, «Accessoires» sogar nur 13,0 Millionen. «Schuhe» blieben mit 731,3 Millionen und einem Anteil von 92 Prozent an den Gesamtverkäufen noch immer die tragende Säule des Unternehmens.

Regional erzielt On das Gros der Umsätze in Nord- und Südamerika (Americas) mit dem Hauptmarkt USA. Für die Region wies On einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 436,2 Millionen Franken aus.

In der zweitgrössten Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) setzte der Laufschuhkonzern derweil 213,3 Millionen (+29%) um. Am dynamischsten wuchs allerdings weiterhin mit Abstand Asien-Pazifik (APAC): +94 Prozent auf 144,9 Millionen. Der Umsatzbeitrag aus Asien gewinnt damit zunehmend an Bedeutung.

Meistgelesen

Was geschah wirklich im OP-Saal? Jetzt sprechen die Ärzte, die beim Tod des Babys dabei waren
Weihnachtsmarkt verbietet Bargeld – und droht Ständen mit 500-Franken-Busse
«Bares für Rares»-Chaos verärgert immer mehr Fans
Eine 65-Zentimeter-Rakete soll jetzt Putin stoppen
Frau liegt bewusstlos neben Velo – zwei Kinder unverletzt im Anhänger

Videos aus dem Ressort

Dann lieber zu Fuss? ÖPNV-Ticketpreise steigen

Dann lieber zu Fuss? ÖPNV-Ticketpreise steigen

Mit Bus oder Bahn unterwegs zu sein wird teurer. Egal, ob Deutschlandticket, Einzel-, Mehrfahrten- oder Zeitkarten: Bei vielen Verkehrsbünden steigen die Preise ab Anfang nächsten Jahres im Schnitt um fünf bis sechs Prozent. Andern Orts wurden die Tickets schon teurer, zum Beispiel im Grossraum Leipzig-Halle. Die Gründe dafür sind überall gleich: gestiegene Kosten bei Personal, Energie und Infrastruktur. Aber auch das Deutschlandticket spielt eine Rolle in der Preiserhöhung. Seit seiner Einführung führte das Ticket bundesweit zu weniger Einnahmen – oft kostet es nämlich weniger als die regionalen Monatskarten der Verkehrsunternehmen und -bünde. Bund und Länder wollen eigentlich für diese Einnahmeausfälle aufkommen, doch die Finanzierung ist weiterhin umstritten.

06.11.2025

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Der Schweizerische Gewerbeverband erwartet für die KMU in den kommenden zwölf Monaten eine wirtschaftliche Verschlechterung oder eine Stagnation. Das zeigte das KMU-Barometer des Verbands. Besonders belastend seien die Bürokratie, der Fachkräftemangel und die immer restriktivere Raumplanung, sagten Vertreter des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) am Dienstag in Bern an einem Medienanlass. Eine weitere Sorge für das Gewerbe sei der fehlende Nachwuchs. Der SGV stützte seine Erkenntnisse auf eine Umfrage, an welcher seine Kantonalsektionen teilnahmen.

04.11.2025

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Klimawandel und Wanzenbefall: Im Heimatland des Nuss-Nougat-Aufstrichs ist die Ernte so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Experten erwarten noch höhere Preise. Kommt die Rettung aus China?

01.11.2025

Dann lieber zu Fuss? ÖPNV-Ticketpreise steigen

Dann lieber zu Fuss? ÖPNV-Ticketpreise steigen

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Chemie. Bayer muss Milliarde für Glyphosat-Klagen zurücklegen

ChemieBayer muss Milliarde für Glyphosat-Klagen zurücklegen

Konsumgüter. On im dritten Quartal weiter stark gewachsen – Ausblick erhöht

KonsumgüterOn im dritten Quartal weiter stark gewachsen – Ausblick erhöht

Volkswirtschaft. Inflation in Deutschland verteuert vor allem Dienstleistungen

VolkswirtschaftInflation in Deutschland verteuert vor allem Dienstleistungen