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KI-Firmen mit gigantischen Bewertungen ChatGPT-Entwickler OpenAI beantragt Börsengang – Details bleiben geheim

dpa

9.6.2026 - 06:27

OpenAI hat sich in der Zentrale des Fahrdiensts Uber in San Francisco einquartiert und mietet mehrere andere Gebäude in der Stadt an der Bay.
OpenAI hat sich in der Zentrale des Fahrdiensts Uber in San Francisco einquartiert und mietet mehrere andere Gebäude in der Stadt an der Bay.
Bild: SHoP Architects & Quezada Architecture/Jason O’Rear

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI nimmt Kurs auf die Börse. Zugleich signalisiert die Firma aber auch, dass man sich damit Zeit nehmen wolle.

DPA

09.06.2026, 06:27

09.06.2026, 06:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der kalifornische KI-Konzern OpenAI hat einen Antrag für einen Börsengang in den USA eingereicht.
  • Das Unternehmen machte zunächst keine Angaben zum Volumen oder den Bedingungen des geplanten Börsengangs – auch ein genauer Zeitplan steht bislang nicht fest.
  • Der KI-Riese hinter ChatGPT strebt einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bei seinem Debüt eine Bewertung von bis zu einer Billion Dollar an.
  • Dies wäre einer der grössten Börsengänge aller Zeiten.
Mehr anzeigen

Das Trio der erwarteten Mega-Börsengänge von Tech-Unternehmen ist komplett: Auch der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat nun eine Aktienplatzierung beantragt. Ähnlich wie beim Rivalen Anthropic bleiben Details des vertraulichen Antrags aber zunächst unter Verschluss. OpenAI betonte zudem, dass es bis zu dem Börsengang noch dauern könne. Denn es erleichtere einige geschäftliche Dinge, nicht an der Börse notiert zu sein.

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX dürfte dagegen bereits am kommenden Freitag an der Börse starten – und strebt dabei aus dem Stand eine Bewertung von fast 1,8 Billionen Dollar an. Mit angestrebten Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar soll es der bisher grösste Börsengang überhaupt werden. Mit einem Umsatz von weniger als 19 Milliarden Dollar und roten Zahlen im vergangenen Jahr wirkt die angepeilte Bewertung aussergewöhnlich hoch. Doch SpaceX erklärt sie mit dem Versprechen zukünftiger Erfolge.

OpenAI ist als Konzern hinter dem KI-Chatbot ChatGPT weltbekannt geworden. (Archivbild)
OpenAI ist als Konzern hinter dem KI-Chatbot ChatGPT weltbekannt geworden. (Archivbild)
Bild: Keystone

Anthropic schloss zuletzt eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 900 Milliarden Dollar ab, OpenAI lag bei der vergangenen Geldspritze etwas darunter. Die ChatGPT-Firma hat ambitionierte Pläne für Investitionen in Rechenzentren im Volumen von Hunderten Milliarden Dollar. Dabei könnten Einnahmen aus einem Börsengang helfen. Allerdings gibt es – wie auch bei anderen Firmen in der Branche – erhebliche Zweifel, ob die gewaltigen Ausgaben für KI-Infrastruktur am Ende zurückverdient werden können. Deswegen werden die KI-Börsengänge auch zu einem Test für die Bereitschaft der Anleger, in die Branche zu investieren.

OpenAI wegen mutmasslicher Anstiftung zum Mord verklagt

OpenAI wegen mutmasslicher Anstiftung zum Mord verklagt

Der Entwickler des Chatbots ChatGPT muss sich erstmals vor Gericht wegen des Vorwurfs der Anstiftung zum Mord verantworten. Gegen OpenAI wurde Klage eingereicht, weil ChatGPT einen psychisch kranken Mann zum Mord an seiner Mutter getrieben haben soll.

11.12.2025

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