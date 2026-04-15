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Geldsegen für Schwyzer Kloster Ordensschwestern kassieren halbe Milliarde Franken für Spitalverkauf

Oliver Kohlmaier

15.4.2026

Ein Teil des Schwyzer Klosters Ingenbohl in Brunnen SZ.
Ein Teil des Schwyzer Klosters Ingenbohl in Brunnen SZ.
Bild: Keystone/Sigi Tischler

Das Schwyzer Kloster Ingenbohl hat durch den Verkauf des Claraspitals wohl mehr als eine halbe Milliarde Franken eingenommen. Das zeigt die Veröffentlichung der Bilanz des Unispitals Basel.

Redaktion blue News

15.04.2026, 20:18

15.04.2026, 20:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Schwyzer Kloster Ingenbohl hat durch den Verkauf des Claraspitals einem Medienbericht zufolge mehr als eine halbe Milliarde Franken eingenommen.
  • Dies zeigt die Offenlegung der Bilanz des Unispitals Basel.
  • Der Verkauf bedeutet für das Kloster dringend benötigte finanzielle Sicherheit.
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Der Verkauf des Basler Claraspitals hat dem Schwyzer Kloster Ingenbohl über eine halbe Milliarde Franken eingebracht. Zwar wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Doch die Offenlegung der Zahlen des Unispitals Basels zeigt: Die Bilanzsumme 2025 ist um rund 530 Millionen Franken gestiegen. 

Dies lässt sich dies nur durch die Übernahme des Claraspitals erklären, wie der «Bote» schreibt. Demnach sind Darlehen Dritter im letzten Jahr um 520 Millionen Franken gestiegen. Seit Anfang November 2025 gehört die Clara-Gruppe, bestehend aus der St. Claraspital AG, die Clarunis AG und weiterer Gesellschaften, offiziell zum Universitätsspital.

Spitalleitung personell nicht mehr zu stemmen

Der Geldsegen war offenbar notwendig. Von den etwa 270 Schwestern seien nur noch 15 unter 70 Jahre alt, 125 befänden sich bereits in Pflegeeinrichtungen. Vor dem Verkauf des Spitals finanzierte sich das Kloster Ingenbohl durch Minimalrenten und einige wenige Vermietungen. Nun ist die künftige Versorgung der Schwestern sichergestellt.

Zudem sei die Leitung des Spitals personell schlicht nicht mehr zu stemmen gewesen. «Längerfristig war es nicht mehr möglich, genügend Verwaltungsrätinnen aus unseren Reihen zu stellen», sagte Schwester Tobia dem «Blick». Der Verkauf sei zwar notwendig gewesen, leicht gefallen sei den Schwestern dies jedoch nicht.

Ein Teil der Einnahmen durch den Verkauf fliesse zudem in internationale Projekte des Ordens, etwa in Afrika oder Asien oder Osteuropa. Was mit dem restlichen Geld geschieht, bleibt indessen offen.

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