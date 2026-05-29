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Fast 18 Millionen Übernachtungen Immer mehr Gäste übernachten auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen

SDA

29.5.2026 - 09:24

Immer mehr Menschen übernachten ausserhalb von Hotels. 
Immer mehr Menschen übernachten ausserhalb von Hotels. 
KEYSTONE

Campingplätze, Ferienwohnungen und Gruppenunterkünfte waren 2025 gefragter denn je. Die Schweizer Parahotellerie verzeichnete über 18 Millionen Übernachtungen und profitierte insbesondere von einer stark steigenden Nachfrage aus dem Ausland.

Keystone-SDA

29.05.2026, 09:24

29.05.2026, 09:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Parahotellerie verzeichnete 2025 insgesamt 18,1 Millionen Logiernächte und damit 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr.
  • Besonders stark legte die Nachfrage aus dem Ausland zu, während auch Schweizer Gäste häufiger in Ferienwohnungen, Campingplätzen und Gruppenunterkünften übernachteten.
  • Die Campingplätze verzeichneten mit einem Plus von 8,2 Prozent das stärkste Wachstum aller Segmente.
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Die Schweizer Parahotellerie hat 2025 wie die Hotellerie mehr Übernachtungen registriert. Besonders die ausländische Nachfrage nahm deutlich zu, aber auch bei den Schweizer Gästen waren es mehr Übernachtungen.

Insgesamt wurden in Schweizer Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und in Kollektivunterkünften 18,1 Millionen Logiernächte gezählt, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Das sind 4,7 Prozent mehr als im Jahr 2024.

Deutlich mehr Übernachtungen auf Campingplätzen

Weiterhin entfielen dabei 11,7 Millionen Übernachtungen auf Schweizer Gäste – ein Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies sind rund zwei Drittel aller Nächtigungen. Bei den ausländischen Gästen fiel die Zunahme mit 9,8 Prozent auf 6,3 Millionen allerdings deutlich stärker aus.

Bei den Ferienwohnungen, dem grössten Segment in der Parahotellerie, lag die Zunahme bei 4,3 Prozent auf 7,4 Millionen Übernachtungen. Dank mehr Übernachtungen ausländischer Gäste gab es auch bei den Kollektivunterkünften einen Anstieg um 1,9 Prozent auf 5,5 Millionen. Bei den Campingplätzen waren es mit 5,2 Millionen gar deutlich mehr – ein Plus von 8,2 Prozent.

Touristische Gesamtbilanz positiv

Damit legten die Übernachtungen 2025 im Schweizer Tourismus insgesamt klar zu. In der Hotellerie nahmen die Übernachtungen um 2,6 Prozent auf 43,9 Millionen zu, wie das BFS bereits im Februar mitgeteilt hatte.

Damit zählte die Schweizer Beherbergung 2025 gesamthaft 62,0 Millionen Logiernächte – ein Plus von 3,2 Prozent. Die Parahotellerie machte dabei aber mit knapp 30 Prozent den wesentlich kleineren Teil aller Übernachtungen aus.

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