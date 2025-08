Bundesrat Wirtschaftsminister Guy Parmelin will falls nötig auch kurzfristig in die USA reisen. Keystone

Der Bundesrat will die angekündigten US-Zölle von 39 Prozent noch abwenden. Guy Parmelin zufolge wird es ein weiteres Angebot geben.

Keystone-SDA, toko SDA

Ab 7. August wollen die USA Zölle in Höhe von 39 Prozent auf Waren aus der Schweiz erheben.

Bundesrat Guy Parmelin zufolge werde die Schweiz ein weiteres Angebot vorlegen, um die hohen Zölle noch abzuwenden.

Er habe weiterhin die Hoffnung, die Entscheidung von Präsident Donald Trump zu beeinflussen. Mehr anzeigen

«Wir versuchen zu verstehen, woran es fehlte», hat Bundesrat Guy Parmelin nach der Verhängung von 39 Prozent Zöllen auf Schweizer Exporte in die USA dem Westschweizer Radio RTS über die Verhandlungen gesagt. Er habe weiterhin die Hoffnung, die Entscheidung von Präsident Donald Trump zu beeinflussen.

«Der Bundesrat kann jederzeit eine Sitzung abhalten. Er wird sehr sehr schnell in Erfahrung bringen, worum es geht, welches Problem der Entscheidung des US-Präsidenten zugrunde lag», sagte Parmelin. Und: «Wir werden alles versuchen, um unseren guten Willen zu zeigen und unser Angebot zu überarbeiten.»

Der Bundesrat war nach dem zwischen der Schweiz und den USA vereinbarten und am 4. Juli vom Kollegium gebilligten Entwurf einer Absichtserklärung zuversichtlich, dass es zu einem positiven Ergebnis kommen werde. Diese Erklärung, die nach monatelangen Gesprächen zustande gekommen war, sei in gutem Glauben ausgehandelt worden, sagte Parmelin. Er sei bereit, in die USA zu reisen, wenn diese es verlangten.