Zollstreit tobt weiter Parmelin spricht in Washington von «konstruktiven Treffen» 

SDA

6.9.2025 - 00:34

Bundesrat Guy Parmelin äusserte sich nach seinem Treffen mit US-Regierungsvertretern in Washington optimistisch auf der Plattform X. (Archivbild)
Keystone

Im Zollstreit mit den USA sucht die Schweiz den diplomatischen Ausweg. Wirtschaftsminister Guy Parmelin spricht in Washington von «konstruktiven Treffen» – konkrete Ergebnisse bleiben jedoch aus.

Keystone-SDA

06.09.2025, 00:34

06.09.2025, 07:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrat Guy Parmelin führte in Washington Gespräche mit US-Regierungsvertretern.
  • Hintergrund ist der Zollstreit, nachdem die USA unter Präsident Trump im August 39 % Importzölle auf Schweizer Produkte erhoben haben.
  • Die Schweiz legte ein neues Angebot vor, allerdings wurden bis anhin keine konkreten Ergebnisse bekanntgegeben.
Mehr anzeigen

Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat in Washington von «konstruktiven Treffen» mit US-Regierungsvertretern berichtet. Die Schweiz sehe gute Möglichkeiten für beide Länder und wolle die Partnerschaft stärken, schrieb er in der Nacht auf Samstag auf der Plattform X.

Er traf Handelsminister Howard Lutnick, Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Parmelin war in der Nacht auf Freitag nach Washington gereist. Die Gespräche sind Teil der zweiten Verhandlungsrunde im Zollstreit mit den USA.

Noch am Freitag hatte sich Parmelin nach einem Treffen mit Lutnick nicht zum Verlauf geäussert. Auf Nachfrage des Schweizer Fernsehens SRF erklärte er lediglich, es sei gelaufen, wie es gelaufen sei. Zuvor hatte Lutnick gegenüber «Bloomberg TV» betont, er sei nicht optimistisch. Die Schweiz verdiene mit ihren Pharmaprodukten viel Geld in den USA, fügte er hinzu.

Bundesrat Ignazio Cassis hatte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bei einem Anlass erklärt, die Schweiz habe ein «optimiertes Angebot» an die USA ausgearbeitet. Dieses legte Parmelin in Washington auf den Tisch. Details dazu gab die Regierung bislang nicht bekannt.

Vorbelastete Gespräche

Die neue Verhandlungsrunde wurde nötig, nachdem US-Präsident Donald Trump Anfang August Importzölle von 39 Prozent auf zahlreiche Schweizer Produkte verhängt hatte. Wenige Tage später waren Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Parmelin nach Washington gereist, ohne Resultate zu erzielen.

Zuvor, am 31. Juli, hatte Keller-Sutter mit Trump telefoniert. Dieser habe die Schweiz für ein Handelsdefizit von 40 Milliarden verantwortlich gemacht. Das habe sie nicht akzeptiert. «Ich habe hier die Interessen der Schweiz vertreten», sagte Keller-Sutter.

Am Telefon habe Trump ihr sehr schnell gesagt, dass das Handelsdefizit mit der Schweiz einen Zoll in Höhe von mindestens 30 Prozent rechtfertigen würde.

Die US-Zollpolitik trifft die Schweiz besonders hart. Mit 39 Prozent liegt der Satz deutlich höher als etwa gegenüber der EU, die mit 15 Prozent vergleichsweise glimpflich davonkommt.

Meistgelesen

Wagt Selenskyj wieder einen Angriff auf die Kertsch-Brücke?
Aargauer Polizeichef beleidigt Mann mit N-Wort – und schickt ihm E-Mail versehentlich
Trump gab Befehl für geheime Mission in Nordkorea – sie endete im Desaster
Brandneue Yacht wird zum Albtraum an der türkischen Küste
Zahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu!

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Tokio simuliert einen Ausbruch des berühmten Vulkans Fuji in einem von künstlicher Intelligenz erstellten Video. Die Bevölkerung soll so vor den möglichen Folgen gewarnt werden.

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad

Als der schnellste Zug der Welt vorbei fährt, verliert der japanische Reporter die Fassung. Es handelte sich um eine Testfahrt für ein Megaprojekt. Die neue Strecke von Tokio bis Osaka ist noch im Bau.

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

Ein kurzes Offline-Intermezzo – und das Netz rastet wegen Trump aus. Blogs, Bots und Meme stürzen sich auf die Spekulation. Unser Video zeigt, warum Donald Trump in Sachen «Todesmeldung» ein Sonderfall bleibt.

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

