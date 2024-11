Pass auf, wenn du heute beim Einkaufen bezahlen willst

Beim Bezahlen gibt es am Dienstagmorgen massive Probleme. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Zahlungsverkehr mit Visa und Mastercard ist derzeit massiv gestört. Der Anbieter bestätigt die Probleme.

Sven Ziegler

Am Dienstagmorgen kommt es im Zahlungsverkehr zu massiven Störungen. So ist das Bezahlen mit Visa- und Mastercard-Karten in vielen Läden nicht möglich, melden Nutzer der Webseite Allestoerungen.

Auf der Website des Zahlungsanbieters Worldline heisst es: «Derzeit sind unsere Services teilweise gestört. Wir arbeiten mit all unseren Partnern mit Hochdruck daran. Weitere Informationen folgen. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten.»

Bis wann die Störung dauert, ist unklar.