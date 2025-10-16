  1. Privatkunden
Bei interner Transaktion Bank erzeugt versehentlich 300 Billionen Dollar

SDA

16.10.2025 - 06:05

Betroffen vom Fehler war ein sogenannter Dollar-Stablecoin des Bezahldienstes Paypal (Paypal USD), der mit Paxos zusammenarbeitet. (Archivbild)
Betroffen vom Fehler war ein sogenannter Dollar-Stablecoin des Bezahldienstes Paypal (Paypal USD), der mit Paxos zusammenarbeitet. (Archivbild)
Keystone

Ein technischer Fehler hat bei einer internen Transaktion des Zahlungsdienstleisters Paypal und seines Partners Paxos kurzfristig Digitalwährung im Wert von 300 Billionen US-Dollar erzeugt – mehr als die gesamte Weltwirtschaftsleistung. 

Keystone-SDA

16.10.2025, 06:05

16.10.2025, 06:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Durch einen internen Transaktionsfehler wurden vorübergehend Paypal-Stablecoins im Wert von 300 Billionen US-Dollar erzeugt.
  • Die überschüssigen Einheiten wurden laut Herausgeber Paxos sofort vernichtet, Kundengelder seien nie in Gefahr gewesen.
  • Der Zwischenfall löst neue Diskussionen über Sicherheitsstandards im Kryptomarkt aus.
Mehr anzeigen

Manche Taschenrechner können solche Summen gar nicht mehr abbilden: Durch ein Versehen sind Einheiten einer Digitalwährung im theoretischen Wert von 300 Billionen Dollar generiert worden.

Die herausgebende Firma Paxos teilte mit, der Fehler sei bei einer internen Transaktion passiert und umgehend entdeckt worden. Die überschüssigen Einheiten wurden demnach vernichtet.

Betroffen war ein sogenannter Dollar-Stablecoin des Bezahldienstes Paypal (Paypal USD), der mit Paxos zusammenarbeitet. Stablecoins sind an eine traditionelle Währung gekoppelt. So kann eine Einheit von Paypal USD für einen Dollar gekauft oder verkauft werden.

Mehr als die gesamte Weltwirtschaftsleistung

Der Betrag von 300 Billionen Dollar war in der Plattform Etherscan sichtbar, in der Geschäfte mit Digitalwährungen nachverfolgt werden können. Zuvor hatte es Transaktionen mit einem Wert von 300 Millionen Dollar gegeben, was Beobachter gleich einen Fehler vermuten liess. Paxos betonte einige Stunden später, es habe keine Cyberattacke gegeben und Kunden hätten nichts zu befürchten.

Der Zwischenfall wirft aber neue Fragen zu Sicherheitsvorkehrungen im Markt für Digitalwährungen auf. Schliesslich stand durch den Fehler plötzlich eine Summe im Raum, die die gesamte Weltwirtschaft in den Schatten stellt. Deren gesamte Leistung wird vom Internationalen Währungsfonds (IWF) für dieses Jahr auf gut 117 Billionen Dollar geschätzt. Ein weiterer Vergleich, der die Dimensionen unterstreicht: Nach Schätzungen der US-Notenbank waren im vergangenen Jahr insgesamt rund 2,32 Billionen Dollar im Umlauf.

