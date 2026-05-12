Jedes Jahr verlierst du tausende Franken, ohne es zu merken

Eine Auswertung des VZ zeigt, dass je nach Pensionskasse grosse Unterschiede bestehen. Bild: Keystone

Die Unterschiede zwischen Schweizer Pensionskassen werden immer grösser. Ein neues Rating des VZ VermögensZentrums zeigt: Während einige Versicherte von hohen Verzinsungen und tiefen Kosten profitieren, kämpfen andere mit schwachen Renditen, hohen Gebühren und grossen Umverteilungen zwischen Jung und Alt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das neue PK-Rating des VZ zeigt zwischen Schweizer Vorsorge-Einrichtungen massive Unterschiede bei Verzinsung, Kosten und Umwandlungssätzen.

Einige Pensionskassen verzinsten Altersguthaben 2025 mit über 6 Prozent, andere deutlich tiefer.

Besonders gross sind die Unterschiede bei Verwaltungskosten, Sanierungsfähigkeit und der Umverteilung zwischen aktiven Versicherten und Rentnern. Mehr anzeigen

Wer glaubt, die zweite Säule funktioniere überall ähnlich, dürfte vom neuen Pensionskassen-Rating des VZ VermögensZentrums überrascht sein. Die Analyse von rund 30 Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen zeigt teils enorme Unterschiede – sowohl bei der Verzinsung der Altersguthaben als auch bei Verwaltungskosten, Reserven oder der finanziellen Stabilität.

Besonders auffällig: Einige Kassen konnten ihren Versicherten 2025 eine Verzinsung von 6 Prozent oder mehr auszahlen. Spitzenreiter ist laut Studie die Copré mit 6,5 Prozent Verzinsung auf obligatorische und überobligatorische Guthaben. Dahinter folgen unter anderem die Nova Vorsorge Ostschweiz mit 6 Prozent oder die ASGA mit 5,75 Prozent.

Am anderen Ende der Tabelle liegen hingegen Einrichtungen, die ihre Guthaben nur mit rund 3 Prozent oder teilweise noch weniger verzinsen. Über Jahrzehnte gerechnet können solche Unterschiede zehntausende Franken ausmachen.

Die grossen Gewinner des Börsenjahres 2025

Pensionskassen-Rating 2026 Gewinner des Jahres: Verzinsung 2025 Gewichteter Mittelwert 2023–2025 (50 % obligatorisch / 50 % überobligatorisch) · Höchste oben Quelle: VZ VermögensZentrum, Pensionskassen-Rating 2026, Abbildung 12 (S. 16). * Verzinsung unterschiedlich für bestehende und neue Anschlüsse; Mittelwert der Verzinsungen verwendet.

Hinter den hohen Verzinsungen steckt vor allem das starke Anlagejahr 2025. Laut der Studie profitierten viele Pensionskassen von positiven Entwicklungen an den Aktienmärkten sowie von stabileren Obligationenmärkten. Gleichzeitig hätten einige Kassen ihre technischen Zinssätze weiter gesenkt und damit zusätzliche finanzielle Reserven aufgebaut.

Der durchschnittliche Deckungsgrad der untersuchten Kassen liegt inzwischen bei rund 114 Prozent. Einzelne Einrichtungen kommen sogar auf Werte von über 125 Prozent. Das bedeutet: Sie verfügen über deutlich mehr Vermögen, als notwendig wäre, um ihre Verpflichtungen zu decken.

Grosse Unterschiede bei Verwaltungskosten

Pensionskassen-Rating 2026 Grosse Unterschiede bei den Verwaltungskosten Verwaltungskosten pro versicherte Person und Jahr, in CHF · Günstigste oben Quelle: VZ VermögensZentrum, Pensionskassen-Rating 2026, Abbildung 13 (S. 18). Basis: Jahresrechnungen per 31.12.2024.

Besonders gross sind die Unterschiede bei den Verwaltungskosten. Während günstige Anbieter laut Studie mit rund 134 Franken pro versicherte Person auskommen, verlangen andere fast 700 Franken.

Die Symova Sammelstiftung BVG gehört gemäss Rating zu den günstigsten Einrichtungen. Deutlich teurer schneiden unter anderem gewisse teilautonome Lösungen ab.

Interaktiv So viel verlierst du durch hohe Verwaltungskosten Kumulierter Verlust vs. günstigster Kasse im Rating (Synova Sammelstiftung BVG, CHF 134 / Jahr) Meine Pensionskasse — Bitte wählen — Synova Sammelstiftung BVG · CHF 134 Spida Personalvorsorgestiftung · CHF 154 Servisa Sammelstiftung · CHF 159 ASGA Pensionskasse · CHF 198 Ascaro Vorsorgestiftung · CHF 201 Noventus Collect · CHF 210 FIP – Fonds interprofessionnel de prévoyance · CHF 235 PKG Pensionskasse · CHF 239 Stiftung Abendrot · CHF 260 ALSA PK · CHF 265 Nest Sammelstiftung · CHF 278 Futura Vorsorgestiftung · CHF 280 Transparenta Pensionskasse · CHF 281 Profond Vorsorgeeinrichtung · CHF 293 Fondazione Ticinese p. il 2° pilastro · CHF 308 La CIEPP · CHF 695 Meine PK ist nicht aufgeführt … Verwaltungskosten (CHF / Jahr / Person) Aus dem Jahresbericht deiner PK (Swiss GAAP FER 26) Verbleibende Erwerbsjahre 10 Jahre 20 Jahre 30 Jahre 40 Jahre – mehr Verwaltungskosten pro Jahr vs. Synova Sammelstiftung BVG (CHF 134) Formel: Jahresdifferenz × ((1+Zins)n − 1) ÷ Zins. Das jährlich mehr bezahlte Geld fehlt als investiertes Kapital und wächst nicht mit (Zinseszinseffekt). Kosten sind unabhängig vom Lohn.

Daten: VZ VermögensZentrum, Pensionskassen-Rating 2026, Abbildung 13 (S. 18), Basis Jahresrechnungen per 31.12.2024. ✓ Du bist bereits bei der günstigsten Kasse im Rating (Synova Sammelstiftung BVG, CHF 134 / Jahr).

Das VZ weist darauf hin, dass hohe Kosten langfristig die Rendite der Versicherten schmälern. Gerade über Jahrzehnte könne selbst ein kleiner Kostenunterschied erhebliche Auswirkungen auf das Alterskapital haben.

Streitpunkt Umverteilung bleibt bestehen

Kritisch bleibt laut der Studie auch die sogenannte Umverteilung von aktiven Versicherten zu Rentnern. Ursache dafür sind unter anderem zu hohe Umwandlungssätze bei bestehenden Renten sowie sinkende technische Zinssätze.

Besonders problematisch sei dies bei Kassen mit hohem Rentneranteil. Die Perspective Relax etwa weist laut Analyse einen Rentneranteil von unter 4 Prozent auf. Der höchste Wert liegt bei über 50 Prozent. Dort müssen aktive Versicherte einen deutlich grösseren Teil der finanziellen Last tragen.

Das Verhältnis zwischen aktiven Versicherten und Rentnern entscheidet laut Studie zunehmend darüber, wie widerstandsfähig eine Pensionskasse in Krisenzeiten ist.

Technischer Zins sorgt für Diskussionen

Pensionskassen-Rating 2026 Technischer Zinssatz im Vergleich Technischer Zinssatz 2025, in % · Sortiert nach provisorischem Deckungsgrad 2025 · Je tiefer, desto konservativer ≤ 1,50 % – konservativ 1,51–2,00 % – moderat > 2,00 % – riskant Quelle: VZ VermögensZentrum, Pensionskassen-Rating 2026, Abbildung 4 (S. 11). Deckungsgrade sind provisorisch (revidierte Werte noch nicht vorliegend).

Ein weiterer zentraler Punkt ist der technische Zinssatz. Er bestimmt vereinfacht gesagt, mit welcher langfristigen Rendite eine Pensionskasse kalkuliert.

Je höher dieser Satz angesetzt wird, desto besser sehen Deckungsgrad und finanzielle Lage kurzfristig aus. Gleichzeitig steigt aber das Risiko, dass spätere Renditen nicht ausreichen.

Der durchschnittliche technische Zinssatz liegt laut Studie derzeit bei rund 1,53 Prozent. Vor einigen Jahren lag dieser Wert noch deutlich höher.

Experten warnen vor falscher Sicherheit

Trotz der aktuell guten Lage warnen die Autoren der Studie vor falscher Sicherheit. Die Börsenentwicklung bleibe volatil, geopolitische Risiken nähmen zu und die demografische Entwicklung belaste das System weiterhin.

blue News Rechner So viel kostet dich die falsche Pensionskasse Zinsverlust durch tiefere Verzinsung vs. best verzinsende Kasse im Rating 2025 (Sulzer Vorsorgeeinrichtung, Ø 6,67 % gewichtet) Meine Pensionskasse — Bitte wählen — Sulzer Vorsorgeeinrichtung · Ø 6,67 % Copré · Ø 4,25 % Profond Vorsorgeeinrichtung · Ø 4,08 % Noventus Collect · Ø 3,92 % ASGA Pensionskasse · Ø 3,75 % Stiftung Abendrot · Ø 3,71 % PKG Pensionskasse · Ø 3,42 % Fondazione Ticinese per il 2° pilastro · Ø 3,42 % ALSA PK · Ø 3,42 % Futura Vorsorgestiftung · Ø 3,33 % Ascaro Vorsorgestiftung · Ø 3,08 % La CIEPP · Ø 3,08 % Nest Sammelstiftung · Ø 3,00 % Synova Sammelstiftung BVG · Ø 3,00 % FIP – Fonds interprofessionnel de prévoyance · Ø 1,17 % Meine PK ist nicht aufgeführt … Verzinsung letztes Jahr (in %) Mittelwert aus Obligatorium und Überobligatorium – steht im Versicherungsausweis oder Jahresbericht deiner PK Mein Altersguthaben (CHF) Steht auf deinem jährlichen Versicherungsausweis unter «Altersguthaben» Jahre bis zur Pensionierung 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 25 Jahre 30 Jahre 35 Jahre 40 Jahre – weniger Altersguthaben bei Pensionierung Was kannst du tun? Pensionskassen können nur Arbeitgeber wechseln – nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt. Zeig deinem Chef oder der HR-Abteilung diese Zahlen und frag nach, ob ein Kassenwechsel jemals geprüft wurde. Die Kündigungsfrist beträgt in der Regel sechs Monate auf Ende Jahr. Formel: Kapitalverlust = K × ((1+R Sulzer )n − (1+R eigene PK )n). Zukünftige Beiträge und Lohnentwicklung bleiben unberücksichtigt. Rente: Kapitalverlust × UWS 6,0 % ÷ 12 (gerundet).

Daten: VZ VermögensZentrum, Pensionskassen-Rating 2026, Abbildung 12 (S. 16), Mittelwert gewichtet (je 50 % Obligatorium + Überobligatorium), Anlage 2025. Sulzer Vorsorgeeinrichtung ist seit 2019 eine offene Gemeinschaftsstiftung für alle Branchen.

Hinweis bei manueller Eingabe: Ein selbst eingegebener Einzeljahreswert wird mit dem 3-Jahres-Mittelwert des Ratings verglichen. Für einen fairen Vergleich empfiehlt sich der Durchschnitt der letzten drei Jahre. ✓ Du bist bereits bei der best verzinsenden Kasse im Rating – Sulzer Vorsorgeeinrichtung mit Ø 6,67 % in 2025.

Gerade deshalb würden Unterschiede zwischen den einzelnen Vorsorgeeinrichtungen künftig noch wichtiger werden. Für Versicherte könne sich ein genauer Blick auf Verzinsung, Kosten und finanzielle Stabilität ihrer Pensionskasse langfristig massiv auszahlen.