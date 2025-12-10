Der US-Pharmariese will offenbar über 200 Stellen in der Schweiz abbauen. Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Der US-Pharmariese Pfizer plant einem Medienbericht zufolge einen Grossteil der Stellen in der Schweiz abzubauen. Die Belegschaft soll von 300 auf 70 sinken – noch in diesem Jahr.

Die Massnahme ist Teil eines grösseren Kostensenkungsprogramms.

Vor zwei Wochen hatte bereits Novartis einen Stellenabbau verkündet. Bis Ende 2027 sollen etwa 550 Jobs wegfallen. Mehr anzeigen

Der US-amerikanische Pharmakonzern Pfizer will offenbar einen Grossteil der Stellen in der Schweiz streichen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, sollen von 300 Jobs hierzulande nur noch 70 übrig bleiben. Demnach soll der Abbau noch in diesem Jahr erfolgen.

Die Massnahme sei Teil eines grösseren Kostensenkungsprogramms und Folge einer Herabstufung der Schweiz-Tochter innerhalb der Konzernhierarchie. Ein Konzern-Sprecher wollte die Meldung gegenüber Bloomberg nicht kommentieren.

Auch Novartis baut hunderte Stellen ab

Erst Anfang Dezember wurde die bisherige Leiterin der Schweiz-Geschäfte von Pfizer, Sabine Bruckner, durch Rea Lal ersetzt. Lal hat dem Bericht zufolge jedoch einen geringeren Handlungsspielraum, Bruckner hingegen eine neue Position im Unternehmen übernommen.

Seit der Corona-Pandemie sucht der Pharmakonzern nach Wegen für mehr Wachstum, das umgerechnet 5,6 Milliarden Franken schwere Kostensenkungspaket bis 2027 soll nun dabei helfen.

Vor rund zwei Wochen hatte ein weiterer Pharmakonzern einen Stellenabbau in der Schweiz verkündet. Novartis stellt in Stein AG die Produktion von Tabletten, Kapseln und die Verpackung steriler Medikamente ein. Bis Ende 2027 fallen rund 550 Jobs weg.