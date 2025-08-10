Roche und Novartis verlagern Produktion in die USA – Bund ruft zum Krisengipfel

robbingwood0815 Das war ja wohl klar zu erwarten/befÃ¼rchten ...



(und der BR spricht seinen Alpsegen dazu)



(Â«Ausverkauf der ((Konzern))-HeimatÂ»)

robbingwood0815 ... und RÃ¶schti, der Trumpfan, denkt:

Â«Wo ischt bloss mein RÃ¼ckrad geblieben?Â» ;-)

robbingwood0815 Immerhin:

HdM haben mit den RochetÃ¼rmen das exquisiteste RAV der Welt erbaut

(fÃ¼r Pharmaforscher)

Pauvuffeusch93 Und dann importiert die Schweiz die Medikamente aus den USA und sie werden hier noch teurer. Kneift denn die ganze Welt vor diesem Tyrannen? Und was ist, wenn nach DT wieder ein â€œnormalerâ€ PrÃ¤sident regiert, kommen dann alle zurÃ¼ck? Wandert die Stahlindustrie auch ab oder geht die in der Schweiz jetzt komplett den Bach runter?

Sevele Pauvuffeusch93 Ich denke wenn wir weiter machen mit solchen Regierungen geht es weiter Berg ab mit der Schweiz ! WÃ¤hlt endlich wieder Mal Leute die etwas verstehen, und nicht nur weil sie auf die Damentoilette gehen ! und dann gibt man ihnen das MilitÃ¤r, (wovon sie ja wahrscheinlich kaum etwas verstehen weil noch nie in einer Kaserne waren vorher) schickt sie zu DT, so ein Schwachsinn ! In der Schweiz haben die Frauen einiges zusagen, aber in den USA ? Vergessen wir es. Da reicht so eine Tante wie unsere nicht !

Radiesli Die Medikamente dieser beiden Firmen sind auch in der schweiz schon immer viel zu teuer. Und...womit "verdient" eigentlich der NOVARTIS-Chef 19 MIO. CHF?

Nepleumpeck82 Radiesli â€¦ ist ein Ami â€¦

Mitgedacht Radiesli Heureka, vielleicht. 19 Millionen Franken ergeben umgerechnet 23 Millionen Dollar. Das entspricht einem Promille (Tausendstel) der geplanten Investition von 23 Milliarden Dollar. Zudem ist er (gemÃ¤ss Internet) ein gewÃ¤hltes Mitglied der National Academy of Medicine. Vielleicht werden in Zukunft die wichtigsten Medikamente gratis in der Welt verteilt und unsere KrankenkassenprÃ¤mien massiv sinken, vielleicht?

oberdlik "Heimische Pharmaindustrie"? Das hÃ¶rt und liest sich sehr 'schweizerisch' an. Doch das Business geht vor patriotischer Gesinnung. Die Branche will viel Geld verdienen und wenn die Voraussetzungen hierzulande nicht mehr stimmig sind, zieht man weiter. (z.B. auch bald FIFA, WEF, oder ev. die Pilatuswerke?)

Nur weil die Landschaft so schÃ¶n, das Volk so nett und die Lage mitten in Europa ideal ist, bleiben solche Wirtschaftsriesen nicht sesshaft, wenn finanzielle Abstriche drohen.

"Freier" Markt im globalen Wettbewerb...

Sevele oberdlik Sie meinen das Volk ist einfach doch ein wenig blÃ¶d. Zu sehr auf Rot/GrÃ¼n eingestellt. Das Resultat sehen wir ja tagtÃ¤glich !

Bohnenstange oberdlik Es geht nur ums Geld! ðŸ’°ðŸ’°ðŸ’°

robbingwood0815 oberdlik sowohl Â«Novarits-CampusÂ» wie erst unlÃ¤ngst fertiggestellte Â«RochetÃ¼rmeÂ» waren klare Statements zum Standort Basel â€“ fÃ¼r ein bizli mehr Reibach: ab nach Trumpistan?

Der total befreite Markt (libertÃ¤re Ideologie) lÃ¶st keine Probleme â€“ er zockt nur ab. Raffgier Ã¼ber alles.

(der Gewinn spricht die Mittel heilig â€“ und macht den Verursacher zum Â«GottgesandtenÂ» Kryptoreligion)

Hudi Da wird ins Ausland verlegt bis zum ...... und wie steht es in 3 Jahren aus, wenn der DT nicht mehr PrÃ¤sident ist ich wÃ¤re vorsichtiger

Sevele Hudi Das sollten alles die nun in die USA ziehen wollen auch denken. Es wird wieder zu schnell gehandelt, nur um den Profit zu steigern, als ob sie nicht schon genÃ¼gend verdienen wÃ¼rden, ich denke da an die Spitze dieses Konzerne.

Bluenews-Leser_26 Wird das ein Abbau von GrenzgÃ¤ngern geben oder von Einheimischen?

Wird die OECD-Gewinnsteuer gekippt?

Wird die "Komfortzone" fÃ¼r Migranten gestrichen?

Wird weniger Geld fÃ¼r RÃ¼stung oder anderen "Luxus" fÃ¼r die Politik

vergeudet? usw., etc.

Vaukauzus59 Bluenews-Leser_26 Es bleibt zu hoffen, dass sie die sogenannten Ex-Pats (aus den USA und GB) gleich mit in die USA nehmen. Das wÃ¤re dann, wenigstens punkto ArbeitsplÃ¤tze, eine Art "Nullsummenspiel". HdM kÃ¶nnen sie von mir aus Ã¼brigens auch gerne mitnehmen.

Schweizer61 So jetzt ist genug das Spiele von der USA und EU mit zu spielen, jede Firma wo aus der Schweiz geht und das Now Haw mit nimmt muss eine in Billionen abfindung fÃ¼r AHV und Pensionskasse und den Wert des Wissen und Wissenschaftler und Entdeckung zu bezahlen, was ist mit unsere Inteligente Politik los, nicht das wir die Schweiz und Firmen untern dem wert verkauft, wegen 39 % Zoll, aber es kommt mir gleich vor wie man es an den indigenen gemacht haben zum land zu kommen mit Wisky und Waffen getrÃ¶stet haben und heute das die Moral und leistung von Arbeiter in die USA zu nehmen, nicht mit der Schweiz die Reichen mÃ¼ssen Billionen in die Schweiz einzahlen um das GeschÃ¤ft aus der Schweiz zu lassen.

Sevele Unglaublich ! Aber es ist ja eine Tatsache, dass die Schweiz sehr gute Schweizer GeschÃ¤fte ins Ausland verkauft oder ziehen lÃ¤sst egal wieviele Arbeitslose dies im eigenen Land generiert. Was haben wir fÃ¼r eine Regierung ! Pfui Teufel ich schÃ¤me mich bald Schweizer zu sein !

Bohnenstange Sie folgen der Macht des Geldesâ€¦ ðŸ’°ðŸ’°â˜ºï¸

Costi Hui Vielleicht hat er vor den restlichen 3 Jahren noch eine Bleivergiftung.

romolo Geld hat halt keine Moral. Und Trump kann sich als grosser Staatsmann prÃ¤sentieren. Nebenbei werden die Manager der Pharmafirmen noch mehr verdienen, nach amerikanischen VerhÃ¤ltnissen. In was fÃ¼r einer Welt leben wir und wollen wir das wirklich?

Nepleumpeck82 Was sind das bloss fÃ¼r Weicheier !!!

Vaukauzus59 Jahrzehntelang wurde Roche und Novartis von der Politik in Basel - von links bis rechts wohl gemerkt - der rote Teppich ausgelegt und ihnen zahlreiche Sonderrechte (Beispiel: HÃ¶he des Roche-Turms) eingerÃ¤umt bzw. das Recht zu deren Gunsten gebeugt. Nun sieht, wie viel das wert ist, wenn es einmal unangenehm wird fÃ¼r die Pharmariesen. Vielen Dank fÃ¼r die Treue zum Standort...

RRisch Damals wurde auch gesagt, dass diese Investitionen nicht von heute auf morgen getÃ¤tigt werden kÃ¶nnen und dass es womÃ¶glich Jahre dauern kÃ¶nnte bis die dafÃ¼r nÃ¶tigen FachkrÃ¤fte gefunden und entsprechend geschult werden kÃ¶nnen. Also bitte keine unnÃ¶tige Panik machen. Vielleicht dauerte ja gar so lange, bis Trump ich mehr am Ruder ist.

Naturbursche Ja, Ja, sind die USA besser als die "Russen " ?.

Wer hat die Nordstream gesprengt? Wer will uns teureres und umweltschÃ¤dliches " Schiefergas" verkaufen und die weltweiten Kriege jeder und jede denke selber.

Ex-Biertrinker Ich hÃ¤tt's ja anders gemacht:

Briefkastenfirma in einem EU Land aufmachen, und schweizer Produkte dann als "EU Ware" deklariert exportieren.

Aber sicher, klar, lieber baut der Schweizer fÃ¼r 50 Mrd neue Fabriken in ein Land, von dem man derzeitig nur dÃ¼stere Vorahnungen haben kann, wohin es sich entwickelt, und was als nÃ¤chstes kommen wird, als mit der bÃ¶sen, bÃ¶sen EU auch nur irgendetwas zu machen, logisch.

Und Ideen und Empfehlungen von Nichtschweizern braucht's dreimal nicht, auch klar. Mein Fehler, pardon.



Weitermachen!

Ex-Biertrinker Ex-Biertrinker Ich hÃ¤tte da noch eine andere Idee:

Ich mÃ¶chte wetten, daÃŸ Herr Trump Schwarzgeld azf schweizer Konten liegen hat.

Das gÃ¤be der schweizer Regierung fÃ¼r Verhandlungen mit den USA doch bessere, stichhaltige "Argumente" in die Hand. *grins*