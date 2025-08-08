Pilatus stoppt Flugzeug-Lieferungen an die USA

Die Pilatus-Flugzeuge werden nicht mehr in die USA geliefert. (Archivbild) sda

Der Nidwaldner Flugzeugbauer Pilatus reagiert auf die massiven US-Zölle: Ab sofort werden keine Maschinen mehr in die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Das Unternehmen will den wichtigen Markt künftig vor Ort bedienen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pilatus stellt den Export seiner Flugzeuge in die USA wegen hoher Strafzölle ein.

Die USA waren bislang der wichtigste Absatzmarkt für den PC-24-Businessjet.

Produktion in den USA soll ausgebaut werden, Kurzarbeit in Stans ist möglich.

Der Flugzeughersteller Pilatus aus Stans hat wegen der jüngst verhängten hohen US-Zölle einen sofortigen Lieferstopp in die Vereinigten Staaten beschlossen. Die zusätzlichen Kosten seien zu hoch und der Wettbewerbsnachteil zu gravierend, teilte das Unternehmen mit.

Besonders betroffen ist der Businessjet PC-24, der bislang häufig an US-Kunden verkauft wurde. Die Vereinigten Staaten waren für Pilatus ein Schlüsselmarkt: Rund 40 Prozent aller zivilen Flugzeuge gingen zuletzt dorthin, fast die Hälfte des gesamten Umsatzes stammt aus dem US-Geschäft. Auch der Kanton Nidwalden profitierte stark – fast die Hälfte seiner Exporte entfiel auf Pilatus.

Auftragsbücher sind voll

Wie die Luzerner Zeitung berichtet, werden bestehende Kundenbeziehungen und Serviceleistungen in den USA zwar weitergeführt, neue Auslieferungen aber vorerst gestoppt.

Für die mehr als 3000 Mitarbeitenden in Stans könnte die Situation Folgen haben: Sollte sich die Lage nicht entspannen, erwägt Pilatus Kurzarbeit oder den Abbau von Stellen über natürliche Fluktuation. Parallel dazu will das Unternehmen seine Produktion in den USA, etwa am Standort Colorado, schneller ausbauen. Langfristig sollen die Maschinen für den US-Markt direkt vor Ort gefertigt werden.

Trotz der angespannten Lage zeigt sich Pilatus finanziell solide. Die Auftragsbücher sind mit rund zwei Milliarden Franken gefüllt – ohne die US-Bestellungen. Hoffnung setzt der Hersteller zudem auf das Geschäft mit Trainingsflugzeugen für das Militär, das als zweites Standbein weiter gestärkt werden soll.