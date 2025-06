Anleger entdecken plötzlich ein altbekanntes Edelmetall wieder

Ein Platin-Barren hat in den letzten Wochen massiv an Wert gewonnen. KEYSTONE

Seit rund drei Wochen steigt der Platin-Kurs rasant an. Die Gründe für den Kursanstieg sind dabei vielfältig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Anleger haben Platin wieder neu entdeckt.

Der Kurs steigt seit rund drei Wochen rasant an.

Neben der Angebotsverknappung scheinen auch immer mehr Anleger ihr Augenmerkt generell auf Alternativen zum stark gestiegenen Gold zu lenken. Mehr anzeigen

Während Gold und zuletzt auch der kleine Bruder Silber von Rekord zu Rekord eilten, führte Platin die letzten Jahre eher ein Schattendasein. Wegen recht hoher Schwankungen scheuten sich die Anleger bislang, das weisse Edelmetall in ähnliche Sphären zu bringen wie die beiden bekannteren Kollegen. Nun scheint sich der Wind aber gedreht zu haben.

Denn seit etwa drei Wochen geht es mit Platin rasant nach oben. Mitte Mai übersprang der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls die Marke von 1000 US-Dollar. Nachdem diese Schwelle in den letzten Jahren nur selten und wenn, dann nur kurz, überschritten wurde, schoss der Kurs nun mit zuletzt 1210 Dollar je Feinunze weiter nach oben. In der Spitze wurde bei 1221 Dollar ein 4-Jahres-Hoch erreicht.

Viele Gründe sprechen für Platin

Die Gründe für den kräftigen Kursanstieg sind vielfältig. Einerseits hat sich laut der Commerzbank schlicht eine deutliche Unterbewertung gegenüber Gold aufgebaut und zu einem hohen Aufholpotenzial geführt. Denn im April erreichte der Preisabschlag von Platin zu Gold ein Rekordniveau von 2400 Dollar je Feinunze, das Preisverhältnis erreichte mit 3,6 ebenfalls einen Höchststand. «Platin wurde bislang trotz seiner strategischen industriellen Nutzung übersehen und entwickelt sich nun zu einem ergänzenden sicheren Hafen neben Gold», heisst es von Oddo BHF.

Keine Anlageberatung Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Die enthaltenen Analysen und Einschätzungen basieren auf gründlicher Recherche, ersetzen jedoch nicht die individuelle Beurteilung durch Fachleute. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird von zahlreichen, teils unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Kapitalverlusts.

Hinzu komme eine Angebotsverknappung, ergänzt die UBS. Dem stimmt neben den anderen Analysten auch der Edelmetall-Händler Heraeus zu. Strukturelle Herausforderungen in den Platinminen in Südafrika wie beispielsweise Stromausfälle oder arbeitsrechtliche Probleme hätten Sorgen mit Blick auf die künftige Produktion verstärkt, erklärt Experte Alexander Zumpfe.

Auch gemäss den neuen Prognosen durch den World Platinum Investment Council und Metals Focus dürfte der Platinmarkt das dritte Jahr in Folge ein beträchtliches Angebotsdefizit ausweisen, heisst es von der Commerzbank. Die Experten von Oddo BHF machen ebenfalls ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage als Preistreiber aus.

Alternative zu Gold

Neben der Angebotsverknappung scheinen auch immer mehr Anleger ihr Augenmerkt generell auf Alternativen zum stark gestiegenen Gold zu lenken, meinen die Commerzbank und Heraeus. Dabei habe Platin gegenüber beispielsweise Palladium als einem weiteren Edelmetall mit bislang unterdurchschnittlicher Preisentwicklung noch einige andere Vorteile aufzuweisen, erklärt Heraeus-Experte Zumpfe.

Denn während Palladium quasi auf die industrielle Nutzung in Katalysatoren für Verbrennungsmotoren beschränkt sei, könne Platin auf eine breitere Nachfragebasis zurückgreifen. So komme das Edelmetall neben der Auto-Industrie auch in der chemischen Produktion, bei der Herstellung von Glas oder in der Wasserstoffwirtschaft zum Zuge.

Auch von der Schmuckindustrie werde Platin wieder stärker nachgefragt. Diese breitere Diversifizierung schaffe eine stärkere Grundlage für das Kursrallye.

Potenzial schon ausgeschöpft?

Nach dem nun doch rasanten Kursanstieg ist die UBS zwar insgesamt für die Entwicklung von Platin insbesondere gegenüber Gold positiv. So dürfte sich das weisse Edelmetall verhältnismässig stärker entwickeln. Anleger seien aber gut beraten, nach dem erfolgten Preisanstieg dem Markt nicht «hinterher zu jagen». Denn der Platin-Preis habe nun bereits das «Jahresziel» übertroffen und bewege sich in Sphären, die welche die UBS erst für 2026 prognostiziere, hiess es.

Entsprechend raten die Experten nun dazu abzuwarten, wie sich insbesondere die Schmucknachfrage aus China entwickle. Und auch Heraeus-Experte Zumpfe sieht den Platin-Preis zwar gut unterstützt in den kommenden sechs bis zwölf Monaten. Sollte sich der Autosektor aber nicht deutlich erholen sei das Aufwärtspotenzial ebenfalls begrenzt. Aus technischer Sicht sei derweil der Sprung über den Widerstand im Bereich von 1050 bis 1100 Dollar ein starkes Signal, merkt Oddo noch an.

Nicht zuletzt erinnert die Commerzbank daran, dass der Platin-Preis auch in den vergangenen zwei Jahren im Mai deutlich gestiegen und danach wieder gefallen war. Und sollte der Handelskonflikt weiter eskalieren, könnten sich Berichte über drohende Produktionsunterbrechungen im Automobilsektor verstärken, was das Risiko für Preisrückschläge wiederum erhöhe. Auch bei Platin ist somit nicht alles Gold, was glänzt.