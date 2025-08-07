  1. Privatkunden
Sparmassnahme Post erhöht Päckli-Preise und leert Briefkasten früher

Dominik Müller

7.8.2025

Wer ab 2026 ein Economy-Paket mit der Schweizerischen Post verschicken will, bezahlt dafür 50 Rappen mehr.
Wer ab 2026 ein Economy-Paket mit der Schweizerischen Post verschicken will, bezahlt dafür 50 Rappen mehr.
sda

In der Schweiz werden immer weniger Briefe verschickt. Die Schweizerische Post muss deshalb sparen – und reagiert mit Preiserhöhungen.

Dominik Müller

07.08.2025, 09:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizerische Post erhöht ab Januar 2026 die Preise für Economy-Pakete.
  • Ab August 2025 werden zudem etwa 5 Prozent der Briefkästen früher geleert.
  • Digitale Frankierungen bleiben rabattiert, zusätzlich gibt es 2026 Gratis-Abholungen und ein 5-Franken-Guthaben bei Onlineversand.
Mehr anzeigen

Die Schweizerische Post reagiert auf steigende Kosten und sinkende Briefmengen mit zwei konkreten Massnahmen: Ab dem 1. Januar 2026 wird der Versand von Economy-Paketen teurer, und ab dem 11. August 2025 werden einzelne Briefkästen früher geleert. Ziel sei es laut Post, die Grundversorgung ohne Steuergelder sicherzustellen.

Ab 2026 kostet der Versand eines Economy-Pakets bis 2 Kilogramm neu 9 Franken – bisher waren es 8.50 Franken. Auch Preise für internationale Sendungen sowie Werbesendungen steigen. A- und B-Post-Briefe sowie Priority-Pakete bleiben dagegen unverändert.

Etwa 5 Prozent der rund 14'000 öffentlichen Briefkästen sollen ab August 2025 bereits am Vormittag geleert werden – im Rahmen der regulären Zustelltouren. Die Post begründet dies mit Effizienzsteigerung und geringerer Nutzung der Kästen. Betroffene Gemeinden wurden bereits informiert.

Wer Pakete online frankiert, erhält weiterhin einen Rabatt von 1.50 Franken pro Sendung. Zusätzlich gibt es 2026 für digital frankierte Pakete kostenlose Abholungen via pick@home und ein Guthaben von 5 Franken für Nutzerinnen und Nutzer der Post-App oder des Onlineportals – bei Versand zwischen Dezember 2025 und Februar 2026.

