  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Branchenverbände werden aktiv Schweizerkreuz am Postschalter sorgt für Ärger

Sven Ziegler

23.1.2026

Die Post bietet in ihren Filialen verschiedene Produkte an. (Symbolbild)
Die Post bietet in ihren Filialen verschiedene Produkte an. (Symbolbild)
sda

Am Schalter warten, kurz zugreifen – so landen derzeit Kosmetikprodukte in vielen Postfilialen im Einkaufskorb. Doch genau dieses Angebot bringt nun eine Bundesbehörde auf den Plan.

Sven Ziegler

23.01.2026, 09:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Postfilialen werden Kosmetik- und Gesundheitsprodukte verkauft, die in China hergestellt werden, aber mit einem Schweizerkreuz beworben sind.
  • Die zuständige Bundesbehörde prüft nun, ob damit gegen das Swissness-Gesetz verstossen wird.
  • Die Post verweist auf den Drittanbieter, räumt aber ein, den Fall genauer abzuklären.
Mehr anzeigen

Am Schalter warten, kurz zugreifen – darauf setzt die Schweizerische Post mit Zusatzangeboten in ihren Filialen. Aktuell stehen dort Produkte der Marke Elixavita: Zahnkosmetik, Mundsprays, Gesundheitsartikel. Versprochen werden unter anderem «strahlend weisse Zähne in 15 Sekunden».

Hergestellt werden die Produkte allerdings nicht in der Schweiz, sondern in China. Das ist auf den einzelnen Verpackungen korrekt deklariert.

Aufmerksamkeit erregt jedoch der Warenträger selbst, wie die Zeitungen von CH Media berichten: Auf der Kartonschachtel prangt ein deutlich sichtbares Schweizerkreuz – Teil des Firmenlogos von Elixavita, ergänzt durch eine Schweizer Webadresse.

Der Eindruck, es handle sich um ein Schweizer Produkt, könnte so durchaus entstehen.

Swissness ist seit 2017 streng geregelt

Das rot-weisse Kreuz ist rechtlich geschützt. Seit der Einführung des Swissness-Gesetzes im Jahr 2017 darf es nur verwendet werden, wenn keine Irreführung vorliegt. Besonders streng ist das staatliche Wappen geregelt, das grundsätzlich nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf.

CH Media konfrontierte das Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) mit dem Fall. Sprecherin Regula Gerber spricht von einem «interessanten Fall», der ohne vertiefte Abklärungen nicht abschliessend beurteilt werden könne. Das Institut wolle deshalb die zuständigen Branchenverbände informieren und den Hersteller kontaktieren.

Streit um Swissness eskaliert. «Schildbürgerstreich» – Zürcher Schuhlabel On kämpft um das Schweizerkreuz

Streit um Swissness eskaliert«Schildbürgerstreich» – Zürcher Schuhlabel On kämpft um das Schweizerkreuz

Gerber verweist darauf, dass laut Markenschutzgesetz mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen müssen. Für Kosmetika gelten sogar strengere Regeln: Mindestens 80 Prozent der Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskosten müssen hierzulande entstehen, wenn mit Schweizer Herkunft geworben wird.

Branchenverbände werden aktiv

Auch Swisscos, der Verband zum Schutz von Kosmetikerzeugnissen Schweizer Herkunft, schaut sich den Fall an. Geschäftsführerin Sylvie Prévost bezeichnet die Verwendung des Schweizerkreuzes als problematisch. Elixavita sei dem Verband bislang nicht bekannt.

Swisscos habe die rechtliche Möglichkeit, gegen mutmassliche Missbräuche vorzugehen. Laut Prévost werde weltweit häufig illegal mit dem Schweizerkreuz geworben.

Das IGE selbst kann bei erhärtetem Verdacht gerichtliche Schritte einleiten – und kündigt an, in diesem Fall auch mit der Post Kontakt aufzunehmen.

Post prüft – verweist aber auf den Lieferanten

Die Post selbst gibt sich zurückhaltend. Sprecher Patrick Stöpper sagt gegenüber CH Media, man sei mit dem Lieferanten im Austausch, um Produkt und Richtlinien zu prüfen. Zwar befinde sich auf den einzelnen Produkten kein Schweizerkreuz, auf dem Warenträger jedoch schon. Darauf habe man den Anbieter hingewiesen.

Bei den Elixavita-Produkten handle es sich um ein Angebot eines Drittpartners, der Werbeflächen in den Filialen nutze. Verkauft würden die Artikel derzeit in 451 Poststellen. Umsatzzahlen nennt die Post nicht.

Elixavita-Geschäftsführer Peter Schönbächler weist die Vorwürfe zurück. Das Firmenlogo mit dem Schweizerkreuz diene «ausschliesslich der Unternehmens- und Markenidentität» und werde im unternehmerischen Kontext eingesetzt – etwa für Präsentationen oder Geschäftskorrespondenz.

Auf den Produktverpackungen selbst werde das Kreuz bewusst nicht verwendet, «um jegliche mögliche Fehlinterpretation hinsichtlich des Herstellungsortes von vornherein auszuschliessen».

Eine Irreführung liege nur dann vor, wenn die Gesamtaufmachung eines Produkts geeignet sei, Konsumentinnen und Konsumenten über wesentliche Eigenschaften – insbesondere die Herkunft – zu täuschen. «Dies ist bei unseren Produkten ausdrücklich nicht der Fall», so Schönbächler.

Mehr aus der Schweiz

Behörden verweigern Zustimmung. Basler Lädeli muss nach 18 Jahren plötzlich Schriftzug entfernen

Behörden verweigern ZustimmungBasler Lädeli muss nach 18 Jahren plötzlich Schriftzug entfernen

Analyse zu seiner Rede. Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge – und was dahinter steckt

Analyse zu seiner RedeTrumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge – und was dahinter steckt

Tragödie in Crans-Montana VS. Brandopfer (15) wacht nach 22 Tagen im Koma auf und erkennt Eltern

Tragödie in Crans-Montana VSBrandopfer (15) wacht nach 22 Tagen im Koma auf und erkennt Eltern

Meistgelesen

Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge – und was dahinter steckt
Odermatt erklärt: Das macht Aufsteiger Franzoni so schnell
Brandopfer (15) wacht nach 22 Tagen im Koma auf und erkennt Eltern
Kanada darf nun doch nicht beim «Friedensrat» mitmachen ++ USA offiziell nicht mehr Teil der WHO
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig