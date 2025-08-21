Post plant Preiserhöhungen – und kündigt Massenentlassung an

Die Post will rund 100 Stellen abbauen. sda

Die Schweizerische Post kämpft mit sinkenden Briefmengen, steigenden Kosten und einem schwachen Halbjahresergebnis. Nun droht ein Stellenabbau in grossem Stil.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Halbjahresergebnis der Post liegt 29 Prozent unter dem Vorjahr.

Besonders das Brief- und Zeitungsgeschäft bricht weiter ein.

Bis zu 100 Kündigungen sind im Zuge einer Reorganisation möglich. Mehr anzeigen

Die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank auf 118 Millionen Franken – fast 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Gewinn brach sogar um 44 Prozent auf 74 Millionen Franken ein. Hauptgründe sind der fortgesetzte Rückgang der Brief- und Zeitungsmengen sowie höhere Kosten, wie die Post am Donnerstag mitteilte.

Während der Paketmarkt erstmals seit drei Jahren wieder zulegte (+3,4 Prozent), fiel die Zahl der verschickten Briefe um weitere 4,9 Prozent. Auch das Schaltergeschäft verliert an Bedeutung. Damit verschärft sich ein Trend, der das Kerngeschäft der Post seit Jahren belastet.

Bis zu 100 Kündigungen geplant

Besonders betroffen ist der Bereich PostNetz: Die Post will ihre Organisation dort umbauen. Laut Mitteilung sind maximal 100 Kündigungen und 20 Änderungskündigungen möglich. Ein Konsultationsverfahren läuft bis Anfang September.

Gegenüber blue News erklärte die Post, man wolle den Schritt «so sozialverträglich wie möglich umsetzen» und dabei unter anderem natürliche Fluktuation nutzen. Gleichzeitig betont das Unternehmen, es handle sich um geplante Massnahmen: «Die definitiven Entscheide werden erst nach Abschluss des Konsultationsverfahrens Ende September getroffen.»

Wirtschaftlicher Druck wächst

Der Grundversorgungsauftrag kostet die Post jährlich rund 370 Millionen Franken. Weil die Briefmengen stetig sinken, verteilen sich diese Fixkosten auf immer weniger Sendungen. Dadurch steigt der wirtschaftliche Druck weiter.

«Auf bestehenden Aufgaben würden rund 62 Stellen wegfallen, gleichzeitig entstehen aber auch neue Aufgaben, für die etwa 20 Mitarbeitende aufgebaut werden», so die Post weiter. Unter dem Strich resultiert daraus ein Abbau von bis zu 100 Jobs.

Das Unternehmen fordert deshalb eine Modernisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das geltende Postgesetz stammt noch aus einer Zeit vor der breiten Smartphone-Nutzung. Der Bundesrat hat dazu kürzlich erste Eckwerte einer Revision präsentiert.