Post plant Preiserhöhungen – und kündigt Massenentlassung an

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nächster Knall Post plant Preiserhöhungen – und kündigt Massenentlassung an

SDA

21.8.2025 - 09:15

Die Post will rund 100 Stellen abbauen. 
Die Post will rund 100 Stellen abbauen. 
sda

Die Schweizerische Post kämpft mit sinkenden Briefmengen, steigenden Kosten und einem schwachen Halbjahresergebnis. Nun droht ein Stellenabbau in grossem Stil.

Keystone-SDA

21.08.2025, 09:15

21.08.2025, 09:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Halbjahresergebnis der Post liegt 29 Prozent unter dem Vorjahr.
  • Besonders das Brief- und Zeitungsgeschäft bricht weiter ein.
  • Bis zu 100 Kündigungen sind im Zuge einer Reorganisation möglich.
Mehr anzeigen

Die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank auf 118 Millionen Franken – fast 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Gewinn brach sogar um 44 Prozent auf 74 Millionen Franken ein. Hauptgründe sind der fortgesetzte Rückgang der Brief- und Zeitungsmengen sowie höhere Kosten, wie die Post am Donnerstag mitteilte.

Während der Paketmarkt erstmals seit drei Jahren wieder zulegte (+3,4 Prozent), fiel die Zahl der verschickten Briefe um weitere 4,9 Prozent. Auch das Schaltergeschäft verliert an Bedeutung. Damit verschärft sich ein Trend, der das Kerngeschäft der Post seit Jahren belastet.

Bis zu 100 Kündigungen geplant

Besonders betroffen ist der Bereich PostNetz: Die Post will ihre Organisation dort umbauen. Laut Mitteilung sind maximal 100 Kündigungen und 20 Änderungskündigungen möglich. Ein Konsultationsverfahren läuft bis Anfang September. 

Gegenüber blue News erklärte die Post, man wolle den Schritt «so sozialverträglich wie möglich umsetzen» und dabei unter anderem natürliche Fluktuation nutzen. Gleichzeitig betont das Unternehmen, es handle sich um geplante Massnahmen: «Die definitiven Entscheide werden erst nach Abschluss des Konsultationsverfahrens Ende September getroffen.»

Wirtschaftlicher Druck wächst

Der Grundversorgungsauftrag kostet die Post jährlich rund 370 Millionen Franken. Weil die Briefmengen stetig sinken, verteilen sich diese Fixkosten auf immer weniger Sendungen. Dadurch steigt der wirtschaftliche Druck weiter.

«Auf bestehenden Aufgaben würden rund 62 Stellen wegfallen, gleichzeitig entstehen aber auch neue Aufgaben, für die etwa 20 Mitarbeitende aufgebaut werden», so die Post weiter. Unter dem Strich resultiert daraus ein Abbau von bis zu 100 Jobs.

Das Unternehmen fordert deshalb eine Modernisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das geltende Postgesetz stammt noch aus einer Zeit vor der breiten Smartphone-Nutzung. Der Bundesrat hat dazu kürzlich erste Eckwerte einer Revision präsentiert.

Bundesrat will Post-Grundversorgung vorläufig nicht reduzieren

Bundesrat will Post-Grundversorgung vorläufig nicht reduzieren

Der Bundesrat will Umfang und Qualität der Post-Grundversorgung vorerst nicht reduzieren, die Post aber an veränderte Bedürfnisse anpassen. An bereits früher vorgestellten und heftig kritisierten Sparmassnahmen will er festhalten. Ab 2026 will der Bundesrat mit Abstrichen an der Grundversorgung die Post um jährlich bis 45 Millionen Franken entlasten. Zudem will er im Postgesetz verankern, wie die Grundversorgung an den fortschreitenden Rückgang der Nachfrage angepasst werden kann. Er will dabei Bedürfnisse vor Ort berücksichtigen.

13.08.2025

Meistgelesen

Post plant Preiserhöhungen – und kündigt Massenentlassung an
Rösti arbeitet an neuer Auto-Steuer – diese Fahrer soll es treffen
Shaqiri teilt nach Platzverweis gegen Magnin aus – und erhält klare Antwort

Mehr aus dem Ressort

Autoindustrie. Teslas Cybertruck verliert gegen US-Autoriesen

AutoindustrieTeslas Cybertruck verliert gegen US-Autoriesen

Kurierdienst. Gestrichene Post-Stellen sollen teils extern besetzt werden

KurierdienstGestrichene Post-Stellen sollen teils extern besetzt werden

Konjunktur. Schweizer Exporte sinken – Uhrenindustrie glänzt mit Plus

KonjunkturSchweizer Exporte sinken – Uhrenindustrie glänzt mit Plus