Ganze Sparten sollen verschwinden Baut sich die Post radikal um?

Samuel Walder

20.10.2025

Die Post steckt in der Klemme. Avenir Suisse zeigt, wie man sie modernisieren könnte. 
Die Post steckt in der Klemme. Avenir Suisse zeigt, wie man sie modernisieren könnte. 
sda

Mehr Konzentration aufs Kerngeschäft, weniger Abenteuer in Startups und Digitalisierung – so lauten die Forderungen der Denkfabrik Avenir Suisse. Doch Bundesrat Rösti bremst, und das Postmanagement verteidigt seine Autonomie.

Samuel Walder

20.10.2025, 12:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizerische Post steckt wegen sinkender Briefmengen, wachsender Konkurrenz und politischem Druck in einer tiefen Krise.
  • Avenir Suisse fordert eine Rückbesinnung aufs Kerngeschäft.
  • Die Denkfabrik schlägt einschneidende Reformen vor: Auflösung der verlustreichen Digital-Sparte, mögliche Verkäufe von Postauto und Postfinance sowie die Abschaffung des Briefmonopols.
  • Während Bundesrat Rösti den Auftrag der Post ebenfalls straffen will, wehrt sich das Management gegen zu starke Eingriffe und setzt auf Modernisierung unter dem neuen CEO Pascal Grieder.
Mehr anzeigen

Die Schweizerische Post steht vor einem Wendepunkt. Immer weniger Briefe, wachsende Konkurrenz und politische Eingriffe setzen dem Staatsbetrieb zu. Während Bundesrat Albert Rösti den Auftrag der Post enger fassen will, warnt das Management vor einem Rückschritt.

Eine neue Analyse der Denkfabrik Avenir Suisse zeigt nun fünf radikale Reformideen – von der Abspaltung ganzer Sparten bis zum Ende des Briefmonopols. Doch welcher Weg führt aus der Krise?

Warum steckt die Schweizerische Post in der Krise?

Die Post steht zwischen den Erwartungen an den Service public und den Vorwürfen der Wettbewerbsverzerrung. Immer weniger Briefe, sinkende Umsätze an den Schaltern und Filialschliessungen machen ihr zu schaffen. Gleichzeitig investiert sie in neue Geschäftsfelder wie Startups oder den Veloverleih Publibike – was für Kritik sorgt.

Avenir Suisse hat eine Idee. In einem Bericht heisst es: «Die Post ist ‹Weltmeisterin› im flächendeckenden Transport von Briefen und Paketen.» Dieses Kerngeschäft müsse im Firmenzweck und in der Bundesratsstrategie wieder Vorrang haben. Wo die Nachfrage aufgrund der Digitalisierung sich verändert, müsse der Service public angepasst werden. Öffnet sich die Post für privates Kapital und Know-how, könnte ihr das zusätzlichen Schwung verleihen – wie etwa die Deutsche oder Österreichische Post gezeigt habe.

Welche politischen Pläne gibt es für die Post?

Die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK) will den Tätigkeitsbereich der Post einschränken. Auch Bundesrat Albert Rösti plant in seiner Postreform bis 2030, den Unternehmenszweck enger zu fassen. Ziel: weniger Abenteuer, mehr Konzentration aufs Kerngeschäft.

«Nicht verhältnismässig». Bund setzt bei Post zum Kahlschlag an – Kantone toben

«Nicht verhältnismässig»Bund setzt bei Post zum Kahlschlag an – Kantone toben

Avenir Suisse schlägt vor: Politische Entflechtung. «Der Bund soll seine Beteiligung an der Post – zusammen mit weiteren Bundesbetrieben – künftig über eine professionell geführte Beteiligungsgesellschaft bei der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) führen», heisst es in einem Bericht von Avenir Suisse. So rücke beim eigentlichen Betrieb die kostengünstige Erbringung der Postdienste und des Service public in den Vordergrund. Die Regulierung des Postmarkts solle die Politik derweil über den Verordnungs- und Gesetzesweg gestalten.

Wie reagiert das Management der Post?

Die Führung wehrt sich entschieden gegen Eingriffe in ihre unternehmerische Freiheit. Ab November übernimmt Pascal Grieder als neuer CEO das Ruder. Er soll die Modernisierung der Post vorantreiben – in einem zunehmend politisch aufgeladenen Umfeld.

Warum soll die digitale Expansion gestoppt werden?

Laut Avenir-Suisse-Forschungsleiter Christoph Eisenring «passt die Einkaufstour in Bereiche, wo Private bereits Dienste anbieten, nicht zu einer staatlichen Post». Das sagt er gegenüber der «NZZ». Die Division Digital Services habe in vier Jahren über 291 Millionen Franken Verlust gemacht – sie soll daher aufgelöst werden.

Aus dem Bericht von Avenir Suisse geht heraus, dass so lange die Post ein Staatskonzern sei, solle sie sich auf digitale Dienste beschränken, die eng mit dem Kerngeschäft verknüpft seien. «Die vor einigen Jahren gestartete Einkaufstour in Bereiche, wo private bereits Dienste anbieten, passt nicht zu einer staatlichen Post», heisst es weiter.  Die separate Division Digital Services sollten deshalb aufgelöst werden – und jene mit dem Kerngeschäft verknüpften Dienste in die Post integriert werden.

Betreff: «Lorum ipsum». Post verwirrt Kunden mit dieser neuen E-Mail – was dahintersteckt

Betreff: «Lorum ipsum»Post verwirrt Kunden mit dieser neuen E-Mail – was dahintersteckt

Was bedeutet die Abspaltung von Postauto und Postfinance?

Avenir Suisse sieht kaum Synergien mit dem Kerngeschäft. Postauto könne an ein Transportunternehmen verkauft werden – etwa an die SBB. Postfinance solle an die Börse gehen oder verkauft werden, um endlich Kredite vergeben zu dürfen. Im Gegenzug würde das Kreditverbot fallen, die Postfinance würde so zu einer normalen Bank.

Bundesrat Rösti lehnt das jedoch ab: Der Zahlungsverkehr solle weiterhin unter dem Dach der Post bleiben.

Wie könnte der Postmarkt künftig aussehen?

Im Paketgeschäft herrscht Konkurrenz, im Briefmarkt dominiert die Post mit 97,2 Prozent Marktanteil. Avenir Suisse fordert, das Restmonopol abzuschaffen und die Kostenrechnung zu trennen, um Quersubventionen offenzulegen. Briefe sollen künftig nur noch ein- bis zweimal pro Woche zugestellt werden – das würde neue Anbieter ins Spiel bringen.

