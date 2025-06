Die Postfinance streicht 141 Stellen. sda

Die Post-Tochter PostFinance will sich neu aufstellen – und das hat Konsequenzen: Bis zu 141 Mitarbeitende könnten ihre Stelle verlieren. Weitere 73 Arbeitsverhältnisse sollen angepasst werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen PostFinance plant im Zuge einer strategischen Neuausrichtung bis Ende November 2025 den Abbau von bis zu 141 Stellen und Anpassungen bei 73 Arbeitsverträgen.

Betroffen sind vor allem Verwaltungsfunktionen am Hauptsitz in Bern; ein Konsultationsverfahren soll Entlassungen möglichst abfedern.

Ziel ist eine schlankere, ertragsstärkere Organisation mit Fokus auf zinsunabhängige Einnahmen und operative Effizienz im zunehmend umkämpften Finanzmarkt. Mehr anzeigen

Bis Ende November 2025 könnten bis zu 141 Kündigungen bei der Postfinance ausgesprochen und zusätzlich 73 Arbeitsverträge angepasst werden. Grund für den radikalen Schritt ist laut dem Unternehmen eine umfassende Neuausrichtung auf zentrale strategische Bereiche und die Nutzung interner Synergien.

Der angekündigte Stellenabbau betrifft in erster Linie zentrale Verwaltungsfunktionen am Hauptsitz in Bern, wie «20 Minuten» schreibt. Die Bank will sich verschlanken, um agiler und ertragsstärker am Markt auftreten zu können.

Konsultationsverfahren gestartet

Als Reaktion auf die tiefgreifende Restrukturierung wurde ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Betroffene Mitarbeitende haben nun die Möglichkeit, Vorschläge einzureichen, wie Entlassungen verhindert, reduziert oder deren Auswirkungen gemildert werden können. Die Geschäftsleitung prüft diese Vorschläge laufend und will im Juli final über das weitere Vorgehen entscheiden.

Die neue Strategie ist klar: Wachstum durch Konzentration und Effizienz. «Damit PostFinance wachsen kann, muss sie mehr Wirkung im Markt erzielen und die Leistung erhöhen», heisst es in der offiziellen Mitteilung. Das bedeutet konkret: Mehr Erträge im zinsunabhängigen Geschäft, eine gestärkte Vertriebsleistung und eine insgesamt höhere betriebliche Effizienz.

PostFinance sendet mit dem geplanten Stellenabbau ein deutliches Signal: Der Druck auf den Finanzsektor wächst – und das Ringen um Marktanteile und Profitabilität macht auch vor altgedienten Strukturen nicht Halt. Die kommenden Monate werden zeigen, wie schmerzhaft dieser Umbau tatsächlich wird – und ob er der Bank den gewünschten Aufschwung bringt.