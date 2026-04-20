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82 Millionen Hähnchen gegessen Die Schweiz ist im Poulet-Fieber

Sven Ziegler

20.4.2026

In der Schweiz wird immer mehr Geflügel gegessen. 
In der Schweiz wird immer mehr Geflügel gegessen. 

Die Schweiz isst immer mehr Poulet: 2024 wurden pro Kopf durchschnittlich 15,9 Kilogramm konsumiert – 73 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Ein Rekord jagt den nächsten, und trotzdem reicht die heimische Produktion nicht aus.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

20.04.2026, 06:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Pouletkonsum in der Schweiz ist seit dem Jahr 2000 um 73 Prozent gestiegen – 2025 wurden erstmals über 82 Millionen Hähnchen geschlachtet.
  • Trotz Rekordproduktion stammt jedes dritte in der Schweiz verzehrte Hähnchen aus dem Ausland, hauptsächlich aus Brasilien.
  • Der Boom bietet Chancen für Schweizer Landwirte, die in die Hähnchenmast einsteigen – der Preismechanismus ist attraktiver als in der Milchwirtschaft.
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Schweinefleisch verliert, Rindfleisch stagniert – und Poulet boomt. Das zeigt ein Bericht von Proviande, der Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft. Im Jahr 2024 assen Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt 15,9 Kilogramm Geflügelfleisch pro Jahr – ein Anstieg von 73 Prozent gegenüber dem Jahr 2000.

Im Jahr 2025 wurden über 82 Millionen Hähnchen zur Fleischproduktion aufgezogen und geschlachtet – ein neuer Rekord. Und dennoch: Jedes dritte Hähnchen, das in der Schweiz auf den Tisch kommt, stammt aus dem Ausland – hauptsächlich aus Brasilien.

Fast Food setzt auf Poulet

Das veränderte Konsumverhalten schlägt sich auch im Gastrobereich nieder. Bei McDonald's Schweiz macht Poulet inzwischen ein Drittel der verkauften Burger aus. Kentucky Fried Chicken (KFC), das zweimal in der Schweiz gescheitert war – in den 1980er-Jahren und 2004 –, hat sich seit 2017 mit 17 Restaurants dauerhaft etabliert.

Die amerikanische Kette Popeyes betreibt seit 2020 sechs Filialen. Und das Schweizer Konzept «Crrsp» hat seit 2024 vier Restaurants eröffnet – in Lausanne, Genf und zweimal in Paris –, die täglich zwischen 1600 und 1800 Mahlzeiten servieren, davon 90 Prozent auf Pouletbasis.

Chance für Schweizer Landwirte

Der Boom ist auch eine Chance für die Landwirtschaft. Catherine Meister Schwager und Daniel Schwager betreiben in Corcelles-le-Jorat VD eine Milchviehhaltung und stiegen 2014 zusätzlich in die Hähnchenmast ein. In ihrem 800 Quadratmeter grossen Stall halten sie sechsmal pro Jahr zwischen 15'000 und 18'000 Hähnchen.

Der wirtschaftliche Vorteil gegenüber der Milchwirtschaft liegt für Daniel Schwager auf der Hand, wie sie gegenüber RTS erzählt haben: «In der Milchproduktion wird der Preis vorgegeben, und man versucht, durch Optimierung der Produktionskosten über die Runden zu kommen.»

Bei der Hähnchenmast hingegen werde der Preis anhand der tatsächlichen Produktionskosten berechnet – inklusive einer garantierten Marge für den Landwirt. Schwierigkeiten bereiten allerdings Baubewilligungen und die stark gestiegenen Baukosten für Hühnerställe.

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