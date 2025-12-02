  1. Privatkunden
Fashion-Imperium schluckt Mode-Gigant Der Teufel trägt jetzt auch Versace

SDA

2.12.2025 - 16:28

Prada übernimmt den Konkurrenten Versace komplett. (Archivbild)
Prada übernimmt den Konkurrenten Versace komplett. (Archivbild)
Rolf Vennenbernd/dpa

Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen grossen Namen der Modewelt aus Italien. Dies teilte der Prada-Konzern nach der Genehmigung durch alle zuständigen Behörden in Mailand mit. Die Anteile des bisherigen Besitzers Capri Holdings aus den USA seien komplett übernommen worden.

Keystone-SDA

02.12.2025, 16:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der italienische Luxuskonzern Prada hat Versace vollständig übernommen, der Kaufpreis liegt laut Medien bei rund 1,25 Milliarden Euro.
  • Ziel der Übernahme ist es, sich im internationalen Wettbewerb besser gegen Mode-Riesen wie LVMH zu positionieren.
  • Versace bleibt als Marke erhalten, geführt wird sie künftig von Lorenzo Bertelli, Sohn von Prada-Chef Patrizio Bertelli und Miuccia Prada.
Mehr anzeigen

Wenn Mode-Gigant ein anderes Mode-Imperium komplett aufkauft, dann wirds teuer. In diesem Falle geht es konkret um Prada und Versace. 

Konkret: Der Kaufpreis war zuvor schon mit 1,25 Milliarden Euro angegeben worden. Der Name Versace, der auf den 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace zurückgeht, bleibt. Laut Medienberichten habe somit die Gründerfamilie all ihre Anteile an Prada verkauft und ist nicht länger im Besitz der Marke. 

Die Anteile des bisherigen Besitzers Capri Holdings aus den USA seien komplett übernommen worden. Zuvor besass die Gründerfamilie noch 80 Prozent des Modekonzerns. 

Zur Capri Holdings gehören weitere bekannte Modehäuser wie Michael Kors oder der Schuhhersteller Jimmy Choo.

Das Prada-Imperium wiederum umfasst neben Prada selbst auch die Modelinie Miu Miu sowie Church's, ebenfalls Schuhe der oberen Preisklasse.

Italienischer Konzern gegen internationale Luxuskonkurrenz

Die Idee der Italiener hinter der Übernahme ist auch, mit internationaler Konkurrenz wie LVMH aus Frankreich besser Schritt halten zu können. Über das Geschäft war lange spekuliert worden, bis Prada die Pläne dann im Frühjahr offiziell machte. Die EU-Kommission erteilte im September ihre Genehmigung. Zuletzt hatten noch die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump Schwierigkeiten bereitet, die auch italienische Firmen treffen.

Die Mailänder Tageszeitung «Corriere della Sera» bezeichnete die Übernahme von Versace durch Prada als Zusammenschluss der beiden «Königinnen der italienischen Modewelt». Als unbestrittener König galt bis zu seinem Tod Anfang September im Alter von 91 Jahren Giorgio Armani, der ebenfalls in Mailand zu Hause war. Derzeit laufen Gespräche, wie es mit dem viele Milliarden schweren Armani-Konzern weitergeht.

Nächstes Jahr zweiter Teil von «Der Teufel trägt Prada»

Der vereinbarte Kaufpreis für Versace ist etwas niedriger als die Summe von 1,5 Milliarden Euro, die ursprünglich im Raum stand. Prada ist 65 Jahre älter als Versace: Die Marke, die auf zwei Brüder zurückgeht, gibt es bereits seit 1913.

Nochmals gesteigert wurde die Bekanntheit durch den Kinofilm «Der Teufel trägt Prada», der auf das gleichnamige Buch zurückgeht. Der zweite Teil – wieder mit Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt in Hauptrollen – soll im April nächsten Jahres in die Kinos kommen. Die Fortsetzung wurde in den vergangenen Wochen auch in Mailand gedreht.

Konzernchef verspricht: Versaces Erbe bleibt

Prada-Konzernchef Patrizio Bertelli hat bereits versichert, dass das Erbe von Gianni Versace gewahrt werde. «Wir wollen seine kühne und zeitlose Ästhetik feiern und neu interpretieren», kündigte er an. Geführt wird Versace künftig von Lorenzo Bertelli (37), dem Sohn von Bertelli und Miuccia Prada.

Reiche Mode-Erbin untergetaucht. Wo ist Allegra Versace?

Reiche Mode-Erbin untergetauchtWo ist Allegra Versace?

Seit der Ermordung des Modeschöpfers in den USA hatte dessen Schwester Donatella bis vor Kurzem die kreative Leitung des Modehauses inne. Kurz vor ihrem 70. Geburtstag räumte sie im Frühjahr ihren Posten. Nun kann sie sich noch Chief Brand Ambassador (Chef-Markenbotschafterin) nennen. Kreativchef von Versace ist jetzt Dario Vitale, der zuvor für Miu Miu gearbeitet hatte.

Der Konzern hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 200 eigene Läden. Zudem wird in mehr als 600 Geschäften Versace-Mode angeboten. Zudem gibt es von der Marke Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren und Parfüm.

