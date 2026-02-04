  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schwacher Dollar treibt Goldpreis Gold und Silber ziehen nach Turbulenzen wieder an

SDA

4.2.2026 - 09:09

Die Gold- und Silberpreise erholen sich nach den jüngsten Einbrüchen wieder. (Archivbild)
Die Gold- und Silberpreise erholen sich nach den jüngsten Einbrüchen wieder. (Archivbild)
Keystone

Nach heftigen Kursschwankungen in den vergangenen Tagen setzen Gold und Silber ihren Aufwärtstrend fort. Der Goldpreis stieg in London wieder über die Marke von 5000 US-Dollar pro Feinunze.

Keystone-SDA

04.02.2026, 09:09

04.02.2026, 09:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gold und Silber haben sich nach starken Einbrüchen wieder deutlich erholt, wobei der Goldpreis in London auf über 5000 US-Dollar pro Feinunze gestiegen ist.
  • Auslöser der Turbulenzen sind starke Schwankungen des US-Dollars, unter anderem wegen Spannungen zwischen US-Regierung und Notenbank, sowie Fehlspekulationen am Markt.
  • Mehrere Banken rechnen mit weiter steigenden Goldpreisen und sehen Kursziele zwischen 5400 und 6000 US-Dollar pro Unze bis Jahresende.
Mehr anzeigen
Rechtlicher Hinweis
Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Die enthaltenen Analysen und Einschätzungen basieren auf gründlicher Recherche, ersetzen jedoch nicht die individuelle Beurteilung durch Fachleute. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird von zahlreichen, teils unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Kapitalverlusts.

Die Preise für Gold und Silber setzen ihren Aufwärtstrend nach den jüngsten Turbulenzen fort. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg in der vergangenen Nacht an der Metallbörse in London wieder auf mehr als 5000 US-Dollar.

Am Morgen lag der Preis bei 5067 Dollar und damit etwa 122 Dollar oder rund 2,5 Prozent höher als am Vortag. Am vergangenen Freitag und am Montag war der Goldpreis scharf eingebrochen und hatte zu Beginn der Woche bei 4402 Dollar den tiefsten Stand seit fast vier Wochen erreicht.

Ein Grund für die Turbulenzen bei Edelmetallen sind die rasanten Kursbewegungen beim US-Dollar – ausgelöst unter anderem vom Konflikt zwischen der US-Regierung und der US-Notenbank. Denn Gold und andere Edelmetalle werden international in US-Dollar gehandelt. Das bedeutet: Je schwächer der Dollar, desto günstiger kann man Gold mit anderen Währungen wie Euro oder Yen kaufen.

Experten gehen von steigendem Goldpreis aus

Hinzu kommen Spekulanten, die auf noch höhere Metallpreise gewettet hatten und damit auf dem falschen Fuss erwischt worden waren.

Eine ähnliche Preisentwicklung zeigte sich auch beim Silber. Hier wurde die Feinunze bei 89,20 Dollar gehandelt und damit etwa 4 Dollar oder fast 5 Prozent höher als am Vortag. Der Silberpreis war mit den Marktturbulenzen am Montag bis auf 71 Dollar gefallen, nachdem er am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch bei über 121 Dollar erreicht hatte.

Viele Banken gehen von einer Erholung des Goldpreises aus. Die Deutsche Bank hatte am Montag ihre Prognose bekräftigt, dass der Goldpreis im Lauf des Jahres bis auf 6000 US-Dollar pro Unze steigen kann. Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs erwarten den Goldpreis Ende des Jahres bei 5400 US-Dollar.

Meistgelesen

Börsenbeben vernichtet 300 Milliarden in wenigen Stunden
5 Epstein-Häppchen, die dir auf den Magen schlagen
Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Tanja Frieden: «Ich hätte meine Goldmedaille für meine Beziehung zurückgegeben»
Zugbegleiter von Schwarzfahrer zu Tode geprügelt

Videos aus dem Ressort

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

20.01.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Einzelhandel. Detailhandel wächst 2025 leicht

EinzelhandelDetailhandel wächst 2025 leicht

Was hinter dem Absturz steckt. Börsenbeben vernichtet 300 Milliarden in wenigen Stunden

Was hinter dem Absturz stecktBörsenbeben vernichtet 300 Milliarden in wenigen Stunden

Informationstechnologie. Infineon wächst dank KI-Nachfrage leicht

InformationstechnologieInfineon wächst dank KI-Nachfrage leicht