Das «Café Un, Deux, Trois» muss schliessen. Instagram

Fast ein halbes Jahrhundert lang war das französische Kultbistro« Café Un Deux Trois» ein Treffpunkt für Schauspieler, Politiker und Theaterpublikum. Nun ist Schluss: Die Betreiber geben auf – wegen explodierender Kosten und einer Miete, die sie nicht mehr tragen können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Café «Un Deux Trois» schliesst Anfang 2026 nach 48 Jahren Betrieb in New York.

Die Betreiber nennen stark gestiegene Kosten und eine «viel zu hohe» Miete als Hauptgrund.

Über Jahrzehnte war das Bistro ein beliebter Treffpunkt für Prominente aus Politik und Film. Mehr anzeigen

Seit 1977 gehörte das Café «Un Deux Trois »fest zum Stadtbild rund um den Times Square. Das französische Bistro war bekannt für klassische Küche, lange Öffnungszeiten und eine Atmosphäre, die Broadway-Besucher ebenso anzog wie bekannte Gesichter aus Film und Politik.

Doch Anfang Januar 2026 schloss das Lokal endgültig seine Türen. «Die Ausgaben sind in die Höhe geschossen», sagte Inhaber Gérard Blanes gegenüber der New York Post. Besonders die Mietkosten seien nicht mehr tragbar. «Die Miete ist viel, viel zu hoch.»

Manager Pablo Manso erinnert sich an zahlreiche prominente Besucher. Der frühere US-Präsident Jimmy Carter soll nach seinem Ausscheiden aus dem Amt regelmässig im Lokal gegessen haben – oft gemeinsam mit seiner Frau Rosalynn, stets am gleichen Tisch. Auch Schauspieler wie Robert De Niro oder Al Pacino gehörten laut früheren Mitarbeitenden zu den Gästen.

Nach der Corona-Zwangsschliessung sei Schauspielerin Scarlett Johansson eine der ersten prominenten Besucherinnen gewesen, berichtete das Servicepersonal.

Auch in der Schweiz verschwinden Restaurants

Nicht nur in Metropolen wie New York geraten Traditionslokale zunehmend unter wirtschaftlichen Druck. Auch in der Schweiz häufen sich zuletzt Schliessungen – quer durch alle Regionen und Konzepte. Steigende Mieten, hohe Investitionen in Infrastruktur, Fachkräftemangel und veränderte Konsumgewohnheiten setzen selbst gut etablierte Betriebe unter Zugzwang.

So kündigte etwa das Winterthurer Gourmetrestaurant Restaurant Trübli an, seinen Betrieb 2026 einzustellen. Trotz 16 Gault-Millau-Punkten scheiterte eine Weiterführung an den Kosten für eine dringend notwendige Küchensanierung und an fehlender Einigung mit der Eigentümerschaft.

In Baden AG wiederum musste das mehrfach ausgezeichnete Restaurant Restaurant Paradies per sofort schliessen – trotz hoher Nachfrage. Ausschlaggebend waren laut Betreiber akuter Personalmangel und zunehmender Kostendruck. Auch klassische Dorfbeizen, etwa im Zürcher Oberland oder in der Ostschweiz, verschwinden zunehmend aus dem Alltag.