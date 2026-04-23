Bei jeder Kartenzahlung geht ein Batzen aufs Sparkonto

Als Bargeld beliebter war, wurde oft Münzen in ein Sparschwein gelegt. Bild: Keystone

Mit jeder Kartenzahlung ein paar Rappen aufs Sparkonto: Raiffeisen führt das «Rundungssparen» ein. Schon in den ersten zwei Tagen haben über 10'000 Kundinnen und Kunden die Funktion aktiviert, obwohl Postfinance ein ähnliches Angebot vor vier Jahren mangels Nachfrage beerdigt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Raiffeisen führt das «Rundungssparen» ein: Bei jeder Karten-, Online- oder Twint-Zahlung wird der Betrag automatisch auf den nächsten Franken, fünf oder zehn Franken aufgerundet, die Differenz landet auf dem Sparkonto, im Fondssparplan oder in der digitalen Vermögensverwaltung.

Die Idee ist nicht neu – Postfinance bot von 2012 bis 2021 ein ähnliches «E-Kässeli» an, stellte es aber mangels Nachfrage ein.

Bei Raiffeisen scheint es besser zu laufen: In den ersten beiden Tagen aktivierten bereits über 10'000 Kundinnen und Kunden die Funktion. Mehr anzeigen

Kleinvieh macht auch Mist: Raiffeisen führt diese alte Idee im E-Banking ein und nennt sie «Rundungssparen». Wer mit Karte, im Internet oder per Twint bezahlt, kann den Betrag automatisch auf den nächsten Franken, auf fünf oder auf zehn Franken aufrunden lassen. Die Differenz wandert direkt aufs Sparkonto.

Der Gedanke dahinter ist psychologisch. Viele Menschen tun sich leichter, täglich ein paar Rappen zur Seite zu legen, als einmal im Monat einen grösseren Betrag abzuzweigen. Fachleute sprechen von der «Pennies-a-day»-Strategie – sparen in kleinen, regelmässigen Schritten.

Studien zeigen: Sobald eine Sparsumme grösser wird, vergleichen Konsument*innen sie unbewusst mit anderen Ausgaben wie der Miete – und verzichten dann lieber aufs Sparen. Bei kleinen Beträgen fällt dieser Vergleich weg.

Postfinance hatte es schon einmal

Neu ist die Idee allerdings nicht. Von 2012 bis 2021 bot Postfinance das «E-Kässeli» an. Auch dort konnten Kundinnen und Kunden Zahlungen aufrunden. Einmal im Monat überwies die Bank die gesammelten Rappen auf ein frei wählbares Konto. Gemeinnützige Organisationen nutzten die Funktion mitunter, um Spenden zu sammeln.

Warum die Bank den Dienst einstellte, erklärt Sprecherin Xhetare Rexhaj so: «Das E-Kässeli war ein Nischenangebot, das im Verhältnis zu unseren rund 2,4 Millionen Privatkundinnen und -kunden nur von einem kleinen Teil genutzt wurde. Vor diesem Hintergrund wurde das Angebot per Ende 2021 abgeschaltet.»

Wer ans digital gesparte Geld will, muss kein Sparschwein aufbrechen. Bild: Keystone

Auch wenn digitale Zahlungen seit 2021 deutlich beliebter geworden sind, plant die Postfinance keine Rückkehr des E-Kässeli. Neue Funktionen prüfe man aber laufend – entscheidend seien Kundennutzen, Nachfrage und Umsetzbarkeit.

Keine Spendefunktion bei Raiffeisen

Die Raiffeisenbank geht einen Schritt weiter. Die aufgerundeten Beträge müssen nicht zwingend auf ein Sparkonto fliessen. Damit trifft die Bank den Trend zu einfachen Anlagelösungen. Auf eine Spendenoption wie einst bei Postfinance verzichtet sie vorerst.

Raiffeisen simuliert anhand früherer Zahlungen, wie viel via Rundungssparen auf ein Sparkonto fliessen würde. blue News

Der Start ist der Bank zufolge geglückt: «Rundungssparen kommt bei den Kundinnen und Kunden gut an. In den ersten beiden Tagen seit der Lancierung haben bereits mehr als 10'000 Kundinnen und Kunden die Funktion im E-Banking aktiviert», sagt Raiffeisen-Sprecher Jan Söntgerath auf Anfrage.

Die Funktion ist kostenlos und findet sich im E-Banking unter den automatisierten Daueraufträgen. Beim Einrichten rechnet das System anhand früherer Daten vor, wie viel man in den vergangenen zwölf Monaten mit der gewählten Einstellung zurückgelegt hätte.

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