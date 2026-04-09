Detailhändler Volg gehört zu den ersten Abnehmern des alkoholfreien Ramseier-Biers. Keystone

Der Luzerner Getränkehersteller Ramseier Suisse hat Ende März zum ersten Mal alkoholfreies Bier am Standort in Hochdorf gebraut. Dafür hat das Unternehmen rund 4 Millionen Franken in eine neue Infrastruktur investiert.

Keystone-SDA SDA

Die Produktion von alkoholfreiem Bier bezeichnet Ramseier in einer Mitteilung vom Donnerstag als «Meilenstein». Das Unternehmen reagiere damit auf die wachsende Nachfrage nach alkoholfreiem Bier in der Schweiz. Geliefert werden die neuen Dosen nun an Detailhändler wie Volg, der wie Ramseier ebenfalls zur Fenaco-Gruppe gehört.

Das alkoholfreie Bier entsteht laut den Angaben durch ein Gärstopp-Verfahren, bei dem die Gärung gezielt unterbrochen wird. So bleibt laut Ramseier das volle Bieraroma erhalten, während der Alkoholgehalt bei maximal 0,5 Prozent liegt.

Neben jährlich über 35 Millionen Litern Bier ("Gotthard Lager», «Farmer Hell") produziert die Ramseier-Brauerei bereits Sirupe, Süssgetränke und Mate. Insgesamt werden in Hochdorf jährlich über 80 Millionen Einheiten hergestellt.

Zu Ramseier Suisse gehören die Marken Ramseier, Sinalco, Elmer und der Vitamintee SuperT. Die Gruppe beschäftigt in der Schweiz rund 250 Mitarbeitende.