Reagiert die SNB jetzt mit einer Notfall-Zinssenkung?

Der starke Schweizer Franken ist für die SNB ein Problem. Interventionen könnten die Verhandlungen mit der US-Regierung um günstige Zollkonditionen untergraben. KEYSTONE/Christian Beutler

Mit den Turbulenzen rund um die US-Zollpolitik hat der Schweizer Franken massiv an Stärke gewonnen. Das ist nicht nur erfreulich. Um die Wirtschaft stabil zu halten, sind Zinssenkungen der SNB im Gespräch.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat den Schweizer Franken erstarken lassen.

Am Devisenmarkt wird nun debattiert, ob und wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) eingreifen könnte, um den Franken zu schwächen und dadurch die Wirtschaft zu stabilisieren.

Im Gespräch sind Interventionen am Devisenmarkt oder mit Notfall-Zinssenkungen. Mehr anzeigen

Eine Inflationsrate zwischen 0 und 2 Prozent gilt als ideal für die Wirtschaft. Sie sorgt dafür, dass Preise insgesamt stabil bleiben. Das verhindert Deflation (sinkende Preise), die gefährlich für die Wirtschaft sein kann, weil Konsumenten dann Käufe eher aufschieben und Unternehmen weniger Einnahmen haben. Eine moderate Inflation ermutigt dagegen dazu, Geld auszugeben oder zu investieren, anstatt es zu horten. Denn wenn die Kaufkraft langsam abnimmt, ist Sparen weniger attraktiv – Konsum und Investitionen steigen. Das ist gut für die Konjunktur.

Doch im März ist die Inflation hierzulande auf 0,3 Prozent gesunken. Der Schweizer Franken macht seinem Ruf als «sicherer Hafen» in unsicheren Zeiten wieder alle Ehre: Vor allem zum schwächelnden US-Dollar hat er in den vergangenen Tagen massiv zugelegt. So kostete der Dollar am Freitagmittag gerade noch 0,8154 Franken, nachdem die US-Währung am Donnerstagmorgen noch bei 85 Rappen notiert hatte. Aber auch der Euro bleibt zur Schweizer Währung mit 0,9263 Franken schwach.

Gerade in der Exportwirtschaft wirkt die Franken-Aufwertung wie ein zusätzlicher Zoll, weil er die Marge minimiert. Darum setzt der starke Franken die Schweizerische Nationalbank (SNB) unter Druck. Die Spekulationen am Markt steigen, ob und wann die Notenbanker eingreifen könnten. Andererseits zeigt der Zulauf für den Franken aber auch, dass die Devisenhändler derzeit nur ein begrenztes Risiko für SNB-Interventionen sähen, heisst es in einem Kommentar der niederländischen ING-Bank.

Schweizer Nationalbank als Währungsmanipulator?

Sollte die SNB durch einseitige Deviseninterventionen den Franken schwächen, könnten die Alarmglocken bei der US-Regierung losgehen, heisst es. Die Gefahr besteht, dass die Schweizer Nationalbank dann als Währungsmanipulator an den Pranger gestellt wird. Das könnte die derzeitigen Verhandlungen der Schweiz mit der US-Regierung um günstige Zollkonditionen untergraben.

Solange der Leitzins im positiven Bereich liege, senke die Nationalbank ohnehin lieber die Zinsen als dass sie am Devisenmarkt interveniere, heisst es in einer Auslegeordnung der UBS-Ökonomen Maxime Botteron und Florian Germanier. «Da der Leitzins derzeit bei 0,25 Prozent liegt, könnte es noch zu früh für den Kauf von Fremdwährungen sein.»

Sollte sich der Schweizer Franken nicht abschwächen, so dürfte an der nächsten Lagebeurteilung der SNB im Juni eine Zinssenkung anstehen, so die UBS-Experten. Sie erwarten eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 0 Prozent. Gestärkt würden die Argumente für eine solche Zinssenkung noch, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) im April ihre Geldpolitik rasch lockern würde.

Notfall-Zinssenkung als radikalste Möglichkeit

Verbleiben würde aber auch noch die «radikalste» Möglichkeit einer Notfall-Zinssenkung ausserhalb der regulären SNB-Sitzungen. Zu einer solchen Massnahme hat die Nationalbank laut den UBS-Ökonomen zwischen 2001 und 2015 insgesamt zehnmal gegriffen, wobei der Grund meist in einer raschen Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro lag.

Eine solche Notfall-Zinssenkung würde für die UBS-Ökonomen bedeuten, dass die SNB wegen der Eskalation der Handelskonflikte «besonders negative potenzielle Konsequenzen für die Schweizer Inflation und das Wachstum» sehe. Das würde die Tür für zusätzliche Lockerungsmassnahmen öffnen, nicht zuletzt etwa zu einer direkten Senkung des Leitzinses in den negativen Bereich.

Bei der Schweizerischen Nationalbank schweigt man derweil zu solchen Planspielen: Man geben «keinen Kommentar» ab, erklärte ein SNB-Sprecher am Freitag.

mit Material der Nachrichtenagentur sda