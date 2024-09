Reaktoroperateure des Atomkraftwerks Beznau befördern ein Brennelement mit einem Kran vom Trockenlager ins Brennelementlagerbecken anlässlich einer Revision im Block 1 im Mai 2024. (Archivbild) Bild: Keystone

Ein Reaktorblock im Atomkraftwerk Beznau hat nach Reparaturarbeiten an einem Kabel nicht wie geplant wieder angefahren werden können. Die Stromfirma Axpo geht davon aus, dass es Wochen dauern könnte.

SDA

Ein Reaktorblock im Atomkraftwerk Beznau hat am Samstag nach Reparaturarbeiten an einem Kabel nicht wie geplant wieder angefahren werden können. Die Stromfirma Axpo ging davon aus, dass es Wochen dauern könnte, bis die betroffene Anlage wieder hochgefahren werden kann.

Resultate einer Überprüfung von Stahlproben der Speisewasserbehälter im nicht-nuklearen Teil der Anlage machten weitere Abklärungen nötig, teilte die Axpo am Samstag mit. Die Überprüfung sei im Rahmen früherer Reparaturarbeiten beauftragt worden.

Speisewasserbehälter werden vertieft untersucht

Die Speisewasserbehälter würden nun vertieft untersucht, bevor die Anlage wieder ans Netz gehe, hiess es. Die Speisewasserbehälter befinden sich im Maschinenhaus. Sie speichern Wasser, bevor es in die Dampferzeuger geleitet wird.

Laut der Axpo ist die Sicherheit der Anlage gewährleistet. Die Nuklearaufsichtsbehörde Ensi wurde informiert. Der zweite Block befand sich im Normalbetrieb.

In der Schweiz gibt es vier Atomkraftwerke: Die zwei Reaktoren Beznau stehen in Döttingen AG. Je einen Meiler gibt es in Leibstadt AG und in Däniken SO.

sda/tcar