Mit der Senkung des Referenzzinssatzes dürften sich viele Mieterinnen und Mieter bald über tiefere Mieten freuen. (Symbolbild) sda

Am 1. September entscheidet das Bundesamt für Wohnungswesen über den Hypo-Referenzzinssatz. Experten erwarten eine knappe Entscheidung – spätestens im Dezember könnten viele Mieterinnen und Mieter aber von tieferen Mieten profitieren.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Durchschnittszinssatz liegt aktuell knapp über der Schwelle für eine Senkung.

Viele Ökonomen rechnen spätestens im Dezember mit einem tieferen Referenzzins.

Mieter könnten dadurch ihre Mieten um 2,91 Prozent reduzieren. Mehr anzeigen

Experten rechnen beim Entscheid zum Hypo-Referenzzinssatz am 1. September mit einer knappen Entscheidung. Spätestens im Dezember können sich Mieterinnen und Mieter aber auf fallende Mietzinsen einstellen.

Anfang Juni fiel der für den Referenzzinssatz massgebliche Durchschnittszinssatz aller Hypotheken in der Schweiz auf 1,44 Prozent und lag damit nur knapp über der Senkungsschwelle von 1,38 Prozent. Der Zinssatz wird kaufmännisch gerundet. Erst wenn er die Rundungsschwelle überschreitet, wird er um 25 Basispunkte erhöht oder gesenkt.

Da der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank (SNB) nach der erneuten Senkung im Juni inzwischen bei null angekommen ist, dürfte auch der durchschnittliche Hypothekarzins weiter sinken. Die Frage ist nur, wie stark.

Knappe Entscheidung erwartet

Am 1. September wird das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) den vierteljährlich aktualisierten Wert vorlegen. Einzig die Migros Bank erwartet im September noch keine Zinssenkungen, die anderen von der Nachrichtenagentur AWP befragten Ökonomen wollen sich noch nicht festlegen. So geht etwa Raiffeisen-Chefökonom Fredy Hasenmaile von einem «ganz knappen Entscheid» aus.

Ein Sinken des Referenzzinssatzes im September auf 1,25 Prozent von 1,50 Prozent sei durchaus «nicht unwahrscheinlich», schreibt UBS-Ökonom Fabian Waltert. Jedoch hält er einen Schritt im Dezember für wahrscheinlicher.

Eine Senkung gibt es «entweder bereits im September, spätestens jedoch im Dezember», erwartet die Zürcher Kantonalbank. Diese Einschätzung teilt auch die St. Galler Kantonalbank.

Mieten könnten sinken

Auch wenn es im September noch nicht reichen sollte, dürften Mieterinnen und Mieter spätestens im Dezember von fallenden Mieten profitieren. Bei einem tieferen Referenzzinssatz können sie eine Mietzinsreduktion um 2,91 Prozent bei den Verwaltungen einfordern. Diese wird dann drei Monate später wirksam.

Bereits von März 2020 bis März 2023 war der Referenzzinssatz bis auf 1,25 Prozent gefallen, vor allem bedingt durch die damals eingeführten Negativzinsen. Mit dem starken Anstieg der Inflation nach der Corona-Krise stieg auch der Referenzzins zweimal auf bis zu 1,75 Prozent. Ende 2024 ging er dann wieder zurück.

Zinssatz dürfte vorerst tief bleiben

Der Referenzzinssatz dürfte den Analysten zufolge in den nächsten ein bis zwei Jahren zunächst bei 1,25 Prozent verharren. Aufgrund der Trägheit sei ein Anstieg «frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2027 denkbar», sagt Hasenmaile. «Gut möglich, dass die Mieter sogar noch länger mit keiner Erhöhung rechnen müssen», so der Ökonom weiter. Andere Analysten sehen dagegen schon Ende 2026 wieder die Möglichkeit für einen erneuten Anstieg.

Ein weiteres Absinken erwarten die Ökonomen nicht, auch wenn der Durchschnittszinssatz noch etwas zurückgehen dürfte. Schon in der langen Zeit der Negativzinsen war der Referenzzins nie unter die Marke von 1,25 gefallen.

Für einen noch tieferen Referenzzinssatz brauche es «zwingend eine Rückkehr der Negativzinsen und über Jahre sehr tief bleibende Zinserwartungen», so Waltert von der UBS. Dies zeichne sich aktuell aber nicht ab.