Das ist der reichste Mensch in deinem Kanton

Die Roche-Erben Maja Hoffmann ist zusammen mit ihrer Familie in Basel am reichsten. Keystone

Luxusgüter, Pharma, Immobilien: Die neue «Bilanz»-Liste der 300 Reichsten zeigt, wo in der Schweiz das grosse Geld wohnt – und wer in jedem Kanton die Nase vorn hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gesamtvermögen der 300 reichsten Personen in der Schweiz hat ein Rekordniveau erreicht, getrieben von Börsengewinnen und steigenden Immobilienpreisen.

In vielen Kantonen führen Konzern-Erben oder Unternehmerfamilien die Reichenlisten an, darunter die Roche-Erben in Basel-Stadt und Eva Maria Bucher-Haefner in Obwalden.

Gérard Wertheimer, Chanel-Erbe mit Wohnsitz in Genf, ist mit 33,5 Milliarden Franken die reichste Person der Schweiz. Mehr anzeigen

Die «Bilanz» hat eine neue Liste der reichsten Personen in der Schweiz veröffentlicht. Sie hat gezeigt: Noch nie lag das Gesamtvermögen der 300 Reichsten auf einem derart hohen Niveau wie heute.

Die folgende Karte zeigt dir, welche Person in deinem Kanton die reichste ist.

Zu den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Jura und Neuenburg gibt es keine Daten, da es niemand aus diesen Kantonen in die Top 300 geschafft hat.

Nicht wenige der reichsten Personen sind Gründer oder Erben von grossen globalen Konzernen, deren Wert an den Börsen teils deutlich gestiegen ist. Auch die stetig steigenden Immobilienpreise in der Schweiz kamen den Reichsten zugute.

Die reichste Person der Schweiz lebt in Genf. Der Chanel-Erbe Gérard Wertheimer hat ein geschätztes Vermögen von 33,5 Milliarden Franken. In Bern ist die Familie Bertarelli die reichste, schweizweit belegt sie mit ihren 17,5 Milliarden Franken Platz 7. Die Familie wohnt in Gstaad BE.

Obwohl die Familie Blocher aus der diesjährigen Top Ten gefallen sind, führen sie die Reichenliste in Zürich weiterhin an. Im Graubünden hat der Milliardär Andrea Pignataro das grösste Vermögen. Er hat es dieses Jahr erstmals auf die Liste geschafft – und schweizweit gleich auf Platz 3.

In Obwalden steht eine Frau an der Spitze: Amag-Erbin Eva Maria Bucher-Haefner, die Tochter von Unternehmer Walter Haefner, besitzt 4,3 Milliarden Franken. Seit sie ihren Anteil an Amag verkauft hat, hat sie ihr Geld in Wohnprojekte investiert. Sowohl Basel-Landschaft als auch Basel-Stadt werden von Pharma-Milliardären angeführt. Rudolf Maag besitzt in Basel-Land mit 3,8 Milliarden Franken am meisten, die Roche-Erben Hoffmann, Oeri und Duschmalé mit 30,5 Milliarden in Basel-Stadt.