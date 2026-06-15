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25'000 Inserate gezählt Rekordzahl an KI-Stellen in der Schweiz

SDA

15.6.2026 - 11:32

In der Schweiz werden deutlich mehr Jobs mit KI-Bezug ausgeschrieben. (Symbolbild)
In der Schweiz werden deutlich mehr Jobs mit KI-Bezug ausgeschrieben. (Symbolbild)
Keystone

Die Nachfrage nach KI-Kompetenzen hat in der Schweiz deutlich zugenommen. Besonders gesucht sind Mitarbeitende, die Künstliche Intelligenz im Berufsalltag anwenden können.

Keystone-SDA

15.06.2026, 11:32

15.06.2026, 14:16

Die Nachfrage nach Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hat in der Schweiz stark zugenommen. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Stellenangebote mit KI-Bezug um rund 9000 auf den Rekordwert von 25'000, wie aus dem am Montag veröffentlichten KI-Jobbarometer des Beratungsunternehmens PWC hervorgeht.

Trotz des starken Wachstums machten KI-Stellen erst 1,8 Prozent aller ausgeschriebenen Jobs aus. Gesucht werden dabei vor allem Mitarbeitende, die KI im Berufsalltag anwenden können. Die Nachfrage nach KI-Entwicklern nahm deutlich weniger stark zu.

Besonders verbreitet sind KI-Stellen in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation. Gleichzeitig breitet sich der Einsatz der Technologie zunehmend auch auf andere Branchen aus.

Laut PWC profitieren Beschäftigte mit KI-Kenntnissen von überdurchschnittlichen Löhnen, besonders in den Bereichen Gesundheit und Energie. Die Studie basiert auf einer Auswertung, die insgesamt mehr als eine Milliarde Stellenanzeigen in 27 Ländern untersuchte.

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