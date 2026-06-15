25'000 Inserate gezähltRekordzahl an KI-Stellen in der Schweiz
SDA
15.6.2026 - 11:32
Die Nachfrage nach KI-Kompetenzen hat in der Schweiz deutlich zugenommen. Besonders gesucht sind Mitarbeitende, die Künstliche Intelligenz im Berufsalltag anwenden können.
Keystone-SDA
15.06.2026, 11:32
15.06.2026, 14:16
SDA
Die Nachfrage nach Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hat in der Schweiz stark zugenommen. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Stellenangebote mit KI-Bezug um rund 9000 auf den Rekordwert von 25'000, wie aus dem am Montag veröffentlichten KI-Jobbarometer des Beratungsunternehmens PWC hervorgeht.
Trotz des starken Wachstums machten KI-Stellen erst 1,8 Prozent aller ausgeschriebenen Jobs aus. Gesucht werden dabei vor allem Mitarbeitende, die KI im Berufsalltag anwenden können. Die Nachfrage nach KI-Entwicklern nahm deutlich weniger stark zu.
Besonders verbreitet sind KI-Stellen in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation. Gleichzeitig breitet sich der Einsatz der Technologie zunehmend auch auf andere Branchen aus.
Laut PWC profitieren Beschäftigte mit KI-Kenntnissen von überdurchschnittlichen Löhnen, besonders in den Bereichen Gesundheit und Energie. Die Studie basiert auf einer Auswertung, die insgesamt mehr als eine Milliarde Stellenanzeigen in 27 Ländern untersuchte.
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Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.
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«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
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